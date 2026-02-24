ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ลั่นอย่าโตมาตายให้อายหมา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:23 น.
75
"แพรรี่" ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ซัดเจ็บ อย่าโตมาตายให้อายหมา

“แพรรี่ ไพรวัลย์” วิจารณ์คลิปนักเรียน ม.2 ยกพวกใช้อาวุธไล่ฟันกันกลางถนน จ.อยุธยา จนบาดเจ็บสลบคาที่ ซัดแรงอย่าโตมาตายแบบไร้ค่า

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จากรณีที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับมีนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนคู่กรณี โดยระบุว่า

“เลี้ยงวัวเลี้ยงควายวันหนึ่งยังได้ใช้งานมันนะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบางคนเดี๋ยวนี้ นอกจากใช้งานไม่ได้ ยังต้องมานั่งเสียใจกับมันอีก

ทำอะไรให้นึกถึงคนข้างหลังบ้าง เงินที่ใช้ รถที่ขับ ก็ล้วนมาจากความลำบากของคนข้างหลังทั้งนั้น คือถ้าจะโตมาเพียงเพื่อได้ตายแบบไร้ค่า อย่าโตมาให้มันอายหมาเลยค่ะ

ประโยชน์ไม่ทำ สร้างแต่ความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น มีความกล้าหาญเหมือนกันนะ แต่น่าเสียดายที่เอาไปใช้ทำเรื่องโง่ๆ”

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เตือนสติวัยรุ่นตีกัน
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นโดยนักเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งสวมเครื่องแบบนักเรียนกางเกงขาสั้น บางคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตทับ ขณะที่อีกกลุ่มสวมกางเกงวอร์ม เสื้อแจ็คเก็ต และรองเท้าผ้าใบสีดำแบบนักเรียน

ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธมีดและอุปกรณ์ลักษณะคล้ายตะขอเกี่ยวหญ้า ไล่ทำร้ายกันกลางถนน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา ระหว่างเกิดเหตุ ยังมีกลุ่มนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาสมทบ ก่อนพุ่งชนคู่กรณี ส่งผลให้จักรยานยนต์ล้มคว่ำ นักเรียนชายที่ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนอนสลบแน่นิ่งบนพื้นถนน

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

