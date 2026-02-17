ข่าว

อดีตทหารหึงโหด ซ้อมแฟนปางตาย ซ้ำโพสต์ภาพโป๊ประจาน ทำชีวิตพัง ก่อนปลิดชีพคาห้องขัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 18:00 น.
239
สาวร้องโหนกระแสถูกอดีตทหารทำร้าย ปล่อยรูปลับประจาน

คุณบี ร้องโหนกระแส ถูกอดีตทหารหึงโหดกระทืบปางตาย ซ้ำปล่อยภาพลับประจาน ฉุนปมจำนำทอง 4 บาท ชีวิตพังต้องลาออกจากงาน สุดท้ายผูกคอดับคาห้องขัง หลังโดนรวบพร้อมปืนลูกซอง

จากความรักแปรเปลี่ยนเป็นขุมนรกบนดิน กรณี คุณบี หญิงสาวผู้เสียหาย ร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) หลังถูกอดีตแฟนหนุ่มอดีตทหารรักษาพระองค์ทำร้ายร่างกายซ้ำซาก ทั้งทุบตี ลักพาตัว และแบล็กเมล์ด้วยภาพลับ จนชีวิตพังทลาย ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้ทันควัน แต่ผู้ก่อเหตุตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องขัง

คุณบีเล่าว่า รู้จักกับฝ่ายชายผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เมื่อปี 2565 โดยฝ่ายชายแนะนำตัวว่าเป็นทหารสังกัดทหารรักษาพระองค์ ช่วงแรกดูแลดีสม่ำเสมอจึงตกลงคบหา แม้จะทราบประวัติว่าฝ่ายชายเคยรักษาอาการทางจิตเวชและหยุดยาไปแล้ว แต่ฝ่ายชายยืนยันว่าหายดี ตนจึงไม่ติดใจ

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายต้องโทษจำคุกในเรือนจำทหาร 3 เดือน ในช่วงนั้นญาติของคุณบีต้องการใช้เงินด่วน เธอจึงตัดสินใจนำสร้อยคอทองคำหนัก 4 บาทของฝ่ายชาย (ซึ่งทำอาชีพปล่อยกู้ด้วย) ไปจำนำ ตนคาดการณ์ว่าจะไถ่คืนทัน แต่เมื่อฝ่ายชายพ้นโทษออกมาทราบเรื่องทองและไม่ได้เงินคืนจึงเกิดความแค้นและเริ่มใช้ความรุนแรง

พฤติกรรมความรุนแรงของอดีตทหารรายนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ฝ่ายชายเคยใช้กล่องกำมะหยี่ใส่ทองฟาดศีรษะคุณบีจนหน้าบวมปูดและหน้าผากแตก เธอแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แต่ไม่ดำเนินคดีเพราะยังให้โอกาส จากนั้นเดือนพฤศจิกายน 2567 ฝ่ายชายไปก่อคดีพรากผู้เยาว์ต้องการเงินประกันตัวจึงมาขู่เข็ญจากคุณบี เมื่อไม่มีให้จึงบังคับให้กราบเท้าแล้วใช้เท้าเหยียบศีรษะซ้ำและบังคับให้กราบเท้า

นอกจากนี้ยังเคยลากตัวคุณบีไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของตนเอง เตะอัดกระแทกกับโครงรถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บ

แม้คุณบีหนีกลับบ้านพ่อ แต่ฝ่ายชายยังตามไปขว้างปาสิ่งของใส่บ้านและข่มขู่ครอบครัวจนเธอต้องยอมกลับไปคุยดีด้วยเพื่อความปลอดภัยของที่บ้าน

แต่ก็ยังคงถูกทำร้ายต่อเนื่อง อีกฝ่ายเคยหึงหวงเพื่อนร่วมงานชาย แล้วชกต่อยใบหน้าและเบ้าตาคุณบีจนเขียวช้ำ อีกทั้งฝ่ายชายแฮกเฟซบุ๊กของเธอแล้วโพสต์ภาพโป๊เปลือยและภาพการถูกทำร้ายประจานลงโซเชีบล ซ้ำร้ายยังส่งเข้ากลุ่มที่ทำงาน และ สวมรอยพิมพ์ข้อความลาออก ทำให้เธออับอายและต้องออกจากงานในที่สุด.

อดีตทหารซ้อมแฟน ปล่อยภาพลับประจาน สุดท้ายจบชีวิตในห้องขัง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ปั๊มน้ำมันย่านมีนบุรี อดีตทหารแอบสะกดรอยตามขณะคุณบีออกจากร้านสะดวกซื้อ เข้ากระชากตัวลากขึ้นรถกระบะ ขับออกไปทั้งที่ประตูฝั่งผู้โดยสารยังเปิดอยู่ ระหว่างทางระดมหมัดชกต่อยและขู่ฆ่าตลอดทาง โชคดีที่รถชะลอความเร็ว เธอจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากแท็กซี่ รอดชีวิตมาแจ้งความข้อหาชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายที่ สน.มีนบุรี

หลังถูกคุมตัวมาสอบสวนที่ สน.มีนบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ต้องหามีอาการเครียดหนัก เรียกร้องขอพบ ดร.ธนกฤต และขู่ฆ่าตัวตายตลอดเวลา จนกระทั่งเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาใช้กางเกงขายาวผูกคอตัวเองกับลูกกรงห้องขังเสียชีวิต แม้จะรีบเข้าช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทัน

ฝั่ง ทนายเมย์ พชริตา ศินราสินธุ์ ทนายผู้เข้ามาให้ความรู้ในรายการ ชี้แจงว่า หากผู้ต้องหาเสียชีวิตคดีอาญาถือเป็นอันระงับ แต่ผู้เสียหายยังไม่สิ้นหวัง สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากกองมรดกของผู้ตายได้ หากมีทรัพย์สิน

ขณะที่ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ให้ความเห็นทิ้งท้ายว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ได้รับแจ้งความครั้งแรกๆ เหตุการณ์อาจไม่บานปลายจนเกิดความสูญเสียถึงชีวิตเช่นนี้

อดีตทหารโหดซ้อมแฟนปล่อยภาพลับประจาน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

