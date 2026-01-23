ข่าว

สลด! ครูขับเก๋งพุ่งชน เด็กหญิง 6 ขวบ เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงเรียน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 17:01 น.
73
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์

เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานเหตุสลด ครูขับเก๋งชนเด็ก ป.1 เสียชีวิตบนทางม้าลายที่บุรีรัมย์ แพทย์ชี้สมองตาย พ่อแม่ตัดสินใจบริจาคดวงตาต่อลมหายใจผู้อื่นเป็นบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 69 รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานอุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เมื่อ นางสาวกนกวรรณ (อายุ 32 ปี) อาชีพข้าราชการครู ขับรถเก๋งโตโยต้า สีขาว (ทะเบียนนครราชสีมา) พุ่งชน น้องเกล เด็กหญิงวัย 6 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 อย่างจัง ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายเพื่อไปโรงเรียน บริเวณถนนสายสตึก-แคนดง หน้าโรงเรียนในตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังเกิดเหตุ น้องเกลได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ แต่อาการวิกฤตจนแพทย์แจ้งว่า สมองตาย พ่อแม่และญาติจึงปรึกษากันและตัดสินใจสร้างกุศลครั้งสุดท้ายให้น้อง ด้วยการ บริจาคร่างกาย โดยแพทย์สามารถนำ ดวงตาทั้ง 2 ข้าง ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ ก่อนที่น้องเกลจะเสียชีวิตลงอย่างสงบ

นายทองล้วน (อายุ 47 ปี) ปู่ของผู้เสียชีวิต เล่าเหตุการณ์ว่า ปกติ นางสาววัญญา (อายุ 28 ปี) แม่ของน้องจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง แต่ในวันเกิดเหตุน้องขอเดินข้ามถนนเอง ซึ่งจุดนั้นเป็นทางม้าลาย แม่จึงอนุญาต แต่เมื่อน้องเดินไปถึงกลางถนนเพื่อรอรถอีกเลน ก็ถูกรถเก๋งของครูพุ่งชนทันที

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยเรื่องราวชวนขนลุกว่า ก่อนหน้านี้แม่ของน้องเคยเล่าให้ฟังว่า ฝันเห็นคนรูปร่างดำมาดึงขาถึง 3 คืนติดต่อกัน แต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะพรากลูกสาวไปตลอดกาล

ขอบคุณข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้ 1

