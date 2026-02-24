ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว ภาพไวรัล 89 ล้านวิว สรุปคอหรือแขน เจ้าตัวเฉลยพีก งานนี้มีคนถูก

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:27 น.
ภาพไวรัลชวนงง เถียงสนั่นแขนล้วงกระเป๋าหรือคอคนสวมสร้อย? โกยยอดวิวทะลุ 89 ล้าน ล่าสุดเจ้าของโพสต์เฉลยแล้วพีกมาก ตั้งใจถ่ายรูปโชว์ว่าถังแตก แต่ชาวเน็ตดันโฟกัสผิด แถมจุดหาว่าเป็นยีราฟ

เชื่อว่าในช่วงวันที่ผ่านมาหลายคนที่ไถฟีดโซเชียลมีเดียคงต้องสะดุดตากับภาพไวรัลภาพหนึ่งที่สร้างความสับสนจนทำเอาคนเถียงกันสนั่น เพราะเมื่อมองแวบแรกบางคนเห็นเป็นแขนคนมีขนกำลังล้วงกระเป๋ากางเกงพร้อมใส่กำไลข้อมือ แต่ในขณะที่อีกหลายคนกลับมองเห็นเป็นคอที่ผอมบางสวมสร้อยคอสีดำ

ภาพชวนงงนี้ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ใช้ชื่อ doxie (@doxie_gay) พร้อมแคปชั่นระบายความเครียดว่า “i’m lowkey in a financial ruin i may never recover from” หรือ ฉันกำลังเผชิญวิกฤตการเงินแบบเงียบ ๆ ที่อาจจะไม่มีวันฟื้นตัวได้เลย

แต่ทว่าชาวเน็ตกลับไม่ได้สนใจแคปชั่นดราม่าเรื่องเงินในกระเป๋าเลยแม้แต่น้อย เพราะมัวแต่เพ่งมองรูปภาพจนกลายเป็นภาพไวรัลชั่วข้ามคืน โกยยอดวิวไปสูงถึง 89.5 ล้านครั้ง และมียอดรีทวีตต่อกันไปอีกกว่า 8 พันครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์ที่เข้ามาถกเถียงและแสดงความสับสนกันอย่างดุเดือด เช่น

“ตอนแรกคิดว่าเป็นคอที่ผอมจนน่ากลัวแถมขนเยอะอีกต่างหาก”

“สรุปฉันกำลังมองดูอวัยวะส่วนไหนอยู่เนี่ย แอบหลอนนะ”

“ทุกคน นี่มันคือมือล้วงกระเป๋าเว้ย ไม่ใช่คอผอม ๆ ของใครที่ไหน”

“พี่ชาย สรุปนี่มันคือส่วนไหนของร่างกายวะเนี่ย!”

หลังปล่อยให้คนสับสนและเถียงกันอยู่พักใหญ่ ล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็ทนไม่ไหว ต้องออกมาเฉลยความจริงเพื่อไขปริศนาภาพนี้ พร้อมกับตัดพ้อชาวเน็ตแบบติดตลกตามสไตล์วัยรุ่นว่า “yall didn’t even give a shit i’m bankrupt lmaoooo, that was the whole point is to show me reaching into my empty pocket & yall sat there and called me a giraffe, had me gagged” แปลเป็นไทยได้ว่า “พวกแกไม่แคร์เลยดิว่าฉันถังแตกแล้ว 5555555 คือประเด็นหลักตั้งใจจะโชว์ช็อตล้วงกระเป๋าเปล่า ๆ ให้ดูเว้ย แต่พวกแกดันมานั่งเรียกฉันว่ายีราฟเฉย ทำเอาฉันอึ้งไปเลย”

