ข่าวต่างประเทศ

โฟกัสผิดจุด! โจรสาวลวงหนุ่มมอมยา-รูดทรัพย์ ไวรัลทะลุ 5 ล้านวิว เพราะรูปเดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:18 น.
200
ตำรวจรวบโจรสาวหุ่นสะบึม ลวงหนุ่มมอมยารูดทรัพย์

ไวรัลได้ไง! โจรสาวหุ่นสะบึมถูกรวมข้อหาหนัก ลวงหนุ่มมอมยา-รูดทรัพย์ ตำรวจปล่อยภาพหวังขยายผล กลับทำโซเชียลแตก ยอดวิวทะลุ 5 ล้าน หลุดโฟกัสเพราะหุ่นแซ่บในชุดรัดรูป

ปกติแล้วข่าวมิจฉาชีพมักจะได้รับความสนใจในแง่ของพฤติกรรมการก่อเหตุที่น่ากลัว แต่สำหรับคดีล่าสุดที่อาร์เจนตินากลับกลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในมุมที่ต่างออกไป หลังตำรวจจับกุมหญิงสาวรายหนึ่งในข้อหาร้ายแรง แต่รูปถ่ายขณะถูกคุมตัวกลับทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกออนไลน์ถึงกับหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน

สื่อต่างประเทศ mirrormedia รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุม ลิเดีย เอสเธอร์ โลโบ (Lidia Esther Lobo) หญิงสาววัย 29 ปี ในข้อหาหนักเกี่ยวกับการชิงทรัพย์โดยใช้สารกล่อมประสาท ในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่าลิเดียมีรูปแบบการก่อเหตุที่วางแผนมาเป็นอย่างดี เจ้าตัวมักจะใช้แอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาเป้าหมายที่เป็นชายหนุ่ม หลังพูดคุยจนเหยื่อตายใจ เธอจะนัดแนะเพื่อขอไปเดตหรือสังสรรค์ที่บ้านพักของฝ่ายชาย จากนั้นอาศัยจังหวะทีเผลอ แอบใส่ยาสลบหรือสารกล่อมประสาทลงในเครื่องดื่ม เมื่ออีกฝ่ายหมดสติ เธอจะกวาดทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านและหลบหนีไป

เนื่องจากตำรวจเชื่อว่าลิเดียน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งจึงตัดสินใจเผยแพร่ภาพถ่ายของเธอขณะถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ โดยมีการคาดแถบดำปิดบังดวงตา เพื่อให้ผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่คุ้นหน้าหรือเคยตกเป็นเหยื่อเข้ามาแจ้งความชี้ตัวเพิ่มเติม

ตำรวจรวบสาวอาร์เจนตินาลวงหนุ่มเดตรูดทรัพย์-2

แต่ปรากฏว่าทันทีที่ภาพนี้ถูกปล่อยออกไป ชาวเน็ตกลับไม่ได้เข้ามาดูเพราะคุ้นหน้าโจรสาว แต่ภาพของลิเดียในชุดเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยีนส์ขายาวรัดรูปกลายเป็นไวรัลทันที แม้ใบหน้าของหญิงสาวจะถูกปิดบังบางส่วน แต่ทรวดทรงองค์เอวที่ชัดเจน โดยเฉพาะภาพมุมหลังที่เผยให้เห็นสรีระอย่างเด่นชัด ทำให้ชาวโซเชียลจำนวนมากพากันแชร์และเข้ามาคอมเมนต์ สิ่งที่น่าตกใจคือ รูปดังกล่าวมีผู้เข้าชมในแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมกว่า 5 ล้านครั้งในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจุบัน ลิเดียยังคงถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีในบัวโนสไอเรส แต่เธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการชิงทรัพย์

ตำรวจรวบสาวอาร์เจนตินาลวงหนุ่มเดตรูดทรัพย์

ข้อมูลจาก : mirrormedia

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

4 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

8 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

27 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

32 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

50 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

58 นาที ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ประกาศครั้งที่ 1 ขายออก 72,600 บาท เปิดตลาดร่วงแรง 350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:18 น.
200
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button