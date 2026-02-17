โฟกัสผิดจุด! โจรสาวลวงหนุ่มมอมยา-รูดทรัพย์ ไวรัลทะลุ 5 ล้านวิว เพราะรูปเดียว
ไวรัลได้ไง! โจรสาวหุ่นสะบึมถูกรวมข้อหาหนัก ลวงหนุ่มมอมยา-รูดทรัพย์ ตำรวจปล่อยภาพหวังขยายผล กลับทำโซเชียลแตก ยอดวิวทะลุ 5 ล้าน หลุดโฟกัสเพราะหุ่นแซ่บในชุดรัดรูป
ปกติแล้วข่าวมิจฉาชีพมักจะได้รับความสนใจในแง่ของพฤติกรรมการก่อเหตุที่น่ากลัว แต่สำหรับคดีล่าสุดที่อาร์เจนตินากลับกลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในมุมที่ต่างออกไป หลังตำรวจจับกุมหญิงสาวรายหนึ่งในข้อหาร้ายแรง แต่รูปถ่ายขณะถูกคุมตัวกลับทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกออนไลน์ถึงกับหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน
สื่อต่างประเทศ mirrormedia รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุม ลิเดีย เอสเธอร์ โลโบ (Lidia Esther Lobo) หญิงสาววัย 29 ปี ในข้อหาหนักเกี่ยวกับการชิงทรัพย์โดยใช้สารกล่อมประสาท ในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่าลิเดียมีรูปแบบการก่อเหตุที่วางแผนมาเป็นอย่างดี เจ้าตัวมักจะใช้แอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาเป้าหมายที่เป็นชายหนุ่ม หลังพูดคุยจนเหยื่อตายใจ เธอจะนัดแนะเพื่อขอไปเดตหรือสังสรรค์ที่บ้านพักของฝ่ายชาย จากนั้นอาศัยจังหวะทีเผลอ แอบใส่ยาสลบหรือสารกล่อมประสาทลงในเครื่องดื่ม เมื่ออีกฝ่ายหมดสติ เธอจะกวาดทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านและหลบหนีไป
เนื่องจากตำรวจเชื่อว่าลิเดียน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งจึงตัดสินใจเผยแพร่ภาพถ่ายของเธอขณะถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ โดยมีการคาดแถบดำปิดบังดวงตา เพื่อให้ผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่คุ้นหน้าหรือเคยตกเป็นเหยื่อเข้ามาแจ้งความชี้ตัวเพิ่มเติม
แต่ปรากฏว่าทันทีที่ภาพนี้ถูกปล่อยออกไป ชาวเน็ตกลับไม่ได้เข้ามาดูเพราะคุ้นหน้าโจรสาว แต่ภาพของลิเดียในชุดเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยีนส์ขายาวรัดรูปกลายเป็นไวรัลทันที แม้ใบหน้าของหญิงสาวจะถูกปิดบังบางส่วน แต่ทรวดทรงองค์เอวที่ชัดเจน โดยเฉพาะภาพมุมหลังที่เผยให้เห็นสรีระอย่างเด่นชัด ทำให้ชาวโซเชียลจำนวนมากพากันแชร์และเข้ามาคอมเมนต์ สิ่งที่น่าตกใจคือ รูปดังกล่าวมีผู้เข้าชมในแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมกว่า 5 ล้านครั้งในเวลาอันรวดเร็ว
ปัจจุบัน ลิเดียยังคงถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีในบัวโนสไอเรส แต่เธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการชิงทรัพย์
ข้อมูลจาก : mirrormedia
