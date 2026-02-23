ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 10:45 น.
64
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี

แฟนเพลงเศร้า ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี หลังสู้มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 และเนื้องอกในสมอง แม้มุ่นมั่นรักษา-ทำกายภาพบำบัด เพื่อนร่วมวงร่วมอาลัย ยกเป็นตำนานตลอดกาล

วงการดนตรีร็อกญี่ปุ่นสูญเสียศิลปินฝีมือดี กรณีวง LUNA SEA ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้า ชินยะ มือกลองของวง เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 56 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 สมาชิกในวงประกอบด้วย ริวอิจิ (Ryuichi), สึงิโซ (Sugizo), อิโนรัน (Inoran) และ เจ (J) ร่วมกันแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมของวงเผยว่า ชินยะต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2563 และตรวจพบว่าเป็นกับเนื้องอกในสมองเมื่อปีที่แล้ว

แถลงการณ์ระบุว่า ชินยะเข้ารับการผ่าตัดถึง 7 ครั้งควบคู่ไปกับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เขามั่นทำกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายที่จะกลับมาแสดงคอนเสิร์ต LUNATIC X’MAS 2025 ซึ่งเลื่อนมาจัดในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีน่า (Ariake Arena) แต่จู่ ๆ อาการของศิลปินหนุ่มก็ทรุดลงอย่างกะทันหัน

สมาชิกวงยกย่องเขาในฐานะสมาชิกในวงและมือกลองแห่ง LUNA SEA ระบุข้อความสุดซึ้งว่า ชินยะเชื่อมั่นยิ่งกว่าใครว่าพวกเราทั้ง 5 คนจะกลับคืนสู่เวทีด้วยกันอีกครั้ง แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัส แต่ความศรัทธาของเขาไม่เคยสั่นคลอน รอยยิ้มที่สดใสของเขาคือแหล่งรวมความหวังสำหรับเพื่อนร่วมวงและทีมงานทุกคน จังหวะดนตรีที่เขาสร้างสรรค์มาตลอด 35 ปี จะดังก้องอยู่ในตำนานของวงตลอดไป

ครอบครัวจัดพิธีศพเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว และทางวงเตรียมจัดงานเพื่อให้แฟนเพลงร่วมไว้อาลัยอีกครั้ง

วง LUNA SEA แถลงข่าวชินยะ มือกลองเสียชีวิตในวัย 56 ปี
ภาพจาก Instagram : lunaseaofficial

สำหรับ ชินยะ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2513 ที่จังหวัดคานางาวะ เข้าร่วมวง LUNA SEA ในปี 2532 และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2535 กับอัลบั้ม IMAGE นอกจากนี้ยังมีผลงานเดี่ยวในปี 2540 ร่วมงานกับศิลปินดังมากมาย และเปิดร้านราเม็งชื่อ Tenraiken ในปี 2552

ชินยะแจ้งข่าวอาการป่วยให้ทราบครั้งแรกในเดือนกันยายน 2568 แม้เขาจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้ในงาน LUNATIC FEST. 2025 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวก็ปรากฏตัวบนเวทีเพื่อพูดคุยกับแฟน ๆ โดยมี จุนจิ (Junji) จากวง SIAM SHADE มารับหน้าที่ตีกลองแทน ในโพสต์อินสตาแกรมช่วงท้าย ๆ ชินยะขอบคุณจุนจิ เพื่อนร่วมวง และแฟนเพลง พร้อมส่งข้อความถึง ริวอิจิ นักร้องนำที่เผชิญปัญหาสุขภาพเช่นกันว่า “ริวจัง เรามาพยายามรักษาตัวให้หายขาดไปด้วยกันนะ”

หลังจากข่าวการจากไปของชินยะ ฝั่งศิลปินร็อกทั่วญี่ปุ่น อาทิ วง SHAZNA, LM.C, lynch., Galneryus, PENICILLIN และ ทาคาโนริ นิชิคาวะ (T.M.Revolution) ออกมาร่วมแสดงความอาลัย

อย่างไรก็ดี ชินยะจากไปโดยมีภรรยา อายะ อิชิกุโระ อดีตสมาชิกวง Morning Musume ที่แต่งงานกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2543 และลูก 3 คนอยู่เคียงข้าง

ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA -3
ภาพจาก Instagram : 331shinya
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA
ภาพจาก Instagram : 331shinya
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA -2
ภาพจาก Instagram : 331shinya

ข้อมูลจาก :

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

2 นาที ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

20 นาที ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

25 นาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

31 นาที ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

50 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

50 นาที ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

51 นาที ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา เทคโนโลยี

สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 กราฟพุ่งไม่หยุด +700 รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง เปิดคำทำนายดวงการงาน 2 ราศี ดูดวง

หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญยกเคส &quot;โบคาไวรัส&quot; ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ข่าว

หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยสชนันร้องเพลง สักวันฉันจะดีพอ ข่าวการเมือง

เทียบคลิปต่อคลิป “ธนาธร VS ยศชนัน” ใครนักการเมืองเสียงเพราะ ใครสายเอนเตอร์เทน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพพอร์ตเทรตของมายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57 ในชุดราตรีที่สง่างาม บันเทิง

ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทย 2569 บันเทิง

สวยสมมง! มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 ดีกรีนักสู้ 40 เวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ บันเทิง

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดมีนาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 10:45 น.
64
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button