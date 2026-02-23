สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก
แฟนเพลงเศร้า ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี หลังสู้มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 และเนื้องอกในสมอง แม้มุ่นมั่นรักษา-ทำกายภาพบำบัด เพื่อนร่วมวงร่วมอาลัย ยกเป็นตำนานตลอดกาล
วงการดนตรีร็อกญี่ปุ่นสูญเสียศิลปินฝีมือดี กรณีวง LUNA SEA ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้า ชินยะ มือกลองของวง เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 56 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 สมาชิกในวงประกอบด้วย ริวอิจิ (Ryuichi), สึงิโซ (Sugizo), อิโนรัน (Inoran) และ เจ (J) ร่วมกันแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมของวงเผยว่า ชินยะต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2563 และตรวจพบว่าเป็นกับเนื้องอกในสมองเมื่อปีที่แล้ว
แถลงการณ์ระบุว่า ชินยะเข้ารับการผ่าตัดถึง 7 ครั้งควบคู่ไปกับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เขามั่นทำกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายที่จะกลับมาแสดงคอนเสิร์ต LUNATIC X’MAS 2025 ซึ่งเลื่อนมาจัดในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีน่า (Ariake Arena) แต่จู่ ๆ อาการของศิลปินหนุ่มก็ทรุดลงอย่างกะทันหัน
สมาชิกวงยกย่องเขาในฐานะสมาชิกในวงและมือกลองแห่ง LUNA SEA ระบุข้อความสุดซึ้งว่า ชินยะเชื่อมั่นยิ่งกว่าใครว่าพวกเราทั้ง 5 คนจะกลับคืนสู่เวทีด้วยกันอีกครั้ง แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัส แต่ความศรัทธาของเขาไม่เคยสั่นคลอน รอยยิ้มที่สดใสของเขาคือแหล่งรวมความหวังสำหรับเพื่อนร่วมวงและทีมงานทุกคน จังหวะดนตรีที่เขาสร้างสรรค์มาตลอด 35 ปี จะดังก้องอยู่ในตำนานของวงตลอดไป
ครอบครัวจัดพิธีศพเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว และทางวงเตรียมจัดงานเพื่อให้แฟนเพลงร่วมไว้อาลัยอีกครั้ง
สำหรับ ชินยะ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2513 ที่จังหวัดคานางาวะ เข้าร่วมวง LUNA SEA ในปี 2532 และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2535 กับอัลบั้ม IMAGE นอกจากนี้ยังมีผลงานเดี่ยวในปี 2540 ร่วมงานกับศิลปินดังมากมาย และเปิดร้านราเม็งชื่อ Tenraiken ในปี 2552
ชินยะแจ้งข่าวอาการป่วยให้ทราบครั้งแรกในเดือนกันยายน 2568 แม้เขาจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้ในงาน LUNATIC FEST. 2025 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวก็ปรากฏตัวบนเวทีเพื่อพูดคุยกับแฟน ๆ โดยมี จุนจิ (Junji) จากวง SIAM SHADE มารับหน้าที่ตีกลองแทน ในโพสต์อินสตาแกรมช่วงท้าย ๆ ชินยะขอบคุณจุนจิ เพื่อนร่วมวง และแฟนเพลง พร้อมส่งข้อความถึง ริวอิจิ นักร้องนำที่เผชิญปัญหาสุขภาพเช่นกันว่า “ริวจัง เรามาพยายามรักษาตัวให้หายขาดไปด้วยกันนะ”
หลังจากข่าวการจากไปของชินยะ ฝั่งศิลปินร็อกทั่วญี่ปุ่น อาทิ วง SHAZNA, LM.C, lynch., Galneryus, PENICILLIN และ ทาคาโนริ นิชิคาวะ (T.M.Revolution) ออกมาร่วมแสดงความอาลัย
อย่างไรก็ดี ชินยะจากไปโดยมีภรรยา อายะ อิชิกุโระ อดีตสมาชิกวง Morning Musume ที่แต่งงานกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2543 และลูก 3 คนอยู่เคียงข้าง
