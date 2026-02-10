บันเทิง

เศร้า สิ้นตำนานอัลเทอร์เนทีฟ 90s! มือกีตาร์วง Cake ลาโลกวัย 56 กะรัต

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:11 น.
54
แฟ้มภาพ

R.I.P. ตำนานอัลเทอร์เนทีฟยุค 90s! เกร็ก บราวน์ มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวง Cake เจ้าของเพลงฮิตระเบิดโลก “The Distance” เสียชีวิตในวัย 56 ปี

วงการเพลงร็อคฝั่งอเมริกาต้องหลั่งน้ำตาอีกครั้งครับ เมื่อมีการยืนยันข่าวเศร้าการจากไปของเกร็ก บราวน์ (Greg Brown) มือกีตาร์อัจฉริยะและมันสมองคนสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งวง Cake วงดนตรีแนว Alt-funk ระดับตำนาน โดยเขาเสียชีวิตลงด้วยวัย 56 ปี หลังต่อสู้กับอาการป่วยเพียงช่วงสั้นๆ

คำลาสุดท้ายจากเพื่อนร่วมวง อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของวง Cake ได้โพสต์ข้อความอาลัยที่อ่านแล้วจุกอกว่า

“เกร็กคือส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของซาวด์ดนตรีและพัฒนาการของ Cake ในยุคเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ของเขานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน การจากไปของเขาทั้งในฐานะนักดนตรีและเพื่อนมนุษย์จะทิ้งความว่างเปล่าไว้ในใจพวกเรา ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ เกร็ก”

วง Cake
แฟ้มภาพ

ย้อนกลับไปปี 1991 ที่ซาคราเมนโต เกร็กคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงร่วมกับฟรอนต์แมนอย่าง จอห์น แมคเครีย เสียงกีตาร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาคือกระดูกสันหลังของ 2 อัลบั้มแรกที่ขึ้นหิ้งอย่าง “Motorcade of Generosity (1994)” และ “Fashion Nugget (1996)”

แต่ผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่โลกต้องจารึกชื่อเขาไว้ คือการที่เขาได้รับเครดิตเขียนเพลง “The Distance” (1996) แบบฉายเดี่ยว! เพลงนี้กลายเป็นเพลงชาติของวง ไต่ขึ้นอันดับ 4 บนชาร์ตบิลบอร์ด (Billboard Alternative Airplay) ด้วยไลน์ดนตรีที่พุ่งทะยานไม่หยุดยั้ง เหมือนรถแข่งที่เหยียบคันเร่งมิดไมล์ ซึ่งสื่อใหญ่อย่าง “ไวซ์ (VICE)” เคยนิยามเพลงนี้ว่ามันคือ แรงขับเคลื่อนที่ไม่มีวันสิ้นสุด

จากเลือดร้อนสู่ “ความเข้าใจ” แม้เกร็กจะแยกทางกับวงไปก่อนอัลบั้มที่ 3 แต่เขาก็ได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในเพลงฮิตมากมายอย่าง “Jolene” และ “Frank Sinatra” ครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดใจในปี 2021 ถึงสาเหตุการลาออกในวัยหนุ่มว่า ตอนอายุ 27 ผมเลือดร้อนและโกรธกับปัญหาที่คิดว่าแก้ไม่ได้ แต่ในวัย 51 ผมมองเห็นภาพกว้างกว่านั้น ชีวิตตอนนั้นมันวุ่นวายสับสน และผมรู้สึกว่าการเดินออกจาก Cake คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของผมแล้ว

หลังจากออกจากวง เขาไปก่อตั้งวง Deathray ในปี 2000 และเพิ่งปล่อย EP เดี่ยวออกมาเมื่อปี 2023 นี่เอง

แม้จะแยกทางกันไปนาน แต่เกร็กก็ได้กลับมาร่วมงานกับ CAKE อีกครั้งในช่วงสั้นๆ เมื่อปี 2011 โดยมาช่วยโชว์ฝีมือกีตาร์ในเพลง “Bound Away” จากอัลบั้ม Showroom of Compassion ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มชุดล่าสุดของวง

แม้ทางวงจะไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่การจากไปของเกร็ก บราวน์ คือการปิดฉากหนึ่งในมือกีตาร์ที่มีสำเนียงดนตรีเป็นเอกลักษณ์ที่สุดคนหนึ่งของวงการร็อคสหรัฐฯ ท่ามกลางการทัวร์คอนเสิร์ตของวง CAKE ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

การจากไปครั้งนี้ ยังถือเป็นการปิดตำนานมือกีตาร์ผู้สร้างจังหวะดนตรีที่ “วิ่ง” เข้าไปในหัวใจแฟนเพลงทั่วโลก

ในไทย Cake ไม่ใช่ศิลปินแมสระดับที่จัดคอนเสิร์ตราชมังฯ ได้ แต่เป็น &quot;Cult Band&quot;
แฟ้มภาพ

วง “Cake” กับกระแสความนิยมในบ้านเรา

ถ้าคุณเดินไปถามเด็ก Gen Z แถวสยามสแควร์ตอนนี้ว่า “รู้จักวง Cake ไหม?” 90% อาจจะส่ายหน้าแล้วนึกถึงขนมเค้ก แต่ถ้าคุณลองเดินไปสะกิดพี่ๆ วัยทำงานตอนปลาย หรือกลุ่มเด็กแนวยุค 90s ถึงต้น 2000s คำตอบจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันที

คนไทยอาจจำชื่อวงไม่ได้ แต่ถ้าอินโทรเบสทุ้มๆ หนึบๆ ของเพลง “I Will Survive” (เวอร์ชั่นคัฟเวอร์ของ Cake) ดังขึ้นในผับ หรือวงดนตรีสดตามร้านนั่งชิวเล่นขึ้นมา รับรองว่าร้องตามกันได้ทั้งร้าน

สำหรับมือกีตาร์ มือเบส และมือกลองในไทย Cake คือกรณีศึกษาชั้นดีเรื่อง “Groove” (จังหวะจะโคน) และการใช้เครื่องเป่ามาผสมกับดนตรีร็อคได้อย่างลงตัว วงอินดี้ไทยหลายวงได้รับอิทธิพลความกวนและการร้องแบบ “บ่นๆ” มาจาก John McCrea นักร้องนำของวงนี้ไม่มากก็น้อย.

สำหรับมือกีตาร์ มือเบส และมือกลองในไทย Cake คือกรณีศึกษาชั้นดีเรื่อง &quot;Groove&quot;
แฟ้มภาพ
ในยุคที่คลื่นวิทยุ Fat Radio (104.5) ครองเมือง วง Cake คือหนึ่งในวงต่างประเทศที่เป็น &quot;ลูกรัก&quot; ของดีเจและคนฟังในไทย
แฟ้มภาพ

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

