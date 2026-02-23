อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง
หมอสาว โพสต์ แชร์ประสบการณ์ระทึก นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปคลินิก แต่คนขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงด้วยความเร็ว 70 กม./ชม. ชนมอเตอร์ไซค์อีกคันกลางสี่แยกอโศก ร่างกระเด็นฟาดแบริเออร์ สลบ 20 นาที
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ Fawn Tangkanangnukul โพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเฉียดตาย เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ คุณหมอนั่ง ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน หรือ แกร็บไบค์ เพื่อเดินทางไปทำงานที่คลินิกตามปกติ แต่สุดท้ายกลับเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกลางสี่แยกอโศก
แพทย์หญิงเล่าเหตุการณ์ว่า วันเกิดเหตุเธอไม่ได้รีบเดินทางแต่อย่างใด แต่จู่ ๆ คนขี่ฝ่าไฟแดง ด้วยความเร็วประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถของเธอพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่เพิ่งได้สัญญาณไฟเขียวและวิ่งออกมา ภาพก่อนชนนั้นชัดเจนมากในความทรงจำของเธอ
หลังจากการชน แพทย์หญิงสลบไปนานถึง 20 นาที เมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่เธอทำคือการหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเซลฟี่ตัวเอง เธอพบว่ามีเลือดไหลออกจากปาก และร่างนอนตะแคงอยู่กลางถนน เธอพยายามตั้งสติและพูดวนไปหลายสิบครั้งว่า “พาไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปจุฬาฯ นะ อย่าจับคอ อย่าจับหลัง”
ต่อมาเธอได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิด คลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่า หลังจากรถจักรยานยนต์ชนและล้มลง ร่างซีกขวาของเธอครูดไปกับพื้นถนนด้วยความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงเหวี่ยงทำให้ร่างหลุดจากรถและกระแทกกับแบริเออร์ปูนเกาะกลางถนนอย่างรุนแรง
ขณะนอนอยู่บนรถพยาบาล เธอลืมตาไม่ขึ้น แต่เธอกลัวอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury) มากที่สุด เธอจึงใช้ความรู้ทางการแพทย์แอบตรวจการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองคร่าว ๆ (Motor C5-T1, L2-S1) เมื่อเธอพบว่าแขนขาสามารถขยับได้หมด เธอจึงดีใจมากที่รอดพ้นจากภาวะอัมพาต
เมื่อถึงห้องฉุกเฉิน (ER) แพทย์แจ้งผลการตรวจร่างกาย (Dx) ว่า เธอมีภาวะกระดูกสันหลังและคอส่วนล่างหักหลายซี่ (multiple spine Fx C5-7, T1, T5-10) และมีเลือดออกในสมอง (ICH) นอกจากนี้ เธอมีแผลตามร่างกายหลายแห่ง อาการบาดเจ็บที่หนักคือบริเวณศอกขวา แพทย์ต้องใช้มีดกรีดนำเศษถนนที่ฝังอยู่ออกมาให้
คุณหมอมองว่า อาการบาดเจ็บเยอะขนาดนี้ แต่เธอไม่ตาย ไม่พิการ สมองยังทำงานได้ ขาแขนแข็งแรงดี และใบหน้าไม่มีรอยแผล ถือเป็นความโชคดีอย่างมากในความโชคร้ายครั้งนี้
คุณหมอโพสต์ขอบคุณครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และพี่ตง ที่รีบเดินทางมาดูแลทันที ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคนรู้จักรวม 130 คนที่เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจในช่วงสัปดาห์แรกจนเธอไม่รู้สึกเหงาเลย นอกจากนี้ เธอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งอาจารย์เคี้ยงและทีมออร์โธปิดิกส์ (Ortho) ที่ผ่าตัดหลังให้ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehab) ทีมศัลยกรรมประสาท (NeuroSx) และทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน แพทย์หญิงยังต้องนอนรักษาตัวบนเตียง (Bedbound) แต่เธอเตรียมตัวสอบนำเสนองานวิจัยด้วยใจสู้เต็มร้อย เธอยืนยันว่าจะกลับมาสดใสแข็งแรงเหมือนเดิม และปฏิญาณทิ้งท้ายว่า เธอจะไม่นั่งรถจักรยานยนต์อีกแล้วตามที่พ่อแม่เคยเตือนมาตลอด
