“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 10:43 น.
97

อุทาหรณ์ “มะลิ” อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ถูกเพื่อนแอบใส่ยา amino acid ในแอลกอฮอล ซ้ำถูกหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

เรื่องราวสุดช็อก เป็นภัยใกล้ตัวที่ถูกพูดถึงอย่างมาก หลัง “มะลิ” อินฟลูเอนเซอร์สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากเพจเฟซบุ๊ก “มะลิ กระถิน คู่แฝด” ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์เลวร้ายผ่านคลิปวิดีโอ ว่าตนเองถูกเพื่อนในแฟลตเดียวกันแอบใส่สารบางอย่างลงในเครื่องดื่มจนเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายอย่างรุนแรง ที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือเพื่อนกลับมองว่านี่คือ “เรื่องตลก”

เรื่องเริ่มจากมะลิประสบอุบัติเหตุล้มศีรษะกระแทกอย่างแรงระหว่างทำกิจกรรมเชียร์ จนมีอาการวูบผิดปกติ หลังจากทำตามคำแนะนำของครอบครัวด้วยการพักผ่อนจนอาการเริ่มดีขึ้น เธอจึงออกไปสังสรรค์ดื่มไวน์กับเพื่อน

แต่จู่ๆ ร่างกายของเธอกลับเกิดปฏิกิริยาผิดปกติอย่างรุนแรง ตัวร้อนจัด เหงื่อออกมากจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะช็อก คิดว่าตัวเองกำลังจะตาย ในตอนนั้นเธอไม่ได้บอกเพื่อนถึงอาการที่แท้จริง บอกเพียงแค่ว่าจะขอตัวกลับไปที่ห้องพักก่อน

ความจริงที่เจ็บปวด ชีวิตถูกเพื่อนนำมาล้อเล่น

ด้วยความหวาดกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตราย มะลิจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในแฟลตเดียวกัน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ “เสียงหัวเราะเยาะ” ใส่หน้า ในขณะที่เธอกำลังร้องไห้อย่างหนักและคิดว่าตัวเองกำลังจะตาย

ท้ายที่สุดเพื่อนกลุ่มนั้นยอมรับหน้าตาเฉยว่า ได้แอบใส่ “กรดอะมิโน” (Amino Acid) ลงไปในเครื่องดื่มของเธอเพื่อเป็นการล้อเล่น มะลิตอกกลับพฤติกรรมนี้ว่า “เป็นบ้าเหรอ (Are you crazy)”

มะลิไม่เข้าใจว่าคนแบบไหนถึงนำชีวิตคนอื่นมาทำเป็นเรื่องตลก หลังจากผ่านไป 2 วัน จึงไปบอกเพื่อนคนดังกล่าวว่าสิ่งที่ทำมันไม่ตลกเลย ก่อนตัดสินใจตัดขาด ไม่พูดคุยกับเพื่อนคนนี้มา 1 เดือนแล้ว เพราะรับไม่ได้กับความไว้ใจที่ถูกทำลายลง

หัวอกคนเป็นแม่ เตรียมเอาเรื่องให้ถึงที่สุด แต่ลูกสาวขอร้องไว้

ล่าสุด ทางด้านคุณแม่โคเวน คุณแม่ของน้องมะลิ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเพื่ออัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าทันทีที่ทราบข่าวจากลูกสาวในเช้าวันถัดมา คนเป็นพ่อแม่รู้สึกโกรธและโมโหมาก เพราะการเล่นพิเรนทร์นี้อาจทำให้ลูกสาวถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางครอบครัวตั้งใจจะเข้าแจ้งความและรายงานพฤติกรรมนี้ให้ทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหอพักรับทราบ เพื่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อย่างไรก็ตาม มะลิได้ขอร้องไม่ให้พ่อกับแม่ดำเนินการใดๆ เพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลายจนเพื่อนชาวต่างชาติคนนี้ต้องถูกไล่ออก รวมถึงตัวเธอเองก็มีความหวาดกลัวเพื่อนแก๊งนี้ด้วย

ปัจจุบันมะลิไม่ได้มองหน้าเพื่อนคนดังกล่าวแล้ว ต้องการที่จะย้ายหอพัก ซึ่งทางคุณแม่ได้ให้คำแนะนำว่า หากจะย้ายก็ต้องแจ้งเหตุผลที่แท้จริงกับทางหอพัก ย้ำว่าหากมะลิเปลี่ยนใจอยากแจ้งความหรือรายงานมหาวิทยาลัย ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป โดยปล่อยให้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ตัวน้องมะลิเอง

