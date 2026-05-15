พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อนจัด ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:07 น.
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อนจัด ด่าหยาบรัวหมัดชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ หลังไม่รับฝากของ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

จากกรณีที่เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นเหตุการณ์พนักงานส่งพัสดุบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง ชกใบหน้าลุงเจ้าของร้านขายของชำหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ หลังมีปากเสียงกัน ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

14 พ.ค. 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. นายบุญเย็น อายุ 70 ปี เจ้าของร้านขายของชำ “ลุงเย็น” ใน ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ขณะอยู่ภายในร้าน พนักงานส่งพัสดุชายรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์นำพัสดุหลายชิ้นมาวางฝากไว้หน้าร้านตามเคย

ก่อนเกิดเหตุการณ์ พนักงานรายดังกล่าวเคยนำพัสดุมาฝากไว้ที่ร้านแล้วประมาณ 4-5 ครั้ง โดยอ้างว่าซอยด้านในค่อนข้างแคบ ขี่รถเข้าไปส่งลำบาก จึงใช้ร้านของนายบุญเย็นเป็นจุดกระจายพัสดุประจำซอย ซึ่งด้วยความสงสารและเห็นใจ นายบุญเย็นจึงยินยอมให้ฝากของมาโดยตลอด

กล้องวงจรปิดจับภาพพนักงานส่งพัสดุทำร้ายนายบุญเย็น
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

วันเกิดเหตุ เมื่อพนักงานนำพัสดุมาหลายชิ้นกว่าปกติ นายบุญเย็นจึงบอกให้ช่วยนำของไปส่งตามบ้านเลขที่ของลูกค้าให้เรียบร้อย ไม่ควรนำมากองไว้ที่ร้านอีก จากนั้นพนักงานรายดังกล่าวเริ่มไม่พอใจ และมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ด่าทอนายบุญเย็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย รวมถึงพูดว่า “เขาให้เอามาวางไว้นี่ ไอ้เหี้X ไอ้สัXว์ มึงจะเอายังไงกับกู” ก่อนจะเดินเข้ามาชกใบหน้านายบุญเย็น 2-3 ครั้ง จนล้มได้รับบาดเจ็บ แล้วรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที

หลังเกิดเหตุ ลูกสาวพานายบุญเย็นส่งโรงพยาบาล แพทย์เย็บแผลบริเวณคิ้วขวารวม 8 เข็ม จากนั้นนายบุญเย็นเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.สำโรงใต้ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

นายบุญเย็น กล่าวว่า ตนอายุกว่า 70 ปีแล้ว ไม่เคยถูกใครด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นนี้มาก่อน อีกทั้งคู่กรณียังมีอายุรุ่นลูก แต่กลับกล้าทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะรู้สึกเจ็บใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

ที่มา: FB/ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 , FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

