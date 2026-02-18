ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 16:21 น.
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี

ชูวงศ์ ฉายะจินดา เสียชีวิตในวัย 96 ปี ด้วยโรคชราที่เมลเบิร์น ศิลปินแห่งชาติวรรณศิลป์ ย้อนตำนานราชินีนวนิยายพาฝัน เจ้าของผลงานอมตะ ‘จำเลยรัก’ ทิ้งมรดกทางตัวอักษรคู่แผ่นดินไทย

วงการวรรณศิลป์ไทยสูฐเสียบุคคลสำคัญ ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 ตำนานเจ้าของฉายา ราชินีนวนิยายพาฝัน ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.27 น. ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย สิริอายุได้ 96 ปี

ขณะที่ วัดธรรมรังษี เมลเบิร์น ออสเตรเลีย โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา และเผยกำหนดการสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.

เส้นทางชีวิตและงานเขียนของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกนำไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2473 เป็นลูกคนสุดท้องของพระชาญบรรณกิจ อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และนางช่วง ชาญบรรณากิจ ด้วยความเพียร เธอจบปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเหรียญเงินวิชาสันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจการผลิตผลงานทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทย เริ่มต้นจากการศึกษาในภาควิชาภาษาไทย ทำให้เธอได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและการเขียนจนมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสนใจงานประพันธ์ กระทั่งมีส่วนช่วยผลักดันงานเขียนเรื่อง ดอกไม้สด ของหม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์ จากนั้นจึงเริ่มเขียนเรื่องสั้นชื่อ หนึ่งในห้าร้อยจำพวก ลงในนิตยสารศรีสัปดาห์ ในปี 2500

นอกจากชื่อจริง ชูวงศ์ ฉายะจินดา เธอยังเคยใช้นามปากกาอื่น ๆ ได้แก่ เทิดพงษ์, กล้วยไม้ ณ วังไพร, แก้วเจียระไน, กรทอง และทวิชา

ชูวงศ์ ฉายะจินดา มีผลงานนวนิยายและเรื่องสั้นรวมนับร้อยเรื่อง โดยมีผลงานโดดเด่นที่ถูกนำไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์นับครั้งไม่ถ้วน อาทิ จำเลยรัก ผลงานสร้างชื่อที่โด่งดังถึงขีดสุด เคยนำไปสร้างเป็นหนัง 2 ครั้ง และละครถึง 5 ครั้ง และผลงานสร้างชื่ออย่าง ตำรับรัก นวนิยายขนาดยาวเรื่องแรกที่ทำให้ชื่อของท่านเป็นที่รู้จัก ถูกสร้างเป็นละคร 4 ครั้ง รวมทั้งสุดสายป่าน, เงาอโศก, ฝันเฟื่อง, พริกกับเกลือ, ม่านบังใจ และพระจันทร์แดง เป็นต้น ฯลฯ

แม้จะได้รับฉายาว่านักเขียนแนวพาฝัน แต่หัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างในงานเขียนของท่านคือการสอดแทรกหลักธรรมพุทธวัจนะ โดยมุ่งหวังให้ตัวอักษรเป็นเครื่องเตือนใจหลักธรรมเก่า ๆ รวมทั้งให้ข้อคิดเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ที่พบเจอมาในชีวิต

ส่วนชีวิตส่วนตัว ท่านย้ายไปพำนักที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2521 แต่งงานกับ ปรานอม ฉายะจินดา มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคน และหยุดเขียนงานไปนานถึง 20 ปี ก่อนจะคืนวงการ ในปี 2540 ท่านกลับมาเขียนนวนิยายอีกครั้งตามคำชักชวนของ สุภัทร สวัสดิ์รักษ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย

ชูวงศ์ ฉายะจินดา

ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติจากไปสงบ

ข้อมูลจาก : Dangchinda Novel, Wat Dhammarangsee Melbourne Australia และ praphansarn

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 16:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

