เทียบคลิปต่อคลิป “ธนาธร VS ยศชนัน” ใครนักการเมืองเสียงเพราะ ใครสายเอนเตอร์เทน?
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เปิดไมค์ปะทะ ยศชนัน โดยบังเอิญ หลังดันขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงในช่วงไล่เลี่ยกันช่วงลุ้นจัดตั้งรัฐบาล
กำลังเป็นไวรัลหลังจาเมื่อช่วงเช้า (23 ก.พ.) สรยุทธ สุทัศนะจินดา เล่นเปิดคลิปปล่อยยาวในรายการกรรมกรข่าว เพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ซึมซับบรรยากาศการเมืองไทยแบบผ่อนคลายกันเบาๆ ด้วยการเปิดคลิปพลังเสียงของ 2 บุคคลทางการเมืองแถวหน้า เบอร์แรก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไปร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสัมนาของทางพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งบรรยากาศมีทั้งว่าที่สส.และอ.ปิยะบุตร แสงกนกกุล ไปร่วมในงานด้วย
โดยนายธนาธรถือโอกาสโชว์ลูกคอในบทเพลง “สาวเชียงใหม่” โดยมีผู้คนในงานร่วมขับร้องกันอย่างมีวคามสุข จังหวะหนึ่งยังจับคู่ยืนร้องเสียงแจ้วกับอาจารย์ปิยะบุตรอย่างอบอุ่น สังเกตได้จากคลิปด้านล่างนี้ที่อามีเน๊าะ อารง ผู้สมัครสส.นราธิวาส เขต 1 ได้อัดคลิปพลังเสียงไว้เป็นที่ระลึก
งานนี้นอกจากหัวหน้าแก๊งร้องนำของแท้ซึ่งบางช่วง เฮียสรยุทธ ถึงกับจับพิรุธมีใครไปปิดไมค์ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่ เพราะปกติต้องได้ยินเสียงดังชัดเจนกว่านี้ ในงานยังได้ รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน มาโชว์ลูกฮึดกับเพลงแสงสุดท้ายของตูน บอร์ดี้สแลม โดยทางเฮียสอก็ไม่พลสแซวว่า เคสนี้ก็ตามหาคีย์อยู่เหมือนกัน
หากคิดว่านี้ถึงขั้นเตรียมเก็บฉากพับเวที ของให้ทุกท่านคิดใหม่เพราะในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น ฝั่งค่ายแดง “พรรคเพื่อไทย” ซึ่งยกทีมงานไปรับประทานอาหาร หาเสียงที่ร้านเยี่ยมใต้ของณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ก็เปิดโอกาสให้ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคขึ้นเวทีโชว์น้ำเสียงหวานจับใจไม่แพ้กริยาหน้าตาของนักการเมืองวัย 46 ปี เลยทีเดียว ทั้งนี้บทเพลงที่หลานของนายทักษิณ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำมาขับร้องมีหลายซิงเกิลเลยด้วย ไล่ตั้งแต่ เล่าสู่กันฟัง ของพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย , เพลงเชื่อฉันของดนุพล แก้วกาญจน์ รวมถึง “สักวันฉันจะดีพอ” ของวงร็อกวัญใจบอร์ดี้สแลม (ดูคลิป)
หลังจบซิงเกิลของพี่ตูน อ.เชนถึงกับหลุดเสียงลั่นใบหน้ายิ้มแย้มด้วยว่า “พอได้เว้ยเฮ้ย”.
