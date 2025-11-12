หนุ่มใหญ่วัย 50 เมียติด HIV ไล่ย่ำยีเด็ก 4-10 ขวบ หดหู่พบเหยื่อ 7 ราย
วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเหยื่อเด็กน้อย 4-10 ขวบ หลังเกิดคดี นายเตี้ย ชายอายุ 50 ปี กระทำชำเราเด็กหญิงในหมูบ้าน สุดสลดพบเหยื่อน้อย 7 ราย ไม่เว้นแม้ลูกหลานที่เป็นญาติตัวเอง
คดีนี้เริ่มจาก นายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ทราบข้อมูลร้องเรียนจาหผู้ปกครองเด็กและเยาวชนหลานรายในพื้นที่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยแจ้งว่า ลูกสาวอายุระหว่าง 4-10 ขวบหลายรายถูกชายอายุ 50 ปีทราบชื่อ “นายเตี้ย” ล่วงละเมิดทางเพศ
โดยต่อมาผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.รัชพล โมรารัตน์ พนักงานสอบสวน สภ.นาข่า เมื่อ 21 ต.ค.68 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า ไม่มีการเรียกสอบปากคำผู้ปกครองและเด็กที่ถูกกระทำ รวมถึงยังไม่มีการประสานงานจากทีมสหวิชาชีพมาสอบสวน ทำให้ผู้ปกครองกังวลว่า ผู้ก่อเหตุอาจหลบหนีหรือกลับไปก่อเหตุซ้ำอีก
ขณะที่ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หลังทราบเรื่องสั่งการให้นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ให้พมจ.อุดรธานี,บ้านพักเด็กและเยาวชน,ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจ.อุดรธานี ฝ่ายปกครองเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทันที โดยที่อบต.หมูม่น ผู้ปกครอง 3 รายได้เข้าให้ข้อมูลพร้อมกับยืนยันลูกสาวถูก “นายเตี้ย” กระทำอนาจาร
ทราบต่อมาอีกว่า เด็กหญิงอายุ 4-10 ขวบ ถูกนายเตี้ยกระทำอนาจารลวนลามถึง 7 ราย แต่มีผู้ปกครองไปแจ้งความ 3 ราย อีก 4 รายไม่กล้า และไปแจ้งความแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าอยากให้ช่วยเหลือติดตามจับกุมนายเตี้ยมาดำเนินคดี โดยผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลอุดรธานีพบ มีเด็กหญิง 1 รายมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศ
ส่วนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะออกในวันที่ 21 พ.ย.68 นี้ ตอนนี้ผู้ปกครองเป็นห่วงคือไม่แน่ใจว่านายเตี้ยติดเชื้อ HIV หรือไม่เพราะภรรยานายเตี้ยมีเชื้อ HIV และอยู่ในโครงการรับเบี้ยยังชีพจาก อบต.หมูม่นอยู่ขณะนี้
ผู้ปกครองของน้องเอ (นามสมมติ) เล่าให้เจ้าหน้าที่ฯ ฟังว่า เมื่อ 1 เดือน ขณะกำลังเปิดข่าวทีวีแล้วเห็นข่าวการอนาจาร ลูกสาวก็ถามว่าอนาจารคืออะไร เมื่อเค้นถามลูกก็ได้ความจริงว่าลูกก็เคยถูกนายเตี้ยอนาจารในห้องน้ำ โดยนายเตี้ยจะหลอกให้เด็กๆ ไปเอาขนมซื้อขนมให้ พอเข้าไปในบ้านก็จะบังคับอนาจารเด็ก
ส่วนแม่เด็กเล่าว่า ลูกชอบบ่นเจ็บอวัยวะเพศโดยอวัยวะเพศของลูกบวมแดงและมีกลิ่นเหม็นมีเมือกสีเหลือง เมื่อเค้นถามลูกสาวก็บอกว่าถูกนายเตี้ยอนาจาร สำหรับนายเตี้ยนั้นเป็นสามีของน้องสาวแม่ ถือว่าเป็นญาติกัน และตนเชื่อใจไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ รู้ข่าวว่านายเตี้ยอนาจารลูกสาวถึงกับช็อค
อัปเดตล่าสุด นายชาติอาชาไนย ธนถาวรโชติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม พ.ต.ต.นรุตม์ ศิริกัณหา สวป.สภ.เมืองอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตร.สภ.เมืองอุดรธานี เดินทางไปจับกุมนายเตี้ย ได้ที่บ้านหลังหนึ่งขณะไปรับจ้างก่อสร้าง พร้อมกับควบคุมตัวไปยังสภ.นาข่าทันที โดผู้ต้องหาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้กระทำอนาจารเด็กๆ แต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายเตี้ยฝากขังในข้อกล่าวหาอนาจารและพรากผู้เยาว์ก่อน รอผลชันสูตรแพทย์เรื่องของร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ถูกล่วงละเมิดรวมตัวยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวนายเตี้ยด้วย.
ที่มา : Ch7HD News
