ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มใหญ่วัย 50 เมียติด HIV ไล่ย่ำยีเด็ก 4-10 ขวบ หดหู่พบเหยื่อ 7 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:00 น.
80
นายเตี้ย เมียติด HIV
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเหยื่อเด็กน้อย 4-10 ขวบ หลังเกิดคดี นายเตี้ย ชายอายุ 50 ปี กระทำชำเราเด็กหญิงในหมูบ้าน สุดสลดพบเหยื่อน้อย 7 ราย ไม่เว้นแม้ลูกหลานที่เป็นญาติตัวเอง

คดีนี้เริ่มจาก นายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ทราบข้อมูลร้องเรียนจาหผู้ปกครองเด็กและเยาวชนหลานรายในพื้นที่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยแจ้งว่า ลูกสาวอายุระหว่าง 4-10 ขวบหลายรายถูกชายอายุ 50 ปีทราบชื่อ “นายเตี้ย” ล่วงละเมิดทางเพศ

โดยต่อมาผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.รัชพล โมรารัตน์ พนักงานสอบสวน สภ.นาข่า เมื่อ 21 ต.ค.68 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า ไม่มีการเรียกสอบปากคำผู้ปกครองและเด็กที่ถูกกระทำ รวมถึงยังไม่มีการประสานงานจากทีมสหวิชาชีพมาสอบสวน ทำให้ผู้ปกครองกังวลว่า ผู้ก่อเหตุอาจหลบหนีหรือกลับไปก่อเหตุซ้ำอีก

ขณะที่ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หลังทราบเรื่องสั่งการให้นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ให้พมจ.อุดรธานี,บ้านพักเด็กและเยาวชน,ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจ.อุดรธานี ฝ่ายปกครองเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทันที โดยที่อบต.หมูม่น ผู้ปกครอง 3 รายได้เข้าให้ข้อมูลพร้อมกับยืนยันลูกสาวถูก “นายเตี้ย” กระทำอนาจาร

ทราบต่อมาอีกว่า เด็กหญิงอายุ 4-10 ขวบ ถูกนายเตี้ยกระทำอนาจารลวนลามถึง 7 ราย แต่มีผู้ปกครองไปแจ้งความ 3 ราย อีก 4 รายไม่กล้า และไปแจ้งความแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าอยากให้ช่วยเหลือติดตามจับกุมนายเตี้ยมาดำเนินคดี โดยผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลอุดรธานีพบ มีเด็กหญิง 1 รายมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศ

ส่วนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะออกในวันที่ 21 พ.ย.68 นี้ ตอนนี้ผู้ปกครองเป็นห่วงคือไม่แน่ใจว่านายเตี้ยติดเชื้อ HIV หรือไม่เพราะภรรยานายเตี้ยมีเชื้อ HIV และอยู่ในโครงการรับเบี้ยยังชีพจาก อบต.หมูม่นอยู่ขณะนี้

ผู้ปกครองของน้องเอ (นามสมมติ) เล่าให้เจ้าหน้าที่ฯ ฟังว่า เมื่อ 1 เดือน ขณะกำลังเปิดข่าวทีวีแล้วเห็นข่าวการอนาจาร ลูกสาวก็ถามว่าอนาจารคืออะไร เมื่อเค้นถามลูกก็ได้ความจริงว่าลูกก็เคยถูกนายเตี้ยอนาจารในห้องน้ำ โดยนายเตี้ยจะหลอกให้เด็กๆ ไปเอาขนมซื้อขนมให้ พอเข้าไปในบ้านก็จะบังคับอนาจารเด็ก

ส่วนแม่เด็กเล่าว่า ลูกชอบบ่นเจ็บอวัยวะเพศโดยอวัยวะเพศของลูกบวมแดงและมีกลิ่นเหม็นมีเมือกสีเหลือง เมื่อเค้นถามลูกสาวก็บอกว่าถูกนายเตี้ยอนาจาร สำหรับนายเตี้ยนั้นเป็นสามีของน้องสาวแม่ ถือว่าเป็นญาติกัน และตนเชื่อใจไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ รู้ข่าวว่านายเตี้ยอนาจารลูกสาวถึงกับช็อค

อัปเดตล่าสุด นายชาติอาชาไนย ธนถาวรโชติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม พ.ต.ต.นรุตม์ ศิริกัณหา สวป.สภ.เมืองอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตร.สภ.เมืองอุดรธานี เดินทางไปจับกุมนายเตี้ย ได้ที่บ้านหลังหนึ่งขณะไปรับจ้างก่อสร้าง พร้อมกับควบคุมตัวไปยังสภ.นาข่าทันที โดผู้ต้องหาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้กระทำอนาจารเด็กๆ แต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายเตี้ยฝากขังในข้อกล่าวหาอนาจารและพรากผู้เยาว์ก่อน รอผลชันสูตรแพทย์เรื่องของร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ถูกล่วงละเมิดรวมตัวยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวนายเตี้ยด้วย.

ที่มา : Ch7HD News

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot; ข่าว

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

2 นาที ที่แล้ว
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

38 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

42 นาที ที่แล้ว
กรณ์ ณรงค์เดช ร้องไห้ กอดพ่อเกษม หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีปลอมลายเซ็น ข่าว

กรณ์ หลั่งน้ำตากอดพ่อ เกษม ณรงค์เดช ลั่น ความเหนื่อยไม่สูญเปล่า หลังสู้คดีมานาน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทยให้คำมั่น ‘ดูแลความปลอดภัยสูงสุด’ แก่คณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่กัมพูชา ในศึกซีเกมส์ 2025

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มชนพื้นเมืองบราซิลบุกประท้วงกลางการประชุม COP30 ปมป่าแอมะซอนถูกรุกราน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแชมป์เพาะกาย 37 ปี เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เผยปริศนาพราก แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี ช็อก! ปีแห่งความสูญเสียวงการกล้ามโต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ในกรุงเทพมหานครสูงถึงระดับสีส้มในบางพื้นที่ ข่าว

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. เริ่มวิกฤตบางย่าน คลองเตย-ปทุมวัน พุ่งทะลุ 100

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว บันเทิง

ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมา ตามถึงหน้าห้องพัก บันเทิง

น่ากลัวมาก! แพท วงเคลียร์ เล่านาที ชายต่างชาติเมาตามถึงห้องพัก โรงแรม 5 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายเตี้ย เมียติด HIV ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มใหญ่วัย 50 เมียติด HIV ไล่ย่ำยีเด็ก 4-10 ขวบ หดหู่พบเหยื่อ 7 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียน แจงปม พี่ชายบุกทำร้าย นร.กลางห้องเรียน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ-ดำเนินคดีถึงที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย บันเทิง

หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนเตรียมรับมือ “พายุฟงวอง” หลังถล่มฟิลิปปินส์ยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสกัมพูชา ปล่อยโฮ แฉถูกสื่อไทยส่องแฟลช-พูดข่มขู่ โต้ข่าวถูกบังคับถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย บันเทิง

นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
predator badlands box office บันเทิง

“Predator: Badlands” เปิดตัว 80 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก สวนกระแสซบเซา Box Office

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดคลังชี้ ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส จำนวน 239,731 ราย ไม่ใช้จ่ายตามกำหนด ถูกดึงสิทธิคืนไปเปิดเฟส 2 ด้านยอดใช้จ่ายรวมทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจ

คลังตัดสิทธิ์ 2.39 แสนคน “คนละครึ่งพลัส” นำเงินที่เหลือไปเปิด เฟส 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดช็อก สะพานยักษ์ในเสฉวนพังถล่ม หลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่เดือน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ไว้อาลัย ข่าว

โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM แฉ หมออินฟลู ลวงโลก! ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด พบหลายร้านตกเป็นเหยื่อ บันเทิง

ฌอน POEM แลกหมัดแฉ หมออินฟลู ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด หลายร้านตกเป็นเหยื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4 ข่าวต่างประเทศ

NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมีทำร้ายรถของพนักงานให้อาหาร ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! หมีคลั่งโจมตีรถนาทีให้อาหาร ตัวเลขน่าวิตกพุ่งเป็นประวัติการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอหมิว พี่สาวหมอมุกกินเค้ก ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องน้องสาวจากดราม่า ข่าว

พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:00 น.
80
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot;

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
กรณ์ ณรงค์เดช ร้องไห้ กอดพ่อเกษม หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีปลอมลายเซ็น

กรณ์ หลั่งน้ำตากอดพ่อ เกษม ณรงค์เดช ลั่น ความเหนื่อยไม่สูญเปล่า หลังสู้คดีมานาน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button