บันเทิง

ฝ้าย พีรญา เปิดจองคิวตัดผม หัวละ 85000 ปลื้มลูกค้าจองเต็ม 150 คน เตรียมขยายเพิ่ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 16:22 น.
73
ฝ้ายพีรญาประสบการณ์ตัดผมราคา 85,000 บาท
ภาพ @Instagram

ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน เปิดใจหลังธุรกิจร้านตัดผม KHANTHONG STUDIO กระแสตอบรับดีเกินคาด คิวตัดผมไพรเวตราคา 85,000 บาท เต็มโควตา 150 คน เตรียมเปิดรับเพิ่มอีกไม่เกิน 30 คิว ย้ำเป็นค่าวิชาชีพที่มาพร้อมบ็อกซ์เซ็ตของที่ระลึก

ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน หรือ “ช่างฝ้าย” เผยความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านตัดผม “KHANTHONG STUDIO” โดยเฉพาะการเปิดรับคิวตัดผมแบบไพรเวตกับเจ้าตัว ซึ่งสนนราคาอยู่ที่หัวละ 85,000 บาท ล่าสุดได้รับความสนใจจากแฟนคลับและลูกค้าอย่างล้นหลามจนยอดจองเต็มจำนวน 150 คิวที่ตั้งเป้าไว้ในตอนแรก

สำหรับการตั้งราคาดังกล่าว ฝ้าย พีรญา ระบุว่า เป็นราคาในรูปแบบอาร์ตทิสดีไซน์หรือค่าวิชาชีพที่สะสมประสบการณ์จากการไปเรียนตัดผมทั้งในประเทศไทยและอังกฤษ โดยลูกค้าที่จองคิวระดับพรีเมียมนี้จะได้รับบ็อกซ์เซ็ตของสมนาคุณ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กระเป๋า และรูปถ่ายโพลารอยด์ที่ถ่ายคู่กับช่างฝ้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำร่วมกัน

จากกระแสตอบรับที่ดียังมีแฟนคลับเรียกร้องให้เปิดรับคิวเพิ่ม ซึ่งช่างฝ้ายอยู่ระหว่างการพิจารณาตารางงานแสดงและงานในกองถ่าย โดยเบื้องต้นคาดว่าจะขยายคิวเพิ่มได้อีกประมาณ 30 คน และไม่น่าจะเกิน 50 คน เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่สุด

นอกจากการตัดผม ฝ้าย พีรญา ยังแสดงความดีใจที่ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนลุคกับเธอ โดยหลายคนได้รับคำชมจากครอบครัวและเพื่อนฝูงว่าทรงผมใหม่เข้ากับใบหน้าอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ส่วนแผนการทำธุรกิจในอนาคต เจ้าตัวมีความสนใจอยากเปิดคาเฟ่เพิ่มเติม แต่ปัจจุบันต้องโฟกัสงานแสดง ค่ายเพลง และร้านทำผมเป็นหลัก จึงยังคงเป็นเพียงแผนงานในระยะยาว

khanthongstudio ร้านตัดผมฝ้าย พีรญา
ภาพ IG @khanthongstudio.th

สำหรับ ฝ้าย พีรญา เป็นนักแสดง นางแบบและศิลปินชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 และเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในช่วงระหว่างปี 2019-2023 มีผลงานสร้างชื่อจากซีรีส์เรื่อง “Blank” เติมคำว่ารักลงในช่องว่าง

FayePeraya PP The Creative
ภาพ Facebook @PP The Creative
Exclusive ประสบการณ์ตัดผมราคา 85,000 บาท กับฝ้าย พีรญา
ภาพ IG @khanthongstudio.th
ฝ้าย วางแผนเปิดให้บริการตัดผมสุดหรูเพิ่มอีก 30 สาขา
ภาพ IG @khanthongstudio.th
ราคาตัดผมที่ร้าน ฝ้าย พีรญา
ภาพ IG @khanthongstudio.th

ขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการ, ไทยรัฐบันเทิง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สีกาฟ้า&quot; ปัดสัมพันธ์ฉาว &quot;เจ้าอาวาส&quot; วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม ข่าว

“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ฉาว “เจ้าอาวาส” วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

1 นาที ที่แล้ว
ผงะ! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

47 นาที ที่แล้ว
jeeno thitikul แชมป์ฮอนด้าแอลพีจีเอทัวร์ 2026 ข่าวกีฬา

“จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ปิดจ๊อบวันสุดท้าย คว้าถ้วยฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026

47 นาที ที่แล้ว
ฝ้ายพีรญาประสบการณ์ตัดผมราคา 85,000 บาท บันเทิง

ฝ้าย พีรญา เปิดจองคิวตัดผม หัวละ 85000 ปลื้มลูกค้าจองเต็ม 150 คน เตรียมขยายเพิ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 พร้อมพา “โอคอน-แบร์แมน” เยือนไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. แจงสาเหตุ พลทหารดับคาเรือนจำ ยันหัวใจล้มเหลว ไร้ร่องรอยถูกทำร้าย ข่าว

ทบ. แจงสาเหตุ พลทหารดับคาเรือนจำ ยันหัวใจวายเฉียบพลัน ไร้ร่องรอยถูกทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะฝ่าไฟแดง ชัยนาท ข่าวภูมิภาค

สังเวย 5 ศพ กระบะซิ่งฝ่าไฟแดงอัดเสาไฟฟ้าขาดครึ่ง! เพื่อนทำใจไม่ได้พยายามปลุกให้ฟื้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger.com เมษายน 2026 นี้ ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger เมษายน 2026 นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัมหมีส่งใจ! &quot;น้องหมีเนย&quot; ป่วยกะทันหัน หลังแจ้งเบรกอีเวนต์ไม่มีกำหนด บันเทิง

มัมหมีส่งใจรัวๆ! “น้องหมีเนย” ป่วยกะทันหัน หลังแจ้งเบรกอีเวนต์ไม่มีกำหนด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พั้นช์คุงอยู่สวนสัตว์ไหน บันเทิง

“พั้นช์คุง” ลิงน้อยสู้ชีวิตกับตุ๊กตาคู่ใจ! ไวรัลระดับโลกที่ใครเห็นต้องหลงรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ ข่าว

ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ต้นขั้วไร้เลขรันนัมเบอร์ แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ไร้เลขรันนัมเบอร์บนต้นขั้ว แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ซัด สตง. ทุจริตแก้ไม่ได้ด้วยเพลง ผ่านไป 11 เดือน คดีตึกถล่มยังเงียบกริบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบชายวัย 52 ปี ใจเหี้ยม จุดไฟเผาทั้งเป็น &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ข่าว

รวบชายวัย 52 ปี ใจโหด จุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเกาหลีถูกค้อนทุบที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต “เดฟ” หนุ่มเกาหลีเจอค้อนทุบที่ซิดนีย์ พร้อม 2 เพื่อนคนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้องใจพยาบาลใช้ญาติทิ้งอ้วกในห้องฉุกเฉิน ข่าว

สาวข้องใจ พยาบาลไม่ทิ้งอ้วกคนไข้ห้องฉุกเฉิน เจอสวนกลับ งานล้นมือ-ไม่ใช่บริการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน ข่าว

เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ กกต ข่าวการเมือง

เจ้าพ่อโวหาร อภิสิทธิ์ ฉะ “กกต.” ถามช้างตอบม้า ปมชี้แจงบัตรประชามติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว &quot;ภาคินัย&quot; ดรามาเรื่องเล่า &quot;ห้องคลอด&quot; ลอกนิยายดัง ข่าว

แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว “ภาคินัย” ดรามาเรื่องเล่า “ห้องคลอด” ลอกนิยายดัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอสไตล์ ดราม่าล่าสุด 2569 บันเทิง

รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิชนันท์&quot; เผยภาพ พลทหารดับปริศนาคาเรือนจำ ช็อกซ้ำเจอช้อน ปนกระดูกหลังเผา ข่าว

“นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสไปดูแสงเหนือฟินแลนด์ ข่าวการเมือง

แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 2 69 ดูดวง

5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
PLANCK STARS ประวัติวงเกิร์ลกรุ๊ปใต้ดินญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

“ดราม่าเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น” เต้นกลางหิมะ ประวัติดาร์คขู่เมมเบอร์เดบิวต์หนัง AV

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง ข่าว

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 16:22 น.
73
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;สีกาฟ้า&quot; ปัดสัมพันธ์ฉาว &quot;เจ้าอาวาส&quot; วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ฉาว “เจ้าอาวาส” วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
ผงะ! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

ช็อก! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
jeeno thitikul แชมป์ฮอนด้าแอลพีจีเอทัวร์ 2026

“จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ปิดจ๊อบวันสุดท้าย คว้าถ้วยฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569

สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 พร้อมพา “โอคอน-แบร์แมน” เยือนไทย

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button