ฝ้าย พีรญา เปิดจองคิวตัดผม หัวละ 85000 ปลื้มลูกค้าจองเต็ม 150 คน เตรียมขยายเพิ่ม
ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน เปิดใจหลังธุรกิจร้านตัดผม KHANTHONG STUDIO กระแสตอบรับดีเกินคาด คิวตัดผมไพรเวตราคา 85,000 บาท เต็มโควตา 150 คน เตรียมเปิดรับเพิ่มอีกไม่เกิน 30 คิว ย้ำเป็นค่าวิชาชีพที่มาพร้อมบ็อกซ์เซ็ตของที่ระลึก
ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน หรือ “ช่างฝ้าย” เผยความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านตัดผม “KHANTHONG STUDIO” โดยเฉพาะการเปิดรับคิวตัดผมแบบไพรเวตกับเจ้าตัว ซึ่งสนนราคาอยู่ที่หัวละ 85,000 บาท ล่าสุดได้รับความสนใจจากแฟนคลับและลูกค้าอย่างล้นหลามจนยอดจองเต็มจำนวน 150 คิวที่ตั้งเป้าไว้ในตอนแรก
สำหรับการตั้งราคาดังกล่าว ฝ้าย พีรญา ระบุว่า เป็นราคาในรูปแบบอาร์ตทิสดีไซน์หรือค่าวิชาชีพที่สะสมประสบการณ์จากการไปเรียนตัดผมทั้งในประเทศไทยและอังกฤษ โดยลูกค้าที่จองคิวระดับพรีเมียมนี้จะได้รับบ็อกซ์เซ็ตของสมนาคุณ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กระเป๋า และรูปถ่ายโพลารอยด์ที่ถ่ายคู่กับช่างฝ้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำร่วมกัน
จากกระแสตอบรับที่ดียังมีแฟนคลับเรียกร้องให้เปิดรับคิวเพิ่ม ซึ่งช่างฝ้ายอยู่ระหว่างการพิจารณาตารางงานแสดงและงานในกองถ่าย โดยเบื้องต้นคาดว่าจะขยายคิวเพิ่มได้อีกประมาณ 30 คน และไม่น่าจะเกิน 50 คน เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่สุด
นอกจากการตัดผม ฝ้าย พีรญา ยังแสดงความดีใจที่ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนลุคกับเธอ โดยหลายคนได้รับคำชมจากครอบครัวและเพื่อนฝูงว่าทรงผมใหม่เข้ากับใบหน้าอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ส่วนแผนการทำธุรกิจในอนาคต เจ้าตัวมีความสนใจอยากเปิดคาเฟ่เพิ่มเติม แต่ปัจจุบันต้องโฟกัสงานแสดง ค่ายเพลง และร้านทำผมเป็นหลัก จึงยังคงเป็นเพียงแผนงานในระยะยาว
สำหรับ ฝ้าย พีรญา เป็นนักแสดง นางแบบและศิลปินชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 และเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในช่วงระหว่างปี 2019-2023 มีผลงานสร้างชื่อจากซีรีส์เรื่อง “Blank” เติมคำว่ารักลงในช่องว่าง
ขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการ, ไทยรัฐบันเทิง
อ่านข่าวเพิ่มเติม
