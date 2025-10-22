ข่าว

ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:39 น.
495
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าว 3

เปิดประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสาว คู่ ‘สรยุทธ’ หลัง ไบรท์ พิชญทัฬห์ ป่วยกะทันหัน โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ย้อนเส้นทางก่อนเตรียมขึ้นจอช่อง 3 ปีหน้า

แฟนข่าวเซอร์ไพรส์สุด ๆ วันนี้ (22 ต.ค. 68) กรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว 3 นั่นคือ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล อดีตผู้ประกาศข่าวสาวมากความสามารถจาก PPTV เธอได้ประเดิมหน้าจอร่วมจัดรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอเป็นครั้งแรก เนื่องจาก ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ พิธีกรคู่ขวัญของนายสรยุทธมีอาการป่วยกะทันหัน

นายสรยุทธได้ชี้แจงว่า “น้องไบรท์ มีอาการอาหารเป็นพิษ และแพ้ยาฆ่าเชื้อ หลังจากจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้เสร็จ จึงต้องส่งกลับบ้านไปพักผ่อน” โดย เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ร่วมงานกับทางช่อง 3 เป็นครั้งแรก ถือเป็นการเรียกตัวมากะทันหัน แต่แฟน ข่าวจะได้เห็นเธอในเร็ว ๆ นี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มจัดรายการใหม่ทางออนไลน์ของช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการทอล์คการเมืองในช่วงเย็น และในปี 2569 ทุกท่านจะได้เห็นสาวเฟิร์นขึ้นสู่หน้าจอโทรทัศน์ของช่อง 3 อย่างเป็นทางการ

เฟิร์น สุชาดา - 2
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

สำหรับ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เธอมีความตั้งใจเป็นนักข่าวและผู้ประกาศข่าวที่มีจรรยาบรรณ และทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เคยผ่านงานผู้ประกาศข่าวจากหลายสำนัก ทั้ง ททบ.5, เนชั่น และล่าสุด PPTV

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ประกาศข่าวสาวได้โพสต์อำลา PPTV หลังจากทำงานมาเกือบ 5 ปี โดยระบุว่าเธอได้รับโอกาสที่ดีมากมาย โดยเฉพาะรายการทอล์ก แต่ด้วยจังหวะเวลาและโอกาสใหม่ ๆ จึงตัดสินใจขยับขยายไปทำงานข่าวในบทบาทใหม่ ๆ

หากแฟนข่าวคนใดอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของสาวเฟิร์นสามารถตามได้ที่อินสตาแกรม baifern_suchada เพื่อไม่ให้พลาดผลงานหรือรายการใหม่ที่เธอได้จะได้ร่วมงานกับช่อง 3 ในอนาคต

เฟิร์น สุชาดา
ภาพจาก Instagram : baifern_suchada
เฟิร์น สุชาดา - 1
ภาพจาก Instagram : baifern_suchada
เฟิร์น สุชาดา - 2
ภาพจาก Instagram : baifern_suchada
เฟิร์น สุชาดา - 3
ภาพจาก Instagram : baifern_suchada
เฟิร์น สุชาดา - 4
ภาพจาก Instagram : baifern_suchada

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

18 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน ข่าว

เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 &#039;วันปิยมหาราช&#039; ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธงง ปลดอิชิอิทำไม ข่าว

สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าว 3 ข่าว

ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:39 น.
495
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button