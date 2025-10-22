ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน
เปิดประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสาว คู่ ‘สรยุทธ’ หลัง ไบรท์ พิชญทัฬห์ ป่วยกะทันหัน โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ย้อนเส้นทางก่อนเตรียมขึ้นจอช่อง 3 ปีหน้า
แฟนข่าวเซอร์ไพรส์สุด ๆ วันนี้ (22 ต.ค. 68) กรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว 3 นั่นคือ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล อดีตผู้ประกาศข่าวสาวมากความสามารถจาก PPTV เธอได้ประเดิมหน้าจอร่วมจัดรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอเป็นครั้งแรก เนื่องจาก ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ พิธีกรคู่ขวัญของนายสรยุทธมีอาการป่วยกะทันหัน
นายสรยุทธได้ชี้แจงว่า “น้องไบรท์ มีอาการอาหารเป็นพิษ และแพ้ยาฆ่าเชื้อ หลังจากจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้เสร็จ จึงต้องส่งกลับบ้านไปพักผ่อน” โดย เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ร่วมงานกับทางช่อง 3 เป็นครั้งแรก ถือเป็นการเรียกตัวมากะทันหัน แต่แฟน ข่าวจะได้เห็นเธอในเร็ว ๆ นี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มจัดรายการใหม่ทางออนไลน์ของช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการทอล์คการเมืองในช่วงเย็น และในปี 2569 ทุกท่านจะได้เห็นสาวเฟิร์นขึ้นสู่หน้าจอโทรทัศน์ของช่อง 3 อย่างเป็นทางการ
สำหรับ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เธอมีความตั้งใจเป็นนักข่าวและผู้ประกาศข่าวที่มีจรรยาบรรณ และทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เคยผ่านงานผู้ประกาศข่าวจากหลายสำนัก ทั้ง ททบ.5, เนชั่น และล่าสุด PPTV
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ประกาศข่าวสาวได้โพสต์อำลา PPTV หลังจากทำงานมาเกือบ 5 ปี โดยระบุว่าเธอได้รับโอกาสที่ดีมากมาย โดยเฉพาะรายการทอล์ก แต่ด้วยจังหวะเวลาและโอกาสใหม่ ๆ จึงตัดสินใจขยับขยายไปทำงานข่าวในบทบาทใหม่ ๆ
หากแฟนข่าวคนใดอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของสาวเฟิร์นสามารถตามได้ที่อินสตาแกรม baifern_suchada เพื่อไม่ให้พลาดผลงานหรือรายการใหม่ที่เธอได้จะได้ร่วมงานกับช่อง 3 ในอนาคต
