สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 พร้อมพา “โอคอน-แบร์แมน” เยือนไทย

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 16:06 น.
61

สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 เดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง พร้อมพา โอคอน และ แบร์แมน สองนักแข่งถ่ายโฆษณาที่ไทย

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO-CEO) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดงานแถลงความร่วมมือกับทีม TGR HAAS F1 ทีมแข่งรถสูตรหนึ่ง หรือ Formula 1 โดยในงานยังมี เอสเตบัน โอคอน และ โอลิเวอร์ แบร์แมน นักแข่งรถประจำทีม และ อายาโอะ โคมัทซึ หัวหน้าทีมฮาส มาร่วมงานด้วย

โดยนายวรวุฒิ กล่าวว่า F1 กับ สิงห์นั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ และนี่เป็นปีที่ 17 ที่แบรนด์สิงห์ได้สนับสนุนกีฬารถสูตรหนึ่ง โดยปีนี้เป็นปีที่สำคัญของแบรนด์สิงห์ เพราะว่าทางสิงห์เพราะว่าได้เข้ามาอยู่ในการแข่งขันรถสูตรทั้ง 3 ระดับคือ F1, F2 และ F3 ในปีเดียวกัน และยังสนับสนุนสองนักแข่งรถชาวไทย อย่าง เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ ที่จะลงแข่ง F2 ให้กับทีม ART และ เจม นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี ซึ่งจะลงแข่ง F3 ให้กับทีมไทรเดนท์

นายวรวุฒิยังกล่าวอีกด้วยว่ามีหลายทีมติดต่อทางสิงห์เข้ามา แต่สาเหตุที่เลือกจะเดินหน้าไปกับ TGR HAAS นั้นเนื่องทั้งสองฝ่ายมีทิศทางเดียวกัน และมองว่าทีม TGR HAAS เป็นทีมที่มีแวว พร้อมด้วยว่าการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเป็นประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความเป็นพรีเมียมแบรนด์ของสิงห์ด้วย

นอกจากนี้สองนักแข่งอย่าง “น้องหมี” แบร์แมน และ “เอสตี้” โอคอน จะร่วมถ่ายโฆษณาชุดใหม่กับสิงห์ด้วย โดยนักขับทั้งสองคนจะไปถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาในไทยเพื่อเผยแพร่ทั่วโลก

ขณะนี้นักขับทั้งสองกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาประเทศไทย โดยโอคอน กล่าวว่าเขาได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยมากมายจากเพื่อนนักขับอย่าง อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่งสัญชาติไทย พร้อมทั้งอยากลองทานอาหารไทยอย่างผัดไทยด้วย

ขณะที่แบร์แมน กล่าวว่า รู้สึกวิเศษมากที่ได้สิงห์เป็นสปอนเซอร์ เชื่อว่าปีนี้และอีกสองปีข้างหน้าจะเป็นปีทั้งสองฝ่ายยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน โดยทั้งสองยังกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวไทย และหวังว่าซักวันหนึ่งจะได้มาแข่งขัน F1 ในประเทศไทย

นายวรวุฒิ ยังกล่าวปิดท้ายว่า ขอบคุณนักแข่งและอายาโอะ และอยากจะวอนสื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์วงการมอเตอร์สปอร์ต ย้ำว่าประเทศไทยมีนักแข่งในวงการ เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้โลโก้ “สิงห์” จะถูกสกรีนลงบนตัวรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุด VF-26 รวมถึงชุดแข่งและเครื่องแต่งกายของทีม TGR HAAS แบบจัดเต็มตลอดฤดูกาล 2026 ซึ่งถือเป็นการสานต่อความสำเร็จตลอด 17 ปีในวงการ F1 ตั้งแต่ Red Bull Racing, Ferrari, Alfa Romeo, Sauber มาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวกีฬา

