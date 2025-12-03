เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ
ส่องธุรกิจ เวย์ ไทเทเนี่ยม หรือ DABOYWAY นอกจากการเป็นศิลปิน ยังเป็นนักธุรกิจตัวจริงกับอาณาจักรร้านตัดผม Never Say Cutz 41 สาขา แบรนด์เสื้อผ้า NVSC เครื่องดื่ม POWER และการลงทุนอสังหาฯ ที่น่าจับตามอง
ในชั่วโมงนี้ นอกจากการติดตามข่าวสารของภรรยาสาว นานา ไรบีนา แล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคืออาณาจักรธุรกิจของ เวย์ ไทเทเนี่ยม หรือ ปริญญา อินทชัย (DABOYWAY) แร็ปเปอร์ชื่อดังผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว จากการรวบรวมข้อมูลผ่านสื่อชั้นนำหลายสำนัก พบว่าชายคนนี้ไม่ได้มีดีแค่บทบาทศิลปิน แต่ยังเป็นนักธุรกิจที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลายและสร้างรายได้มหาศาลต่อปี
1. ธุรกิจเรือธง: ร้านตัดผม Never Say Cutz
นี่คือธุรกิจที่เริ่มต้นจากความชอบส่วนตัว เมื่อเวย์หาร้านตัดผมสไตล์ฮิปฮอปที่ถูกใจไม่ได้ จึงตัดสินใจเปิดร้านเองในชื่อ Never Say Cutz ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดแบรนด์หนึ่งในไทย จากข้อมูลล่าสุดปี 2567 ร้านตัดผมแห่งนี้ขยายสาขาไปแล้วถึง 41 แห่ง ทั่วประเทศ สร้างรายได้รวมในปี 2567 สูงถึง 120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และเมื่อรวมรายได้ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าทำเงินไปแล้วกว่า 308 ล้านบาท เลยทีเดียว
2. แฟชั่นและแอ็กเซสซอรี่: NVSC, Reven และ Dek Tay
จากฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น เวย์ต่อยอดสู่ธุรกิจแฟชั่นด้วยแบรนด์เสื้อผ้าสตรีตแวร์อย่าง NVSC (Never Say Clothing) และ Reven รวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าเด็กแนวสตรีต Dek Tai (หรือ Dek Tay) ที่ได้แรงบันดาลใจจากลูก ๆ ของเขาเอง นอกจากนี้ยังขยายไลน์สินค้าไปสู่แอ็กเซสซอรี่ระดับพรีเมียม ทั้งการคอลแลบกับนาฬิกาแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น Edwin Watch และการออกแบบแว่นตาร่วมกับแบรนด์ Harpe ที่ได้ไปโชว์ตัวในงานระดับโลกอย่าง Silmo Paris
3. ธุรกิจบันเทิงและอีเวนต์กีฬา
ในฐานะ “เจ้าพ่อโปรเจกต์” เวย์ยังขยายอาณาจักรสู่วงการสื่อและอีเวนต์ ทั้งการทำรายการออนไลน์ Intachai House, โปรเจกต์ฮิปฮอป 16 Bars Thailand, บริษัทโปรดักชัน ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ ที่ดูแลการผลิตรายการและงานศิลปิน รวมถึงการจัดอีเวนต์กีฬาสุดยิ่งใหญ่อย่างการแข่งขันบาสเกตบอล YBL Thailand และคอนเสิร์ตใหญ่ในนามธุรกิจครอบครัว
4. เครื่องดื่มพลังงาน: POWER THAITANIUM
อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการจับมือกับเพื่อนร่วมวง ไทยเทเนี่ยม เปิดตัวบริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อรุกตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์ในชื่อ POWER THAITANIUM เครื่องดื่มผสมวิตามินที่วางจำหน่ายใน 7-Eleven ทั่วประเทศ เป็นการนำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของวงมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างลงตัว
5. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์
นอกจากธุรกิจกระแสเงินสด เวย์และนานายังมีการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และบ้านพักตากอากาศในต่างจังหวัด ที่สื่อหลายสำนักเรียกว่า “อาณาจักรสวนผึ้ง” ซึ่งใช้เป็นทั้งที่พักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวและสถานที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ สะท้อนวิสัยทัศน์ในการบริหารความมั่งคั่งที่รอบด้าน
ความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่ได้เป็นเพียงตำนานแร็ปเปอร์ของเมืองไทย แต่ยังเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร
