บารัค โอบามา ยืนยันเอง มนุษย์ต่างดาวมีจริง ในแอเรีย 51 มีอะไร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 10:55 น.
256
บารัค โอบามา อดีตผู้นำสหรัฐฯ ยืนยัน มนุษย์ต่างดาวมีจริง พร้อมเปิดข้อมูลเชื่อมโยงการไต่สวนของสภาคองเกรสกรณีพบซากยานลึกลับวัตถุชีวภาพที่ไม่ใช่มนุษย์

อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ของไบรอัน ไทเลอร์ โคเฮน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 โอบามาเล่าถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำในทำเนียบขาว

โคเฮนเริ่มตั้งคำถามแบบถามเร็วตอบเร็วเพื่อใช้โอกาสที่ได้สัมภาษณ์อดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาให้คุ้มค่าที่สุด ยิงคำถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ โอบามาตอบกลับทันทีด้วยความมั่นใจว่า “พวกเขามีจริง”

อบามาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขายังไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยตาตนเอง รัฐบาลไม่ได้ซ่อนมนุษย์ต่างดาวไว้ในพื้นที่แอเรีย 51 ตามที่หลายคนเชื่อในทฤษฎีสมคบคิด ไม่มีฐานทัพใต้ดินสำหรับซ่อนเร้นเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลก

ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐ กล่าวติดตลกว่าหากมีทฤษฎีสมคบคิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นจริง หน่วยงานความมั่นคงเหล่านั้นคงต้องปิดบังข้อมูลจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

โคเฮนถามต่อถึงคำถามแรกที่โอบามาต้องการรู้คำตอบเมื่อก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดี โอบามาตอบพร้อมรอยยิ้มว่า “มนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหน” โอบามาไม่ได้อธิบายรายละเอียดถึงที่มาของข้อมูลเรื่องมนุษย์ต่างดาว เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่านี่คือข้อเท็จจริงระดับชาติหรือเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล

เรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีหลังโอบามาพ้นจากตำแหน่ง สภาคองเกรสจัดการไต่สวนหลายครั้งระหว่างปี 2565 ถึง 2568 เพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้ ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกปรากฏการณ์เหล่านี้ว่ายูเอพี เน้นไปที่ความมั่นคงของน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

สื่อเอ็นพีอาร์เคยรายงานข้อมูลสำคัญในปี 2566 เดวิด กรุช อดีตพันตรีผู้เคยทำงานในคณะทำงานเฉพาะกิจด้านยูเอพีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจออกมาเปิดโปงข้อมูลลับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงกีดกันเขาจากการเข้าถึงโครงการยูเอฟโอหลายโครงการ

เดวิด กรุช ยืนยันว่าเขาทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนของยานพาหนะยูเอพีที่ทางการสหรัฐอเมริกาครอบครองอยู่ เจ้าหน้าที่รัฐได้เก็บกู้ชิ้นส่วนทางชีวภาพที่ไม่ใช่มนุษย์มาจากนักบินของยานพาหนะเหล่านั้น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแอนนา พอลินา ลูนา จากพรรครีพับลิกัน รัฐฟลอริดา ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการของโจ โรแกน เมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่ผ่านมา ว่าเธอได้เห็นหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่น

แอนนา พอลินา ลูนา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเปิดเผยความลับของรัฐบาลกลาง คณะทำงานนี้ทำงานภายใต้คณะกรรมาธิการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา “อิงจากภาพถ่ายที่ฉันได้เห็น ฉันมั่นใจอย่างยิ่งว่ามีสิ่งแปลกปลอมนอกโลกอยู่จริง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติอย่างแน่นอน”

ปัจจุบันกระบวนการทางกฎหมายผลักดันให้ข้อมูลยานลับนอกโลกทยอยปรากฏสู่สาธารณชน ประชาชนทั่วโลกเฝ้ารอความคืบหน้าของการเปิดเผยความจริงเรื่องจักรวาลอันกว้างใหญ่ การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาล

ทำไมวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันถึงยังไม่พบมุนษย์ต่างดาว

