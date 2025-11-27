ข่าวต่างประเทศ

อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:07 น.
58

นักฟิลิฟส์ชื่อดัง เจ้าของทฤษฎี “ดาวหางคือยานอวกาศ” วางเดิมพันเงินหมื่นว่า โลกจะยืนยันการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

ศาสตราจารย์ อาวี โลบ (Avi Loeb) นักฟิสิกส์ทฤษฎีชื่อดัง ผู้ที่เคยกล่าวอ้างอย่างหนักแน่นว่าดาวหางเป็น “ยานอวกาศ” ของมนุษย์ต่างดาว ได้ออกมาประกาศว่าการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวบนโลกจะได้รับการยืนยันภายในปี 2030 และถึงกับ วางเดิมพันด้วยเงินส่วนตัว เพื่อพิสูจน์ความเชื่อนี้

ศาสตราจารย์โลบเป็นผู้นำการคาดการณ์ว่า ดาวหางที่รู้จักกันในชื่อ 3I/ATLAS แท้จริงแล้วคือ “ยานอวกาศ” ซึ่งข้อเสนอนี้ทำให้ NASA ต้องจัดแถลงข่าวเพื่อตอบโต้ข่าวลือ โดย NASA ยืนยันว่า 3I/ATLAS เป็นเพียง “ดาวหาง” ทั่วไป

ศาสตราจารย์โลบไม่ได้ท้อถอย และได้วางเดิมพันด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 32,000 บาท (เงินรางวัลจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล) เพื่อโต้แย้งคำกล่าวของ ดร. ไมเคิล เชอร์เมอร์ นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ที่เชื่อว่าการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจะไม่ได้รับการยืนยันภายในปี 2030

โดยข้อกำหนดการเดิมพันอย่างเป็นทางการคือ “ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2030 องค์กรทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยสองในสามองค์กรนี้ NASA, National Science Foundation (NSF), และ American Astronomical Society (AAS) จะต้องยืนยันการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกในรูปแบบของ UAP (UFO), วัตถุระหว่างดวงดาวอื่นๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีของ ETI (Extraterrestrial Intelligence) หรือรูปแบบชีวิตชีวภาพของมนุษย์ต่างดาวที่พบได้บนโลก”

ศาสตราจารย์โลบกล่าวว่า “การค้นหาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี 2025 ด้วยการค้นพบวัตถุระหว่างดวงดาวที่ผิดปกติ 3I/ATLAS, การปล่อยกล้องโทรทรรศน์ Rubin Observatory, และการก่อสร้างหอสังเกตการณ์ Galileo Project ทั้งสามแห่ง”

“เมื่อพิจารณาว่ามีดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์หลายพันล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งส่วนใหญ่อายุแก่กว่าระบบสุริยะของเราหลายพันล้านปี และยาน Voyager ของเราจะใช้เวลาไม่ถึงพันล้านปีในการเดินทางข้ามจานของทางช้างเผือก เราต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีจากนอกโลก”

“เป็นเรื่องดีกว่าที่จะเป็นนักมองโลกในแง่ดี เพราะบางครั้งชีวิตก็เป็นคำทำนายที่เกิดขึ้นจริง นี่คือเหตุผลที่ผมมีส่วนร่วมในการค้นหา โดยหวังว่าเราจะพบเพื่อนในเดตแบบคลุมถุงชนของเรากับวัตถุระหว่างดวงดาว”

ด้าน ดร. เชอร์เมอร์ ตอบกลับอย่างรุนแรงว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้ง Skeptics Society และนิตยสาร Skeptic ในปี 1992 ผมได้บันทึกคำทำนายของนักยูเอฟโอวิทยาที่ว่า การค้นพบหรือการเปิดเผยการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ แต่ 33 ปีต่อมา ผมก็ยังคงรอการพิสูจน์ที่ว่านี้อยู่”

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

