เจ้าสัวเจริญซื้อที่ดินบางใหญ่ ทุ่ม 2200 ล้าน ยึดทำเลทองรับเมืองโตโซนตะวันตก
วงการอสังหาริมทรัพย์คึกคักรับต้นปี เมื่อยักษ์ใหญ่หลายค่ายเดินหน้าขยายอาณาจักรในทำเลจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก และย่านฮับธุรกิจตอนเหนืออย่างห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดักรอโอกาสจากการขยายตัวของผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มทีซีซี (TCC Group) ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี สร้างแรงสั่นสะเทือนในโซนบางใหญ่ด้วยการเข้าซื้อที่ดินบริเวณอดีตห้างสรรพสินค้าบิ๊กคิงส์ เนื้อที่กว่า 23 ไร่ ในราคามูลค่า 2,200 ล้านบาท โดยปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมออกทั้งหมดแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรวมนับหมื่นล้านบาท
ทำเลนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลาย ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วง มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และทางพิเศษที่เชื่อมเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาที่ดินในย่านนี้พุ่งสูงถึง 300,000 บาทต่อตารางวา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรในพื้นที่กว่า 300,000 คน และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง
ห้าแยกลาดพร้าวระอุ “พูลวรลักษณ์” ส่งโรงแรมหรูท้าชน
อีกด้านหนึ่ง ทำเล “ห้าแยกลาดพร้าว” กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ที่น่าจับตา หลังราคาที่ดินพุ่งใกล้แตะ 1 ล้านบาทต่อตารางวา ล่าสุด ตระกูลพูลวรลักษณ์ ภายใต้บริษัท ศยาม วิพรรธน์ จำกัด เตรียมลงทุนพัฒนาโครงการ “โรงแรม ไฮแอทเซ็นทริค กรุงเทพ” (Hyatt Centric Bangkok) บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ติดถนนวิภาวดีรังสิต
โครงการนี้จะเป็นอาคารสูง 35 ชั้น มีห้องพัก 280 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2570 และแล้วเสร็จในปี 2574 ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับย่านนี้ที่มีบิ๊กแบรนด์อย่าง แสนสิริ, เอพี, สิงห์ เอสเตท และกลุ่มบีทีเอส ปักหมุดรออยู่ก่อนแล้ว
ขณะที่เจ้าถิ่นอย่าง “กลุ่มเซ็นทรัล” เตรียมแผนรุกครั้งใหญ่ด้วยงบลงทุนกว่า 21,000 ล้านบาท เพื่อเนรมิตโครงการเดอะเซ็นทรัล พหลโยธิน โครงการมิกซ์ยูสขนาด 49 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และสำนักงาน โดยเตรียมเปิดให้บริการเฟสแรกในไตรมาส 4 ปีนี้
นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังทุ่มงบอีก 47,000 ล้านบาท เพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดินเดิมของเซ็นทรัล ลาดพร้าว ไปอีก 30 ปี พร้อมเตรียมปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี เพื่อเชื่อมโยงทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน สร้างอาณาจักรธุรกิจที่มีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท รับการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ในปี 2570.
ที่มา : ประชาชาติ , ฐานเศรษฐกิจ
