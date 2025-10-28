ข่าวต่างประเทศ

แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ “วัตถุลึกลับใต้น้ำ” หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 16:46 น.
69
แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ "วัตถุลึกลับใต้น้ำ" หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ

พบวัตถุใต้น้ำลึกลับหลายพันชิ้นโผล่ชายฝั่งสหรัฐฯ อดีตทหารเรือเตือน อาจเปลี่ยนแปลงโลก และเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่รัฐบาลกำลังปิดบัง

แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับรายงานการพบเห็นยูเอฟโอ (UFO) ได้เปิดเผยข้อมูลน่าทึ่ง ที่บันทึกการพบ “วัตถุใต้น้ำที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้” (Unidentified Submersible Objects – USOs) หลายพันครั้งในน่านน้ำใกล้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐฯ ออกมาเตือนว่าอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ

แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Enigma ซึ่งอ้างว่าเป็น “ฐานข้อมูลการพบเห็นยูเอฟโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ระบุว่าได้รับรายงานการพบเห็นปรากฏการณ์ผิดปกติแล้วกว่า 30,000 ครั้ง แต่ที่น่าสนใจคือการพบเห็นไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนท้องฟ้าเท่านั้น

ข้อมูลจากแอปฯ Enigma ณ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้บันทึกข้อมูลการพบเห็นที่น่าสนใจบริเวณชายฝั่งสหรัฐฯ ดังนี้

  • มีการพบเห็นวัตถุลึกลับกว่า 9,000 ครั้ง ภายในระยะ 10 ไมล์ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) จากชายฝั่งสหรัฐฯ
  • ในจำนวนนี้ มีรายงานมากกว่า 150 ครั้ง ที่เป็นการพบเห็นวัตถุที่ลอยอยู่เหนือน้ำหรือกำลังพุ่งดิ่งลงไปในน้ำ
  • รัฐที่มีรายงานการพบเห็น USO มากที่สุดคือ แคลิฟอร์เนีย (389 ครั้ง) และ ฟลอริดา (306 ครั้ง)
  • หนึ่งในรายงานที่น่าทึ่งคือคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือ ที่จับภาพ แสงสีเขียวลึกลับ เคลื่อนที่อยู่ใต้ผิวน้ำทะเล
ภาพแผนที่จากแอปฯ Enigma แสดงจุดสีส้มของการพบเห็น USO ตามแนวชายฝั่งสหรัฐฯ
ภาพจาก: NEW YPRK POST

ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอีกต่อไป เมื่อ อดีตพลเรือตรี ทิม กัลโลเดต์ แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนว่า วัตถุที่สามารถเคลื่อนที่จากอากาศลงสู่ทะเลได้อย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบถึงขั้น “เปลี่ยนแปลงโลก” ได้

ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 พลเรือตรี กัลโลเดต์ ระบุว่า “การที่วัตถุไม่ทราบชนิด กำลังรุกล้ำน่านน้ำสหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมกลับไม่ส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ บ่งชี้ว่ารัฐบาลอาจไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่รู้”

แสงสีเขียวลึกลับใต้น้ำ
ภาพจาก: NEW YPRK POST

ความกังวลนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์โด่งดังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเรือรบ USS Omaha บันทึกภาพวัตถุบินลึกลับ (UFO/UAP) ที่หายวับเข้าไปในมหาสมุทรอย่างไร้ร่องรอย นอกชายฝั่งซานดิเอโก ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเพนตากอนในภายหลัง

พลเรือตรี กัลโลเดต์ ชี้ว่าความสามารถดังกล่าว “เป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเลของสหรัฐฯ” และสรุปในรายงานของเขาว่า “นักบิน ผู้สังเกตการณ์ที่น่าเชื่อถือ และเครื่องมือทางทหาร ได้บันทึกภาพวัตถุที่เร่งความเร็วและเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับทะเลในลักษณะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีใดๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น”

ที่มา: NEW YORK POST

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เรื่องใหญ่ ผู้ว่าฯ จ.อากิตะ ร้องกองทัพญี่ปุ่นช่วยปราบหมี หลังเกิดเหตุโจมตีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อ.เจษฎา” จี้ “พรรคประชาชน” เงียบสงัด กรณีคำสั่ง ศธ. งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

4 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอนเงิน 5 หมื่นคืน บอส ณวัฒน์ แล้ว ข่าว

จบดราม่า กัน จอมพลัง โอนเงินคืน บอส ณวัฒน์ จะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็ได้ ขอแยกย้าย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกแอลเบเนีย แจ้งข่าว รมต.เอไอ ตั้งท้อง เตรียมให้กำเนิดลูก 83 คน

17 นาที ที่แล้ว
ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ประทับใจที่ วังไกลกังวล ช่วงปี พ.ศ. 2546 เผยโมเมนต์เข้าใจผิด โค้งขอ พระพันปีหลวง เต้นรำ แต่ทรงมีพระเมตตารับ บันเทิง

ทราย เจริญปุระ เล่าโมเมนต์ประทับใจ เคยเต้นรำกับ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด แพลตฟอร์มของเล่นจีนเรียกร้อง ‘คลิปตบลูก’ เพื่อแลกกับการคืนเงิน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ หวัง ไทย เริ่มกระบวนการปล่อยตัว เชลยศึกทหารเขมร 18 นายทันที

38 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว! กสทช. ชง ครม. &#039;เน็ตคนละครึ่ง&#039; 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? เช็กเงื่อนไขที่นี่ การเงิน

‘เน็ตคนละครึ่ง’ 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? กสทช. ชง ครม. เช็กเงื่อนไขที่นี่

48 นาที ที่แล้ว
งานวัดภูเขาทอง 68 งดมหรสพ-กิจกรรมบันเทิงทั้งหมด ข่าว

งานวัดภูเขาทอง 2568 ยกเลิกงานบันเทิง-ร้านค้าบางโซน เปิดให้สักการะฯ 29 ต.ค.นี้

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซาบีดา” ยืนยันจัดลอยกระทงได้ หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.พาณิชย์ ยัน MOU แร่แรร์เอิร์ธ ไม่มีข้อผูกมัดทางกฏหมาย ไม่ได้เลือกข้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่ปิดโอกาส ลงชิงเก้าอี้ ปธน. สมัยที่ 3 เมินรัฐธรรมนูญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะอักษรจุฬาฯ แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” สวน “ชาดา” โจรจะช่วยโจร ปมตั้ง “ธรรมนัส” ปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ &quot;วัตถุลึกลับใต้น้ำ&quot; หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ “วัตถุลึกลับใต้น้ำ” หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เตรียมลุยศึก Formula 3 ฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล แจง “อนุทิน” ไม่ได้บอกว่าไทยล้ำแดนเขมร แค่เปรียบเทียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก่อนเริ่มใช้ คนละครึ่งพลัส วันแรก 29 ต.ค. 68 รัฐบาลย้ำ ผู้ใช้และร้านค้า อย่าซื้อ-ขายสิทธิ หรือทำรายการเทียมเข้าข่ายทุจริต ชี้โทษอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี และถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐถาวร ข่าว

รัฐบาลย้ำ! ซื้อ-ขายสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” มีความผิดฐานฉ้อโกง โทษจำคุก 3 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ บันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว ข่าวในพระราชสำนัก

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่ เลขเด็ด

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 16:46 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อ.เจษฎา” จี้ “พรรคประชาชน” เงียบสงัด กรณีคำสั่ง ศธ. งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
กัน จอมพลัง โอนเงิน 5 หมื่นคืน บอส ณวัฒน์ แล้ว

จบดราม่า กัน จอมพลัง โอนเงินคืน บอส ณวัฒน์ จะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็ได้ ขอแยกย้าย

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ประทับใจที่ วังไกลกังวล ช่วงปี พ.ศ. 2546 เผยโมเมนต์เข้าใจผิด โค้งขอ พระพันปีหลวง เต้นรำ แต่ทรงมีพระเมตตารับ

ทราย เจริญปุระ เล่าโมเมนต์ประทับใจ เคยเต้นรำกับ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button