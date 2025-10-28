แอปฯ ตรวจจับ UFO พบ “วัตถุลึกลับใต้น้ำ” หลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ
พบวัตถุใต้น้ำลึกลับหลายพันชิ้นโผล่ชายฝั่งสหรัฐฯ อดีตทหารเรือเตือน อาจเปลี่ยนแปลงโลก และเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่รัฐบาลกำลังปิดบัง
แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับรายงานการพบเห็นยูเอฟโอ (UFO) ได้เปิดเผยข้อมูลน่าทึ่ง ที่บันทึกการพบ “วัตถุใต้น้ำที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้” (Unidentified Submersible Objects – USOs) หลายพันครั้งในน่านน้ำใกล้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐฯ ออกมาเตือนว่าอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ
แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Enigma ซึ่งอ้างว่าเป็น “ฐานข้อมูลการพบเห็นยูเอฟโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ระบุว่าได้รับรายงานการพบเห็นปรากฏการณ์ผิดปกติแล้วกว่า 30,000 ครั้ง แต่ที่น่าสนใจคือการพบเห็นไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนท้องฟ้าเท่านั้น
ข้อมูลจากแอปฯ Enigma ณ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้บันทึกข้อมูลการพบเห็นที่น่าสนใจบริเวณชายฝั่งสหรัฐฯ ดังนี้
- มีการพบเห็นวัตถุลึกลับกว่า 9,000 ครั้ง ภายในระยะ 10 ไมล์ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) จากชายฝั่งสหรัฐฯ
- ในจำนวนนี้ มีรายงานมากกว่า 150 ครั้ง ที่เป็นการพบเห็นวัตถุที่ลอยอยู่เหนือน้ำหรือกำลังพุ่งดิ่งลงไปในน้ำ
- รัฐที่มีรายงานการพบเห็น USO มากที่สุดคือ แคลิฟอร์เนีย (389 ครั้ง) และ ฟลอริดา (306 ครั้ง)
- หนึ่งในรายงานที่น่าทึ่งคือคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือ ที่จับภาพ แสงสีเขียวลึกลับ เคลื่อนที่อยู่ใต้ผิวน้ำทะเล
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอีกต่อไป เมื่อ อดีตพลเรือตรี ทิม กัลโลเดต์ แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนว่า วัตถุที่สามารถเคลื่อนที่จากอากาศลงสู่ทะเลได้อย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบถึงขั้น “เปลี่ยนแปลงโลก” ได้
ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 พลเรือตรี กัลโลเดต์ ระบุว่า “การที่วัตถุไม่ทราบชนิด กำลังรุกล้ำน่านน้ำสหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมกลับไม่ส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ บ่งชี้ว่ารัฐบาลอาจไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่รู้”
ความกังวลนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์โด่งดังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเรือรบ USS Omaha บันทึกภาพวัตถุบินลึกลับ (UFO/UAP) ที่หายวับเข้าไปในมหาสมุทรอย่างไร้ร่องรอย นอกชายฝั่งซานดิเอโก ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเพนตากอนในภายหลัง
พลเรือตรี กัลโลเดต์ ชี้ว่าความสามารถดังกล่าว “เป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเลของสหรัฐฯ” และสรุปในรายงานของเขาว่า “นักบิน ผู้สังเกตการณ์ที่น่าเชื่อถือ และเครื่องมือทางทหาร ได้บันทึกภาพวัตถุที่เร่งความเร็วและเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับทะเลในลักษณะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีใดๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น”
ที่มา: NEW YORK POST
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา
- ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง
- หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: