คลิปนาทีชีวิต “เดฟ” หนุ่มเกาหลีเจอค้อนทุบที่ซิดนีย์ พร้อม 2 เพื่อนคนไทย

52
คนเกาหลีถูกค้อนทุบที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ภาพ @X

เดฟ วัยรุ่นเกาหลีใต้ เหยื่อค้อนยักษ์เผยนาทีเฉียดตายกลางแยกซิดนีย์ เหตุโร่ช่วยเพื่อนไทยถูกหาเรื่อง ย้ำไม่สู้กลับเพราะไม่อยากใช้ความรุนแรง แม้เพิ่งแลนดิ้งออสเตรเลียเพียงสัปดาห์เดียว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.00 น. ของวันพุธที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณสี่แยกถนนลิเวอร์พูลตัดกับถนนพิตต์ ย่านธุรกิจใจกลางเมืองซิดนีย์ ขณะที่ “เดฟ” (Dave) หนุ่มเกาหลีวัย 23 ปี ผู้ถือวีซ่าแลกเปลี่ยนและเพื่อนชาวไทยอีก 2 คน อายุ 28 และ 29 ป กำลังเดินกลับจากการไปปาร์ตี้ ก่อนจะถูกชายแปลกหน้า 3 คนเข้ามาเผชิญหน้าและหาเรื่องโดยหนึ่งในนั้นถือค้อนปอนด์เข้ามาทำร้าย

ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเริ่มลงมือทำร้ายเพื่อนของเดฟก่อน และเมื่อชายเกาหลีพยายามเข้าไปช่วย เขากลับกลายเป็นเป้าหมายหลักในการรุมสกรัม

รายงานจาก 7news สื่อแดนจิงโจ้ระบุ กลุ่มชายดังกล่าวรุมต่อยและเตะเขา ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะควักค้อนออกจากกระเป๋าและฟาดเข้าที่หลังของเดฟหลายครั้งอย่างบ้าคลั่ง

ฝันร้ายของชาวซิดนีย์ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและเพื่อนชาวไทยถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมด้วยค้อน
ภาพ @X
นักท่องเที่ยวที่มาทำงานแลกเปลี่ยนต่างประเทศเล่าเหตุการณ์หลังถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายในย่านใจกลางเมืองซิดนีย์
ภาพ @X

คริส อิทก์มา (Chris Itgma) พยานผู้บันทึกเหตุการณ์ระบุว่า เขาเพิ่งกลับจากยิมและสังเกตเห็นกลุ่มคนอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ก่อนจะได้ยินเสียงหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุพูดท้าทายว่า “อยากบวกกับเพื่อนกูไหม?” หลังจากนั้นมีการผลักอกและด่าทอกันเพียงครู่เดียว เหตุการณ์ก็บานปลายสู่ความรุนแรงทันที

ด้านตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ ระบุ ผู้ก่อเหตุทั้ง 3 รายได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญจะเดินทางมาถึง โดยเหยื่อทั้ง 3 ราย อายุ 23, 28 และ 29 ปี ได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ซึ่งเดฟระบุว่า เขายังคงมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่ใบหน้าและแผ่นหลังจนต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่รพ.ในภายหลัง

เกิดกระแสความไม่พอใจในซิดนีย์ หลังมีรายงานว่า &quot;เด็กวัยรุ่น&quot; ใช้ค้อนข่มขู่กลุ่มคนบริสุทธิ์
แฟ้มภาพ
ภาพ @X

เหยื่อใจเด็ดลั่น “ผมไม่เกลียดออสเตรเลีย”

แม้จะเพิ่งเดินทางมาถึงซิดนีย์ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์และต้องมาประสบเหตุร้าย แต่หนุ่มเดฟ วัย 23 ปี กลับแสดงทัศนคติที่น่านับถือ โดยเขาโพสต์ภาพอาการบาดเจ็บลงโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความว่า “เมื่อสองวันก่อน ผมเกือบถูกฆ่าด้วยค้อน” อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวเน้นย้ำว่าตนเองไม่ได้โกรธแค้นประเทศนี้

“ผมไม่ได้เกลียดออสเตรเลีย ผมแค่หวังว่าพวกเขาจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและเคารพทุกคน เรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นกับผมแล้ว แต่ผมไม่อยากให้มันเกิดกับใครอีก” เดฟ กล่าว

นอกจากนี้ยังตอบคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมเขาถึงไม่สู้กลับ ? โดยเดฟมองผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้น และการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดี

“การต่อสู้ไม่ใช่เรื่องดีครับเพื่อนๆ ผมไม่เป็นไร และสถานการณ์นี้จะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้น”

ขณะนี้ตำรวจออสซี่กำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และขอความร่วมมือหากใครเห็นเหตุการณ์หรือมีเบาะแสให้รีบแจ้ง “Crime Stoppers” ทันที (ดูคลิป)

เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยค้อนในซิดนีย์ ปฏิเสธที่จะเกลียดชังออสเตรเลีย
ภาพ @X

“เบอร์โทรฉุกเฉิน” ที่ควรบันทึกไว้ในมือถือ เมื่อไปอยู่ออสเตรเลีย

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Education for Life Thailand ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ “เบอร์โทรฉุกเฉิน” ที่ควรบันทึกไว้ในมือถือ เมื่อเราไปอยู่ออสเตรเลีย

เบอร์โทรฉุกเฉินในออสเตรเลีย ที่ควรรู้ไว้

โทร 000 (Triple Zero) เบอร์ฉุกเฉินหลัก เรียกได้ทั้ง รถพยาบาล (Ambulance) ดับเพลิง (Fire) ตำรวจ (Police)

โทร 112

  • เบอร์สำรองจากมือถือ ใช้ได้แม้ไม่มีสัญญาณ (เชื่อมต่อไปยัง 000)

โทร 106

  • สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การพูด (ผ่าน TTY)

โทร 131 444

  • ติดต่อ ตำรวจ (ไม่เร่งด่วน) เช่น ของหาย ถูกขโมย หรือเหตุทั่วไปที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน

โทร 1800 333 000 “Crime Stoppers” แจ้งเบาะแสอาชญากรรม โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

โทร 13 11 26 สายด่วนพิษวิทยา (Poisons Information) ในกรณีได้รับสารพิษ ยา หรือของมีพิษเข้าไป

โทร 1800 737 732 (1800RESPECT) สายด่วนความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่าลืมเซฟเก็บไว้นะคะ เผื่อฉุกเฉินเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อขอความช่วยเหลือ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

