ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:14 น.
55

เกิดเหตุฉลามเข้าโจมตีเหยื่อ 2 รายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ในออสเตรเลีย ด้านตำรวจออกเตือนประชาชนงดเล่นน้ำในช่วงนี้ เนื่องจากฝนตก อาจล่อฉลามเข้ามาใกล้ฝั่งมากขึ้น

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18 มกราคม) เกิดเหตุสลดที่จุดว่ายน้ำในย่านวอคลูส (Vaucluse) ทางตะวันออกของซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเด็กชายวัย 13 ปี ถูกฉลามกัดที่ขาทั้งสองข้างขณะกระโดดหน้าผาลงน้ำกับกลุ่มเพื่อน โดยเพื่อน 3 คนได้กระโดน้ำลากตัวเขาขึ้นมา ก่อนที่จะรีบเรียกหน่วยกู้ภัยเข้ามาที่เกิดเหตุ และส่งตัวเหยื่อรายนี้เข้ารับการผ่าตัด และตอนนี้ยังอยู่ในอาการโคม่าที่โรงพยาบาลเด็กแรนด์วิค

Credit : Manly Observer

และภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ในช่วงเช้าวันจันทร์ (19 มกราคม) ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกครั้ง โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่หากดีวาย (Dee Why Beach) ทางตอนเหนือของซิดนีย์ เหยื่อเป็นเด็กชายวัย 11 ปีที่กำลังโต้คลื่นในขณะที่หาดถูกสั่งปิดเนื่องจากคลื่นลมแรง โดยเขาถูกฉลามได้พุ่งเข้ากัดกระดานโต้คลื่นหลายครั้งจนแหว่งเป็นชิ้นใหญ่บริเวณกลางบอร์ด โชคดีที่เด็กชายไม่ได้รับบาดเจ็บและหนีขึ้นฝั่งได้ทัน

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่าเห็น “ฉลามหัวบาตร” ความยาวประมาณ 1.5 เมตร วนเวียนอยู่ในบริเวณนั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำได้สั่งปิดหาดและใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามร่องรอยของฉลามทันที

Credit : Manly Observer
Credit : Manly Observer

ผู้กำกับโจเซฟ แมคนัลตี ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างที่มาบรรจบกันพอดี ทั้งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้น้ำในท่าเรือมีความเค็มลดลงและขุ่นมัว ประกอบกับเสียงกระเซ็นของน้ำจากการที่คนกระโดดหน้าผาลงไป เป็นตัวกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าของฉลามชั้นดี

นอกจากนี้ คลื่นที่สูงมากยังทำให้เครื่องมือส่งสัญญาณเตือนฉลาม ส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งนิวเซาท์เวลส์ไม่สามารถทำงานได้ เจ้าหน้าที่จึงประกาศเตือนอย่างเข้มงวดให้ประชาชนงดลงว่ายน้ำในบริเวณท่าเรือและระบบแม่น้ำทั่วรัฐในระยะนี้

Credit : www.1news.co.nz

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

