แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม
เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ร่วมกับ น้ำ นิชนันท์ เปิดโปง คลิปวิดีโอสะเทือนขวัญ เผยนาทีพลทหารในค่ายทหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกลงโทษนอกระเบียบด้วยการใช้กำลังทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้เปิดประเด็นร้อนวงการสีเขียวอีกครั้ง โดยนำเสนอรายงานเกี่ยวกับคลิปวิดีโอความรุนแรงภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะโดย “น้ำ นิชนันท์”
เนื้อหาภายในคลิปปรากฏภาพการลงโทษพลทหารในลักษณะ จัดเต็มทั้งมือและเท้า ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างทันที โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
แม้ในข้อเท็จจริง พลทหารอาจกระทำความผิดจริง แต่สังคมมองว่าการลงโทษจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบวินัยทหารที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น การภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กักตัว หรือขัง ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
การใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนกระทบต่อศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของผู้ถูกลงโทษจึงถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ขณะนี้ สังคมกำลังเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและรอบด้าน เพื่อสร้างความโปร่งใสและยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่า
การฝึกและการลงโทษในกองทัพยังคงเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่การใช้ศาลเตี้ยภายในค่ายทหารอย่างที่ปรากฏในคลิป
