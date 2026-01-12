ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 17:59 น.
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ร่วมกับ น้ำ นิชนันท์ เปิดโปง คลิปวิดีโอสะเทือนขวัญ เผยนาทีพลทหารในค่ายทหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกลงโทษนอกระเบียบด้วยการใช้กำลังทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้เปิดประเด็นร้อนวงการสีเขียวอีกครั้ง โดยนำเสนอรายงานเกี่ยวกับคลิปวิดีโอความรุนแรงภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะโดย “น้ำ นิชนันท์”

เนื้อหาภายในคลิปปรากฏภาพการลงโทษพลทหารในลักษณะ จัดเต็มทั้งมือและเท้า ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างทันที โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

แม้ในข้อเท็จจริง พลทหารอาจกระทำความผิดจริง แต่สังคมมองว่าการลงโทษจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบวินัยทหารที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น การภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กักตัว หรือขัง ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

การใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนกระทบต่อศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของผู้ถูกลงโทษจึงถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

ขณะนี้ สังคมกำลังเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและรอบด้าน เพื่อสร้างความโปร่งใสและยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่า

การฝึกและการลงโทษในกองทัพยังคงเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่การใช้ศาลเตี้ยภายในค่ายทหารอย่างที่ปรากฏในคลิป

ชมคลิปเต็ม

เหตุการณ์ซ้อมพลทหารประจวบสร้างความสะเทือนใจในสังคมไทย
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

