กองทัพบก ไม่ปล่อย สั่งขังทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนพลทหาร 45 วัน
กองทัพบก สั่งขังทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนพลทหารที่ประจวบ 45 วัน ยืนยันดำเนินการกับผู้กระทำผิดด้วยความโปร่งใส
จากกรณีที่ น้ำ นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส. ชลบุรี เขต 10 พรรคประชาชน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาว 40 วินาที ซึ่งเป็นคลิปวินาทีพลทหารทำร้ายเพื่อนพลทหาร พร้อมระบุว่า พิกัดทหารบก ค่ายแห่งหนึ่งใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ข้อความระบุว่า “ทบ. ชี้แจงกรณีคลิปทหารทำร้ายร่างกาย พลทหารเพื่อนร่วมงาน พบผิดจริง สั่งลงโทษทางวินัย ย้ำบุคลากรทุกคนภายในองค์กร เปรียบเสมือนเพื่อนรักร่วมชีวิตการทำงาน จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ตามนโยบาย ผบ.ทบ.“
กรณีที่ปรากฏคลิปวิดีโอที่มีลักษณะทหารทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในสื่อสาธารณะ กองทัพบกได้ตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 68 ณ กองร้อยบริการ ศูนย์การกำลังสำรอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากมีพลทหารในสังกัดเดียวกัน เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน ซึ่งภายหลังเกิดเหตุ ฝ่ายหนึ่งได้นำเรื่องการชกต่อยไปแจ้งให้ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ เนื่องจากมีความสนิทสนมกันรับทราบ ต่อมา สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ ได้มีการสอบถามและพยายามปรับความเข้าใจระหว่างคู่กรณี แต่กลับเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ปรากฏเป็นคลิปภาพตามสื่อโซเชียล ขณะที่ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ เกิดอารมณ์โกรธ และใช้กำลังทำร้ายพลทหารคู่กรณี
จากกรณีดังกล่าว ศูนย์การกำลังสำรอง ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พิจารณาลงโทษทางวินัยต่อ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ ฐานทำร้ายร่างกายพลทหาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบ และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา มีความผิดตามวินัยทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 คณะกรรมการสอบสวนของหน่วยจึงมีมติให้ลงโทษ “จำขัง” มีกำหนด 45 วัน และงดบำเหน็จ ตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันบุคลากรทุกคนภายในองค์กร เปรียบเสมือนเพื่อนรักร่วมชีวิตการทำงาน จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี โดยจะไม่ยอมให้บุคคลใดมาแบ่งแยกหรือทำลาย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งหากพบมีกำลังพลคนใดมีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน หรือมีการกระทำที่ผิดต่อกฎระเบียบ วินัยทหาร และกฎหมายบ้านเมือง กองทัพบกจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดด้วยความโปร่งใส อย่างตรงไปตรงมา”
