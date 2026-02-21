“ดราม่าเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น” เต้นกลางหิมะ ประวัติดาร์คบังคับเมมเบอร์เดบิวต์หนัง AV
วงเกิร์ลกรุ๊ป “Planck Stars” สวมชุดว่ายน้ำขึ้นแสดงบนเวทีกลางแจ้งท่ามกลางพายุหิมะในเทศกาลระดับโลกที่ซัปโปโร ชาวเน็ตสับเละต้นสังกัดใช้การตลาดสกปรก ไม่สนความปลอดภัยศิลปิน
วงการไอดอลใต้ดิน (Underground Idol) ของญี่ปุ่นกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เมื่อสำนักข่าว “TV Asahi” รายงานถึงเหตุการณ์สุดอื้อฉาวของวง “Planck Stars” เกิร์ลกรุ๊ปจากเมืองฮิโรชิมา ที่ขึ้นแสดงบนเวทีกลางแจ้งในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบและพายุหิมะที่โปรยปรายอย่างหนัก
ประเด็นที่ทำให้โลกโซเชียลเดือดระอุ คือการที่สมาชิกรายหนึ่งสวมชุดว่ายน้ำนักเรียนญี่ปุ่น (School Swimsuit) สีน้ำเงิน ขึ้นไปเต้นและถือไอศกรีมอยู่บนเวที ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ สวมเพียงเสื้อแขนกุดและกางเกงพละขาสั้น (Bloomers) ท้าลมหนาว ซึ่งภาพดังกล่าวถูกส่งต่อบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) จนมียอดการเข้าชมทะลุ 13 ล้านครั้งในเวลาอันรวดเร็ว
ภายหลังภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตญี่ปุ่นและนานาชาติต่างรุมจวกพฤติกรรมของต้นสังกัดและผู้จัดงาน โดยมีความเห็นแตกออกเป็นหลายประเด็น ไล่ตั้งแต่เรื่องของความเหมาะสม เนื่องจากงานนี้มีเด็กและครอบครัวมาเที่ยวเยอะมาก การแสดงชุดว่ายน้ำแบบนี้ควรเก็บไว้ในคลับใต้ดิน ไม่ใช่เวทีสาธารณะ
ข้อกังวลด้านคลามปลอดภัยจากอุณหภูมิติดลบซึ่งอาจส่งผลให้ศิลปินอาจเป็นโรคหิมะกัด (Frostbite) หรือปอดบวมได้
สุดท้ายประเด็นการตลาดที่ไร้จริยธรรม หลายฝ่ายมองว่านี่คือการทำ “Noise Marketing” หรือการสร้างกระแสในเชิงลบเพื่อให้วงเป็นที่รู้จัก โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของเด็กในสังกัด
ต้นสังกัดโร่แจง “ศิลปินเลือกชุดเอง”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ต้นสังกัดของ Planck Stars ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า “ตัวศิลปินเป็นผู้เลือกชุดที่จะใส่ขึ้นแสดงด้วยตัวเอง” พร้อมยอมรับผิดที่ละเลยการจัดการความปลอดภัยและกฎระเบียบทางสังคมที่ควรจะเป็น และสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยจะกำชับให้สมาชิกสวมชุดที่สร้างความอบอุ่นเพียงพอในสภาพอากาศหนาวจัด
อย่างไรก็ตาม คำขอโทษดังกล่าวดูเหมือนจะส่งไปไม่ถึงใจชาวเน็ตเท่าใดนัก เพราะหลังจากโพสต์แถลงการณ์ ต้นสังกัดยังคงเดินหน้าอัปโหลดรูปภาพการแสดงชุดดังกล่าวต่อไป ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความจริงใจ ในการแก้ปัญหา ว่าสุดท้ายแล้วนี่คือการสำนึกผิดจริงๆ หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนโปรโมตที่วางไว้แล้วกันแน่
สำหรับ Planck Stars ถือเป็นวงไอดอลใต้ดินที่มีภาพลักษณ์ “นอกกรอบ” และ “อิสระ” เป็นจุดขายหลัก แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าความพยายามสร้างความแตกต่างจะล้ำเส้นความปลอดภัยและบรรทัดฐานของสังคมไปไกลจนกลายเป็นบทเรียนราคาแพง
ขุดวีรกรรมสุดดาร์ก จากน้ำยาล้างจานถึงขู่ส่งเล่นหนัง AV
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ PLANCK STARS ตกเป็นข่าวฉาว เพราะวงนี้มีประวัติพฤติกรรมที่รุนแรงและสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายหลายครั้ง
ปี 2022 ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหลังประกาศทำแคมเปญยอดขายรูปโพลารอยด์ โดยระบุว่า เมมเบอร์คนไหนมียอดขายต่ำสุดจะต้องเดบิวต์เป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ (AV) จนถูกสังคมประณามอย่างหนักว่า เป็นการทารุณและคุกคามทางเพศศิลปิน
ปี 2023 เกิดเหตุการณ์อื้อฉาวในงานอีเวนต์ เมื่อมีการจัดฉากให้แฟนคลับชาย “ดื่มน้ำยาล้างจาน” จนกลายเป็นคดีความและถูกวิจารณ์เรื่องความปลอดภัยของแฟนคลับ
พฤติกรรมซ้ำซากของต้นสังกัดนี้ทำให้แฟนเพลงและประชาชนทั่วไปมองว่า “PLANCK STARS” ไม่ใช่เพียงวงที่เน้นความอิสระ (Free-spirited) แต่เป็นวงที่ใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาเป็นจุดขายทางการตลาด ซึ่งเป็นด้านมืดของวงการไอดอลใต้ดินที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง (ดูคลิป).
ที่มา : Chosun , Koreaboo
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อนาคตวูบ ปลดฟ้าผ่า 1 สัปดาห์หลังเดบิวต์ ไอดอลสาวโผล่เล่นหนังสยิว
- ฉาวหนัก ไอดอลสาว ถูกโปรดิวเซอร์ บังคับมีเซ็กซ์ในห้องอัด
- รวบหญิงเกาหลี ต้องสงสัยฆ่าผู้ชาย 2 คน ใช้ ChatGPT
ติดตาม The Thaiger บน Google News: