ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 09:32 น.
232
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี

สิ้นสุดตำนาน ‘ไดแอน คีตัน’ นักแสดงหญิงไอคอนแห่งฮอลลีวูด เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 79 ปี เจ้าของรางวัลออสการ์ Annie Hall และ The Godfather

วงการภาพยนตร์สูญเสียครั้งใหญ่ กรณีของ ไดแอน คีตัน (Diane Keaton) นักแสดงหญิงระดับตำนาน ผู้เป็นที่รักจากบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร และเจ้าของรางวัลออสการ์ เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 79 ปี ข่าวนี้ได้รับการยืนยันโดย ดอรี รัธ โปรดิวเซอร์ที่เคยร่วมงานกับคีตัน เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิต ขณะที่หน่วยดับเพลิงลอสแอนเจลิสได้ยืนยันว่ามีรถพยาบาลเข้าไปรับบุคคลหนึ่งจากบ้านพักของเธอในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา

ไดแอน คีตัน คือนักแสดงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และมีผลงานที่หลากหลายตลอดเส้นทางอาชีพอันยาวนานของเธอ จุดสูงสุดในอาชีพของเธอคือการคว้ารางวัล ออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Annie Hall (1977) เป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพด้านการแสดงคอมเมดี้ และทำให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดบทบาทที่เปราะบางและสมจริงได้อย่างน่าทึ่ง

ก่อนหน้านั้น เธอได้แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์จากบทบาท ‘เคย์ อดัมส์ คอร์เลโอเน’ ภรรยาของ ไมเคิล คอร์เลโอเน (รับบทโดย อัล ปาชิโน) ในภาพยนตร์มาเฟียระดับตำนานอย่าง The Godfather (1972) พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงบทบาทดราม่าที่ทรงพลังของเธอ

ไดแอน คีตัน
ภาพจาก Instagram : diane_keaton

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าจดจำมากมาย ในยุค 1980s เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์อีกครั้งจากเรื่อง Reds (1981) และภาพยนตร์คอมเมดี้ยอดนิยม Baby Boom (1987) ต่อมาในยุค 1990s เจ้าตัวระสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับ First Wives Club (1996) ที่ร่วมแสดงกับ เบตต์ มิดเลอร์ และโกลดี้ ฮอว์น และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่สามจากเรื่อง Marvin’s Room (1996)

กระทั่งในยุค 2000s ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่สี่จาก Something’s Gotta Give (2003) และร่วมแสดงในหนังคริสต์มาสสุดคลาสสิกอย่าง The Family Stone (2005) ผลงานล่าสุด คือ Book Club (2018) และภาคต่อในปี 2023 รวมถึง Summer Campในปีที่แล้ว

ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี - 5
ภาพจาก Instagram : diane_keaton

นอกจากการแสดงแล้ว นักแสดงคนดังยังแนะนำให้โลกได้รู้จักกับสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำของ นั่นคือการนำเสื้อผ้าของผู้ชายอย่างกางเกงสแล็ค, เสื้อกั๊ก และหมวก มาผสมผสานกันจนกลายเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและท้าทายกรอบทางเพศในยุคนั้น ซึ่งเธอก็ยังคงยึดมั่นในสไตล์นี้มาตลอดชีวิต

ส่วนเรื่องชีวิตรักนั้น ไดแอน คีตัน ไม่เคยแต่งงาน เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะได้รับข้อคิดมาจากแม่ของเธอ “ฉันเห็นว่าแม่ต้องเสียสละมากแค่ไหน…ฉันรู้สึกว่าแม่เลือกครอบครัวมากกว่าความฝันของตัวเอง…ฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่แต่งงาน ฉันไม่ต้องการที่จะยอมสละความเป็นอิสระของฉัน”

อย่างไรก็ตาม ในวัย 50 ปี เธอได้เลือกที่จะสร้างครอบครัวในแบบของตัวเองด้วยการรับอุปการะบุตร 2 คน คือ เด็กหญิงเดกซ์เตอร์ และเด็กชายดุ๊ก

ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี
ภาพจาก Instagram : diane_keaton
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี - 2
ภาพจาก Instagram : diane_keaton
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี - 3
ภาพจาก Instagram : diane_keaton
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี - 4
ภาพจาก Instagram : diane_keaton

ข้อมูลจาก : cnn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

2 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

26 นาที ที่แล้ว
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ข่าว

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568 บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย &quot;ไร้มนุษยธรรม&quot; เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน ข่าว

สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอยท่าพระจันทร์ คนทำพระปลอม ข่าว

“บอย ท่าพระจันทร์” จวกคอลเซ็นเตอร์ในคราบคนขายพระปลอม ทำลายความจริงวงการ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอสโตเนีย พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปน พบ จอร์เจีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดโพย 10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16/10/68 คอหวยแห่หาซื้อลอตเตอรี่เลขดัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปากกาเขียนถุงแกง ไลฟ์สไตล์

เถียงวุ่น “ปากกาเมจิกเขียนถุงโจ๊ก” แม่ค้าต้องรู้ หลงถาม AI ยิ่งมั่ว! พาดูวิธีแก้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;แม่เกตุ&#039; ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า &#039;เจนนี่&#039; บันเทิง

‘แม่เกตุ’ ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า ‘เจนนี่’

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่? ข่าว

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง ข่าว

ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต้กลับกัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีไทย กลางเวทีพหุภาคี ข่าวการเมือง

คลิปนาทีผู้แทนไทยประจำ UN โต้กัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีกลางเวทีพหุภาคี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ขึ้นภาษีจีน 100 เปอร์เซนต์ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่กำแพงภาษี 100% ตอบโต้จีนคุม แรร์เอิร์ธ-ชะตาโลกแขวนบนเส้นด้าย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนปาฏิหาริย์ &#039;สุรทิน&#039; ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ป่วยติดเตียง 5 เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ ข่าว

วอนปาฏิหาริย์ ‘สุรทิน’ ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงานวัตถุระเบิดในอเมริการะเบิด สูญหาย 18 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำรอย “โรงงานวัตถุระเบิดเทนเนสซี” ราบเป็นหน้ากลอง สูญหาย 18 ชีวิต โอกาสริบหรี่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง3 ลิขสิทธิ์เพลง บันเทิง

ช่อง 3 ลุยจับมือ “Sony Music Publishing” เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า เศรษฐกิจ

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
philippines earthquake tsunami warning ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

1 วัน ที่แล้ว
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด ข่าว

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 09:32 น.
232
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
Back to top button