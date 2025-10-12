อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน
สิ้นสุดตำนาน ‘ไดแอน คีตัน’ นักแสดงหญิงไอคอนแห่งฮอลลีวูด เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 79 ปี เจ้าของรางวัลออสการ์ Annie Hall และ The Godfather
วงการภาพยนตร์สูญเสียครั้งใหญ่ กรณีของ ไดแอน คีตัน (Diane Keaton) นักแสดงหญิงระดับตำนาน ผู้เป็นที่รักจากบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร และเจ้าของรางวัลออสการ์ เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 79 ปี ข่าวนี้ได้รับการยืนยันโดย ดอรี รัธ โปรดิวเซอร์ที่เคยร่วมงานกับคีตัน เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิต ขณะที่หน่วยดับเพลิงลอสแอนเจลิสได้ยืนยันว่ามีรถพยาบาลเข้าไปรับบุคคลหนึ่งจากบ้านพักของเธอในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ไดแอน คีตัน คือนักแสดงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และมีผลงานที่หลากหลายตลอดเส้นทางอาชีพอันยาวนานของเธอ จุดสูงสุดในอาชีพของเธอคือการคว้ารางวัล ออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Annie Hall (1977) เป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพด้านการแสดงคอมเมดี้ และทำให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดบทบาทที่เปราะบางและสมจริงได้อย่างน่าทึ่ง
ก่อนหน้านั้น เธอได้แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์จากบทบาท ‘เคย์ อดัมส์ คอร์เลโอเน’ ภรรยาของ ไมเคิล คอร์เลโอเน (รับบทโดย อัล ปาชิโน) ในภาพยนตร์มาเฟียระดับตำนานอย่าง The Godfather (1972) พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงบทบาทดราม่าที่ทรงพลังของเธอ
นอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าจดจำมากมาย ในยุค 1980s เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์อีกครั้งจากเรื่อง Reds (1981) และภาพยนตร์คอมเมดี้ยอดนิยม Baby Boom (1987) ต่อมาในยุค 1990s เจ้าตัวระสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับ First Wives Club (1996) ที่ร่วมแสดงกับ เบตต์ มิดเลอร์ และโกลดี้ ฮอว์น และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่สามจากเรื่อง Marvin’s Room (1996)
กระทั่งในยุค 2000s ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่สี่จาก Something’s Gotta Give (2003) และร่วมแสดงในหนังคริสต์มาสสุดคลาสสิกอย่าง The Family Stone (2005) ผลงานล่าสุด คือ Book Club (2018) และภาคต่อในปี 2023 รวมถึง Summer Campในปีที่แล้ว
นอกจากการแสดงแล้ว นักแสดงคนดังยังแนะนำให้โลกได้รู้จักกับสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำของ นั่นคือการนำเสื้อผ้าของผู้ชายอย่างกางเกงสแล็ค, เสื้อกั๊ก และหมวก มาผสมผสานกันจนกลายเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและท้าทายกรอบทางเพศในยุคนั้น ซึ่งเธอก็ยังคงยึดมั่นในสไตล์นี้มาตลอดชีวิต
ส่วนเรื่องชีวิตรักนั้น ไดแอน คีตัน ไม่เคยแต่งงาน เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะได้รับข้อคิดมาจากแม่ของเธอ “ฉันเห็นว่าแม่ต้องเสียสละมากแค่ไหน…ฉันรู้สึกว่าแม่เลือกครอบครัวมากกว่าความฝันของตัวเอง…ฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่แต่งงาน ฉันไม่ต้องการที่จะยอมสละความเป็นอิสระของฉัน”
อย่างไรก็ตาม ในวัย 50 ปี เธอได้เลือกที่จะสร้างครอบครัวในแบบของตัวเองด้วยการรับอุปการะบุตร 2 คน คือ เด็กหญิงเดกซ์เตอร์ และเด็กชายดุ๊ก
