“น้ำ นิชนันท์” โพสต์ภาพพลทหารถูกซ้อม ดับในค่าย โยงมีทหารไว้ทำไม?

มีทหารไว้ทำไม น้ำนิชนันท์
น้ำ นิชนันท์ สมาชิกพรรคประชาชน รีรันภาพพลทหารถูกซ้อมดับในค่าย โยงประเด็นการเมืองคำถามที่ว่า มีทหารไว้ทำไม? อ้างหนึ่งคำตอบคือ ไม่อยากเห็นการกระทำความรุนแรง

วันที่ 11 ม.ค.2569 โพสต์แสดงความเห็นเชื่อมโยงกับคำถามที่ว่า ทหารมีไว้ทำไมของ “น้ำ” นิชนันท์ วังคะฮาต สมาชิกพรรคประชาชนที่ได้ลงรูปน้องเน หรือ “ปีเตอร์” หรือ พลทหารวรปัญช์ พัดมาสกุล ที่เสียชีวิตจากการถูกครูฝึกและรุ่นพี่ซ้อมวินัยในค่ายแห่งหนึ่งที่ จ.ชลบุรี เมื่อมิ.ย.ของปี 67

“น้ำ” นิชนันท์ โพสต์เนื้อหาโดยระบุว่า “พิกัด : ค่าย ทหารบก ที่ชลบุรี ค่ายเดียวกัน กับ น้องเน หรือ ปีเตอร์ หรือ พลทหารวรปัญช์ พัดมาสกุล ที่เสียชีวิต ในคลิปนี้เป็นของพลทหารอีกคนหนึ่ง ที่พลทหารถูกทำโทษด้วยไม้ท่อนตีกลางหลังอย่างกระหน่ำสุดแรงของครูฝึกนายนี้ ขออนุญาตโพสต์รูปนี้อีกครั้ง สำหรับหลายๆคน ที่ถามว่า มีทหารไว้ทำไม? หนึ่งคำตอบคือ ไม่อยากเห็นการกระทำความรุนแรง ทำโทษพลทหารเหมือนในในภาพนี้ มีคลิปวิดีโอนี้ ที่เคยโพสต์มีคนเข้าดูคลิปนี้ ทั้งหมด18 ล้านกว่า วิว ไม่อยากมารีรันวิดีโอ มันสะเทือนใจ”

เดิมทีคำถามว่า “ทหารมีไว้ทำไม” มักถูกใช้ในเวทีอภิปรายงบประมาณ หรือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อถามหาภารกิจป้องกันประเทศที่ชัดเจน แต่ในกรณีนี้ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาตนำคำถามเดิมมาใช้ในบริบทใหม่ คือ “ความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์” การที่ผู้โพสต์อ้างถึงกรณีการเสียชีวิตของ “น้องเน” หรือ พลทหารวรปัญช์ ในค่ายเดียวกัน เป็นการชี้ให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้า แต่เป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากลึก

การเชื่อมโยงนี้ชี้ให้เห็นความล้มเหลวในการกำกับดูแลกันเองของกองทัพ การนำคลิปเก่าหรือเรื่องราวความรุนแรงมาฉายซ้ำ จึงไม่ใช่การฟื้นฝอยหาตะเข็บ แต่เป็นการยืนยันว่า “ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข” ซึ่งสอดคล้องกับคำถาม “ทหารมีไว้ทำไม” ในมิติที่ว่า หากมีองค์กรทหารแล้วไม่สามารถธำรงวินัยที่ถูกต้องตามหลักสากลได้ การดำรงอยู่ของรูปแบบการฝึกทารุณเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถาม เช่น “ให้ทหารเป็นอาชีพ มีเงินเดือนที่สมศักดิ์ศรี อย่าทำแบบนี้กับพวกเค้า พวกเค้าก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้อง นี่ไงถึงเรียกร้อง #ทหารมีไวทำไม”

“ที่เขาถามมีทหารไว้ทำไมมันแปลความหมายยได้หลายอย่างต้องดูที่การกระทำว่าเขาตั้งใจจะสื่อถึงอะไรมีทหารไว้ปกป้องประเทศดูแลความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมือง ไม่ใช่มีไว้ให้ทหารชั้นผู้ใหญ่กดขี่ข่มแหงรังแกใช้เยี่ยงทาสแบบทุกวันนี้หรือจะต้องให้คนในครอบครัวคุณโดนก่อนถึงจะเชื่อ”

“จากใจทหารเกณฑ์ มีทุกที่จริงๆคับผมเข้าใจนะคำว่าทหารมีไว้ทำไมมันไม่ใช่เป็นการด้อยค่าทหารแต่อย่างใดแต่เค้าเห็นค่าทหารผู้น้อยมากกว่า ถึงมีปากก็พูดไม่ได้ถ้าคุณเคยสัมผัสทหารเกณฑ์มาคุณจะรู้”

อย่างไรก็ตามมุมที่คอ่นข้างมองต่างกับการเชือมโยงนี้ก็ชี้แจงว่า เอาคนไม่ดีส่วนน้อยมาโจมตีคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสวยงามพอๆ กันแหละครับ มีทุกกลุ่มทหาร-ตำรวจ-นักการเมือง-คนรุ่นใหม่-คนรุ่นเก่า มันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเต็มไปหมด ฉะนั้นเวลายกตัวอย่างใครทำเลวก็ให้รู้ว่าคนๆ นั้นทำเลว ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลย ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับอะไร

หรืออีกความเห็นของทหารเกณฑ์ที่ระบุ การใช้ชีวิตในค่ายทหารมีเหตุการ์ทำโทษจริง แต่พอปลดประจำการทุกยอ่างก็ปกติ.

