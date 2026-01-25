เพจดังเผย “ทนายแก้ว” รับแล้ว ภาพหลุดของจริง ไม่ใช่ AI ปิดฉากทฤษฎีตัดต่อ
จบดราม่าภาพหลุด ทนายแก้ว ยอมรับแล้วเป็นภาพจริงไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย ล่าสุดเพจดังประกาศยุติการนำเสนอข้อมูลต่อหลังเจ้าตัวรับสารภาพ
(25 มกราคม 2569) เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด รายงานข่าวด่วนปิดฉากมหากาพย์ภาพหลุดของ ทนายแก้ว ที่หลายคนกำลังจับตามอง โดยระบุว่างานนี้ “เกมโอเวอร์” เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจยอมรับความจริง
อ้างอิงข้อมูลจากเพจจอมแฉอย่าง CSI LA ระบุว่า ทนายแก้วได้มอบหมายให้ทนายความอีกท่านหนึ่งติดต่อมายังทางเพจ เพื่อแจ้งยอมรับแบบลูกผู้ชายว่า “ภาพที่เพจนำเสนอ เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช่ AI” หรือการตัดต่อแต่อย่างใด
เมื่อฝ่ายผู้ถูกกล่าวหายอมรับความจริงแต่โดยดี ทางเพจ CSI LA จึงแสดงจุดยืนด้วยการประกาศ หยุดนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับทนายแก้วไว้เพียงเท่านี ถือเป็นการปิดคดีดราม่าภาพหลุดอย่างเป็นทางการ แยกย้ายกันไปตามระเบียบ
ด้านเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้สรุปสถานการณ์ด้วยสำนวนสุดแสบตามสไตล์ว่า “อุ๊ยยย! มันจบแล้วค่ะแก้ว! ใครที่รอฟังคำแก้ตัวว่าโดน AI ตัดต่อ พักก่อนจ้ะ!” พร้อมทิ้งท้ายว่าเมื่อยอมรับก็จบ ไม่ต้องสืบต่อให้เหนื่อย ใครจะมูฟออนหรือเม้าท์ต่อก็ตามสะดวก
สรุปสั้น ๆ คือ ข่าวลือเรื่องภาพตัดต่อตกไป ของจริงคือภาพในอดีต และเพจต้นทางหยุดขุดคุ้ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ
