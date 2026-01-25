ข่าว

เพจดังเผย “ทนายแก้ว” รับแล้ว ภาพหลุดของจริง ไม่ใช่ AI ปิดฉากทฤษฎีตัดต่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 16:31 น.
137
ทนายแก้วยอมรับภาพหลุดเป็นของจริง ไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย
ภาพจาก : CSI LA, Facebook Legal Intelligence มนต์ชัย ทนายโซเชียล

จบดราม่าภาพหลุด ทนายแก้ว ยอมรับแล้วเป็นภาพจริงไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย ล่าสุดเพจดังประกาศยุติการนำเสนอข้อมูลต่อหลังเจ้าตัวรับสารภาพ

(25 มกราคม 2569) เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด รายงานข่าวด่วนปิดฉากมหากาพย์ภาพหลุดของ ทนายแก้ว ที่หลายคนกำลังจับตามอง โดยระบุว่างานนี้ “เกมโอเวอร์” เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจยอมรับความจริง

อ้างอิงข้อมูลจากเพจจอมแฉอย่าง CSI LA ระบุว่า ทนายแก้วได้มอบหมายให้ทนายความอีกท่านหนึ่งติดต่อมายังทางเพจ เพื่อแจ้งยอมรับแบบลูกผู้ชายว่า “ภาพที่เพจนำเสนอ เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช่ AI” หรือการตัดต่อแต่อย่างใด

ทนายแก้วยืนยันภาพหลุดคือความจริง ไม่ใช่การตัดต่อหรือ AI
ภาพจาก : CSI LA

เมื่อฝ่ายผู้ถูกกล่าวหายอมรับความจริงแต่โดยดี ทางเพจ CSI LA จึงแสดงจุดยืนด้วยการประกาศ หยุดนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับทนายแก้วไว้เพียงเท่านี ถือเป็นการปิดคดีดราม่าภาพหลุดอย่างเป็นทางการ แยกย้ายกันไปตามระเบียบ

ด้านเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้สรุปสถานการณ์ด้วยสำนวนสุดแสบตามสไตล์ว่า “อุ๊ยยย! มันจบแล้วค่ะแก้ว! ใครที่รอฟังคำแก้ตัวว่าโดน AI ตัดต่อ พักก่อนจ้ะ!” พร้อมทิ้งท้ายว่าเมื่อยอมรับก็จบ ไม่ต้องสืบต่อให้เหนื่อย ใครจะมูฟออนหรือเม้าท์ต่อก็ตามสะดวก

สรุปสั้น ๆ คือ ข่าวลือเรื่องภาพตัดต่อตกไป ของจริงคือภาพในอดีต และเพจต้นทางหยุดขุดคุ้ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ

การยอมรับของทนายแก้วทำให้ดราม่าภาพหลุดสิ้นสุดลง
ภาพจาก : บันเทิงหน้าตุ๊ด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

