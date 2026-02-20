ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ
กำหนดการสอบ ก.พ. 69 e-Exam เช็กวันสมัครสอบและวันประกาศผลที่นี่ สรุปขั้นตอนการสมัคร การชำระเงิน และรอบสอบละเอียดยิบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ
สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่เอกสารกำหนดการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ภาค ก. e-Exam ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการระบุขั้นตอนสำคัญและช่วงเวลาที่ผู้สมัครสอบห้ามพลาด ดังนี้
สรุป 8 ขั้นตอนและกำหนดการสำคัญ
การดำเนินการสอบในปีนี้เริ่มตั้งแต่มกราคมยาวไปจนถึงกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สมัครสอบและอัปโหลดรูปถ่าย: เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2569 (ระบบเปิดวันแรกเวลา 08.30 น.) ผู้สมัครต้องตั้งรหัสผ่านและเลือกศูนย์สอบให้เรียบร้อย
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม: ต้องดำเนินการภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
3. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนรูปถ่าย: หากมีข้อผิดพลาดสามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2569
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ: ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
5. ประกาศระเบียบสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ: ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2569
6. วันสอบจริง (แบ่งตามรอบ)
- รอบที่ 1-5: วันที่ 27-29 มีนาคม 2569
- รอบที่ 6-10: วันที่ 24-26 เมษายน 2569
- รอบที่ 11-15: วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569
7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ไปจนถึง 15 กรกฎาคม 2569 ตามรอบที่เข้าสอบ
8. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน: ผู้ที่สอบผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป (ตามรอบสอบ)
สำหรับเวลาในการสอบนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.30 – 17.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการและสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กที่นี่! ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บ ปภ. เพียงไม่กี่ขั้นตอน
- สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า
- ประกาศรายชื่อสอบ ก.พ. e-Exam 69 เช็กสิทธิง่าย ๆ รู้ผลทันที
ข้อมูลจาก : กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: