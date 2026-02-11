ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.
เกิดอะไรขึ้น? ซีเค เจิง ตาสว่างชม ‘เต้ มงคลกิตติ์’ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยนไปเลย หลังชลบุรี เขต 1 จับไมค์ซัด กกต. เสนอเลือกตั้งทุกสัปดาห์ ล้างบางพวกซื้อเสียง
กลายเป็นกระแสฮือฮาชั่วข้ามคืน เมื่อ เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้เดินทางไปปรากฏตัวที่จังหวัดชลบุรี เขต 1 เพื่อให้กำลังใจมวลชนที่มารวมตัวเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสของ กกต.
เจ้าตัวได้จับไมค์ปลุกใจประชาชนด้วยถ้อยคำดุเดือด ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของ กกต. พร้อมเสนอแนวคิดสุดโต่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นโมฆะและท้าให้มีการลงคะแนนใหม่ทุกสัปดาห์ ดัดหลังกลุ่มคนที่ใช้เงินซื้อเสียง เพื่อให้ได้ผู้แทนที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
“xึงกลับ สส. แบบxูใช่ไหม ถ้ามีกกต. แบบนี้ มีไปทำเxี้ยอะไร ผมขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วทั้ง 77 จังหวัดไปที่ กกต. จังหวัด การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นโมฆะและลงคะแนนใหม่ คนที่ซื้อเสียงมาตังค์มันหมด พี่น้องพร้อมที่จะลงคะแนนทุกสัปดาห์ไหม สัปดาห์ที่แล้วมันซื้อเสียงเลือกตั้งมา ผมไม่ได้บอกว่าใครนะ เลือกตั้งจนกว่ามันจะไม่ได้เงินซื้อเสียง หลังจากนั้นเราจะได้ สส. ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นพร้อมไหมเลือกตั้งทุกสัปดาห์”
งานนี้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุ รวมถึง ซีเค เจิง CEO หนุ่มไฟแรงแห่ง Fastwork ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA ยอมรับแบบแมน ๆ ว่า “ก่อนผมตาสว่าง : พี่เต้เขาน่าจะเพี๊ยน หลังผมตาสว่าง : พี่เต้แx่งโคตรมีเสน่ห์เลย” พร้อมทิ้งท้ายติดตลกแบบเจ็บ ๆ ว่า “xึงเอาคะแนนไดโนเสาร์xูคืนมา”
