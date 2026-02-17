“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ
ธรรมนัส ยังไม่ได้คุยกับ อนุทิน เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล มองว่าเร็วเกินไป เตรียมลาพักร้อนยาวถึงสิ้นเดือน เที่ยวยุโรปหลายประเทศ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุได้พูดคุยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วว่า
“ยังไม่ได้คุย และมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือรายละเอียดใดๆ เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความวุ่นวาย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ทั้งเรื่องบาร์โค้ดและปัญหาอื่นๆ ที่ยังต้องแก้ไข รวมถึงกรณีที่มีคณาจารย์และนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหว จึงเห็นว่ารัฐบาลควรนิ่งและทำหน้าที่ต่อไป พร้อมรอความชัดเจนก่อน
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน ตนมอบหมายให้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยเลขาธิการพรรคฯ เดินทางไปที่จ.สงขลา ส่วนที่เหลือให้อยู่ที่ตั้ง เพราะถ้าพูดกันคนละทิศจะทำให้ข้อมูลสับสน ไม่อยากให้สังคมและประชาชนไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล ต้องให้รัฐบาลทำงานจนครบวาระ และตามที่นายกฯ พูดว่าเร็วเกินไป ส่วนท่าทีของแต่ละพรรค เป็นเรื่องการประสานทางการเมือง ไม่อยากให้สื่อแปลความเกินไป
เมื่อถามถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยูงทอง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนตั้งใจจะเดินทาง แต่ติดภารกิจในช่วงเช้า ทำให้ไม่สามารถเดินทางทัน โดยจองเครื่องบินไว้ และตั้งใจจะเดินทางพร้อมกับนางนฤมล ย้ำว่าไม่มีประเด็นอื่น ส่วนการลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ตนมีภารกิจ ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจรับเสด็จในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเดินทางไปสงขลา
เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และเลขาธิการพรรค จะมีโอกาสพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสพูดคุยรายละเอียดหรือไม่ เพราะเป็นพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมที่จะไปนั่งหารือกัน
เมื่อถามถึงการประชุมพรรคกล้าธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.นี้ จะพูดคุยเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เนื่องจากตนจะเดินทางไปต่างประเทศในคืนวันดังกล่าว จึงต้องการประชุมว่าที่ สส.ทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทาง โดยขอให้รับฟังหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค รวมถึงต้องรอการรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน ทั้งนี้ ยังอยู่ในช่วงต้องระมัดระวังตามพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ไม่ให้กระทำการใดที่อาจผิดกฎหมาย
โดยหลังจากนี้ตนมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ ตนจะเดินทางไปยุโรปหลายประเทศ เป็นการลาพักผ่อนที่วางแผนไว้นานแล้ว อาจอยู่จนถึงสิ้นเดือน ก.พ. หรืออาจยาวกว่านั้น ยังไม่มั่นใจ
