อวสานหน้าหนาว! อุตุฯ ประกาศ ภาคใต้ รับมือ ฝนถล่ม-คลื่นสูง 17-18 ก.พ. 69
ชาวเรืออ่าวไทย-อันดามันต้องระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 69 เจอฝนเพิ่ม-คลื่นจัด ก่อนสุดสัปดาห์ลมเปลี่ยนทิศ หอบความชื้นถล่มไทยตอนบน ลมกระโชกแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนตลอดสัปดาห์นี้ (17 – 23 ก.พ. 69) โดยส่งสัญญาณชัดเจนถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวและเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู แต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในระยะเร่งด่วนนี้คือพื้นที่ “ภาคใต้และอ่าวไทย”
ภาคใต้การ์ดอย่าตก 17-18 ก.พ. ฝนเพิ่ม-คลื่นจัด
ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ (17-18 ก.พ.) มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมไทยตอนบน ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เต็มกำลัง
ผลกระทบโดยตรงจะตกอยู่ที่ ภาคใต้ ที่จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนอง “เพิ่มขึ้น” อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- อ่าวไทยตอนล่าง : คลื่นสูงประมาณ 1 – 2 เมตร
- บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง : คลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร
จุดเปลี่ยนสุดสัปดาห์ ฝนโยกถล่ม “ไทยตอนบน”
สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ (19 – 23 ก.พ. 69) สถานการณ์จะพลิกกลับ เมื่อลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดสอบเข้าหาลมตะวันออก นำความชื้นชุดใหญ่เข้าสู่ ประเทศไทยตอนบน
ภาคใต้
- ปริมาณฝนจะเริ่ม “ลดลง” แต่ยังคงมีฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ และที่สำคัญ “คลื่นลมยังแรงต่อเนื่อง” โดยอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และมากกว่า 2 เมตรในจุดที่มีฝน
ไทยตอนบน (เหนือ/อีสาน/กลาง/ตะวันออก)
- เตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมี “ลมกระโชกแรง” ในบางพื้นที่
กรมอุตุฯ ย้ำเตือนประชาชนในทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเผชิญฝนและคลื่นลมในช่วงนี้ ให้ระวังอันตรายจากการสัญจรทางเรือ ส่วนประชาชนในไทยตอนบนและเกษตรกร ให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดูแลสุขภาพ และหาทางป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
