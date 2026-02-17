ข่าว

อวสานหน้าหนาว! อุตุฯ ประกาศ ภาคใต้ รับมือ ฝนถล่ม-คลื่นสูง 17-18 ก.พ. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:51 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. ระบุฝนฟ้าคะนองในภาคใต้

ชาวเรืออ่าวไทย-อันดามันต้องระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 69 เจอฝนเพิ่ม-คลื่นจัด ก่อนสุดสัปดาห์ลมเปลี่ยนทิศ หอบความชื้นถล่มไทยตอนบน ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนตลอดสัปดาห์นี้ (17 – 23 ก.พ. 69) โดยส่งสัญญาณชัดเจนถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวและเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู แต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในระยะเร่งด่วนนี้คือพื้นที่ “ภาคใต้และอ่าวไทย”

ภาคใต้การ์ดอย่าตก 17-18 ก.พ. ฝนเพิ่ม-คลื่นจัด

ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ (17-18 ก.พ.) มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมไทยตอนบน ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เต็มกำลัง

ผลกระทบโดยตรงจะตกอยู่ที่ ภาคใต้ ที่จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนอง “เพิ่มขึ้น” อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • อ่าวไทยตอนล่าง : คลื่นสูงประมาณ 1 – 2 เมตร
  • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง : คลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร
ชาวเรือควรระวังคลื่นสูงในอ่าวไทยตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

จุดเปลี่ยนสุดสัปดาห์ ฝนโยกถล่ม “ไทยตอนบน”

สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ (19 – 23 ก.พ. 69) สถานการณ์จะพลิกกลับ เมื่อลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดสอบเข้าหาลมตะวันออก นำความชื้นชุดใหญ่เข้าสู่ ประเทศไทยตอนบน

ภาคใต้

  • ปริมาณฝนจะเริ่ม “ลดลง” แต่ยังคงมีฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ และที่สำคัญ “คลื่นลมยังแรงต่อเนื่อง” โดยอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และมากกว่า 2 เมตรในจุดที่มีฝน
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนฝนเพิ่มในช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 69
กรมอุตุนิยมวิทยา

ไทยตอนบน (เหนือ/อีสาน/กลาง/ตะวันออก)

  • เตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมี “ลมกระโชกแรง” ในบางพื้นที่

กรมอุตุฯ ย้ำเตือนประชาชนในทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเผชิญฝนและคลื่นลมในช่วงนี้ ให้ระวังอันตรายจากการสัญจรทางเรือ ส่วนประชาชนในไทยตอนบนและเกษตรกร ให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดูแลสุขภาพ และหาทางป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น

คลื่นสูงกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

