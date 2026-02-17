หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท
จากเสี่ยเหมาทองแท่ง 100 บาท สู่ผู้ประสบภัยความหนาว โพสต์แซะตัวเองเจ็บๆ หลังราคาทองไม่พุ่งรับตรุษจีนตามคาด ทำแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่น
วงการนักลงทุนทองคำถึงกับสะดุ้งปนฮา เมื่อนักร้องเสียงนุ่ม “หนุ่ม กะลา” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยอารมณ์ขันร้าย (เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำที่ดูเหมือนจะไม่เป็นใจ หลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนมาได้ไม่นาน หนุ่ม กะลา ได้โพสต์ภาพตัดต่อตัวเองยืนหนาวสั่นอยู่บนยอดดอยสูง ท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ำ พร้อมแคปชันที่แทนใจนักลงทุนหลายคนที่ติดดอยว่า “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น ผมหนาวไม่ไหวแล้ว”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที เพราะนี่ไม่ใช่แค่การบ่นลอย ๆ แต่มีเดิมพันเป็นทองคำกองโตที่เจ้าตัวเพิ่งถอยมาหมาด ๆ
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของหนุ่ม กะลา คือ “เสี่ยใหญ่” แห่งวงการค้าทอง เมื่อมีภาพเจ้าตัวควงแขนแฟนสาว “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” บุกร้านทองชื่อดัง
ไม่ได้ไปแค่ซื้อสร้อยเส้นเล็ก ๆ แต่ระดับพี่หนุ่มจัดหนักด้วยการ เหมาทองคำแท่ง น้ำหนักรวมกว่า 100 บาท โดยมีภาพหลักฐานเป็นปึกเงินสดวางเรียงรายคู่กับกองทองคำแท่งบนถาดกำมะหยี่ สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลถึงความมั่นคงทางการเงินระดับ “ขนหน้าแข้งไม่ร่วง” และหลายคนต่างยกย่องว่าเป็นวิถีการออมเงินของเศรษฐีตัวจริง
แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้พี่หนุ่มต้องออกมาโพสต์ภาพหนาวบนดอยแก้เขิน แต่บรรดาแฟนคลับและกูรูการเงินต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและแซวกันอย่างสนุกสนาน เพราะเชื่อว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่าง “หนุ่ม กะลา” การแกว่งตัวของราคาเป็นเรื่องปกติ แต่ ณ เวลานี้ คงต้องใส่เสื้อกันหนาวหนา ๆ รอเวลากราฟดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราคาทองวันนี้ 17 ก.พ. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 เวลา 09.11 น. เปิดตลาดร่วง 400 บาท
- ราคาทองวันนี้ 16 ก.พ. 69 เปิดตลาดร่วง 250 บาท! ทองแท่งหลุด 7.4 หมื่น เช็กราคาทองรูปพรรณล่าสุด
- ราคาทองวันนี้ 14 ก.พ. พุ่งแรงมาก รับกระแสวาเลนไทน์ “วันแห่งความรัก”
ข้อมูลจาก : FB/Num KALA
ติดตาม The Thaiger บน Google News: