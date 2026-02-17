บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:25 น.
86
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

จากเสี่ยเหมาทองแท่ง 100 บาท สู่ผู้ประสบภัยความหนาว โพสต์แซะตัวเองเจ็บๆ หลังราคาทองไม่พุ่งรับตรุษจีนตามคาด ทำแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่น

วงการนักลงทุนทองคำถึงกับสะดุ้งปนฮา เมื่อนักร้องเสียงนุ่ม “หนุ่ม กะลา” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยอารมณ์ขันร้าย (เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำที่ดูเหมือนจะไม่เป็นใจ หลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนมาได้ไม่นาน หนุ่ม กะลา ได้โพสต์ภาพตัดต่อตัวเองยืนหนาวสั่นอยู่บนยอดดอยสูง ท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ำ พร้อมแคปชันที่แทนใจนักลงทุนหลายคนที่ติดดอยว่า “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น ผมหนาวไม่ไหวแล้ว”

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที เพราะนี่ไม่ใช่แค่การบ่นลอย ๆ แต่มีเดิมพันเป็นทองคำกองโตที่เจ้าตัวเพิ่งถอยมาหมาด ๆ

หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของหนุ่ม กะลา คือ “เสี่ยใหญ่” แห่งวงการค้าทอง เมื่อมีภาพเจ้าตัวควงแขนแฟนสาว “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” บุกร้านทองชื่อดัง

ไม่ได้ไปแค่ซื้อสร้อยเส้นเล็ก ๆ แต่ระดับพี่หนุ่มจัดหนักด้วยการ เหมาทองคำแท่ง น้ำหนักรวมกว่า 100 บาท โดยมีภาพหลักฐานเป็นปึกเงินสดวางเรียงรายคู่กับกองทองคำแท่งบนถาดกำมะหยี่ สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลถึงความมั่นคงทางการเงินระดับ “ขนหน้าแข้งไม่ร่วง” และหลายคนต่างยกย่องว่าเป็นวิถีการออมเงินของเศรษฐีตัวจริง

แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้พี่หนุ่มต้องออกมาโพสต์ภาพหนาวบนดอยแก้เขิน แต่บรรดาแฟนคลับและกูรูการเงินต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและแซวกันอย่างสนุกสนาน เพราะเชื่อว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่าง “หนุ่ม กะลา” การแกว่งตัวของราคาเป็นเรื่องปกติ แต่ ณ เวลานี้ คงต้องใส่เสื้อกันหนาวหนา ๆ รอเวลากราฟดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง

ภาพหนุ่ม กะลายืนท่ามกลางหิมะ แสดงถึงความผิดหวังในราคาทองคำ

FB/Num KALA
หนุ่ม กะลา แซวตัวเองเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่เป็นใจในช่วงตรุษจีน
FB/Num KALA
นักร้องหนุ่ม กะลา โพสต์ภาพตัดต่อแสดงอารมณ์หลังลงทุนทองคำ 100 บาท
FB/Num KALA

ข้อมูลจาก : FB/Num KALA

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

