ร.อ.ธรรมนัส โต้ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาใครก่อน ไม่มีการเดินเกมต่อรองอำนาจ ผิดมารยาททางการเมือง ฝากสำนักข่าวบางสำนักเลิกเสี้ยม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาล ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าพรรคกล้าธรรมอาจจะไม่ได้ร่วมกับรัฐบาลนั้น
ร.อ.ธรรมนัง กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เริ่มดีลจัดตั้งรัฐบาลกับใคร ต้องรอ กกต. รับรองผล 95% ก่อน พร้อมฝากถึงสื่อบางสำนักเลิก “ปั่นข่าว” ให้คนทะเลาะกัน
เมื่อถูกถามถึงจุดยืนของพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส ตอบพลางก้มมองเท้าตัวเองที่บันไดกระทรวงว่า “จุดยืน ก็ยืนอยู่ที่นี่” ยันสไตล์ตัวเองไม่เคยไปออกหน้าสู่ขอใคร มีมารยาททางการเมืองพอที่จะนิ่งเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำดำเนินการไปก่อน ส่วนพรรคอื่นที่ไปหาพรรคนายอนุทินนั้น มองว่าเป็นเพียงการไปแสดงความยินดีมากกว่า และยืนยันว่าไม่มีการไปเดินเกมรวบรวมพรรคเล็กเพื่อมาต่อรองอำนาจอย่างที่ข่าวลือว่าไว้
ร.อ.ธรรมนัส ย้อนถามสื่อว่า ข่าวภูมิใจไทยอึดอัดที่จะร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมนั้นได้ยินมาจากใคร พร้อมเปรียบเทียบว่า “อย่าไปโจมตีพรรคโน้นพรรคนี้ อย่างบ้านเก่าตนเอง (พปชร.) ก็จะมีตัวเสี้ยมเยอะ” ส่วนกระแสข่าวที่ว่าภูมิใจไทยต้องการกระทรวงเกษตรฯ ให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์” มาบริหารนั้น ร.อ.ธรรมนัส ยันชัดว่าเป็นเรื่องที่สื่อนำเสนอไปเอง ถ้าไม่ได้ยินจากปากตน หัวหน้าพรรค หรือเลขาฯ พรรค ก็ไม่ใช่เรื่องจริง
ย้ำว่านักการเมืองจะไปยึดกระทรวงนั้นวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ เป็นการผิดมารยาทอย่างมาก แต่ยอมรับว่าหากได้อยู่ที่เดิมก็จะทำนโยบายที่หาเสียงไว้ต่อ แต่ถ้าพรรคหลักอยากเอาไปทำเราไม่มีปัญหา แต่ขอให้ทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ ถ้าไม่เอาสิ่งที่ตนทำมาไปทำต่อก็อยู่ลำบาก อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะไปร่วมประชุม ครม. และหากมีโอกาสจะร่วมทานข้าวกับนายอนุทิน ยันไม่มีความโกรธเคืองกัน ส่วนเรื่องนายเนวิน ชิดชอบ นั้นขออย่าดึงท่านมาเกี่ยวข้อง
ร.อ.ธรรมนัส บอกด้วยว่าประเด็นที่กังวลที่สุดคือสถานการณ์สุญญากาศ หากศาลวินิจฉัยว่า กกต. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือมีเหตุบัตรเขย่งจนต้องเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองเดินต่อไม่ได้และข้าราชการวางตัวลำบาก อย่างไรก็ตามพรรคกล้าธรรมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งใหม่เสมอและมั่นใจว่าคะแนนไม่ลดลง
