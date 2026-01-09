ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย หนีแนวหน้านอนรับเงินอินฟลูฯ ชาวเน็ตแซวยับ กองพันรองเท้าแตะสุดฉลาด ไม่ต้องรบให้เจ็บตัวแถมมีรายได้เข้ากระเป๋า
วันนี้ (9 มกราคม 2569) หมอแล็บแพนด้า ตั้งข้อสงสัยกรณีมีภาพทหารกัมพูชานอนเรียงรายอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า นี่คือการป่วยการเมือง ค้นพบยุทธวิธีใหม่ที่ไม่ต้องเจ็บตัวแถมมีรายได้เข้ากระเป๋า เพื่อหลบเลี่ยงการไปประจำการที่แนวหน้าหรือไม่?
หมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีทหารกัมพูชาในชุดลายพรางนอนพักรักษาตัวอยู่ พร้อมระบุข้อความเจาะลึกถึงเบื้องหลังที่น่าสงสัยว่า “ใครที่ไม่อยากไปอยู่แนวหน้า มักจะอ้างว่าป่วย ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เพราะได้นอนพักเล่นมือถือ แถมได้เงินจากอินฟลูฯที่ตามมาแจกถึงโรงพยาบาล โดยพักหลังๆที่ผมเข้าไปส่อง มักอ้างว่าสูดดมก๊าซพิษของไทย”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด มองว่านี่อาจเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เน้นความอยู่รอดและปากท้องมากกว่าอุดมการณ์ คอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ
“แกล้งป่วยพอทน หมอแกล้งเนียนๆตามพอเลย ไม่คิดจะห้ามกันหน่อยหรอ5555”
“คนที่เป็นเชลยศึก18 คน ถูกยกย่อง ได้เงินมากมาย ได้ติดยศเพิ่มขึ้น ทั้งที่กินอิ่มนอนหลับในประเทศไทย แนวหน้าเขมรก็น่าจะอยากพัก ไม่อยากรบแล้วล่ะ ดีไม่ดีรอบหน้ายอมโดนให้จับขอเป็นเชลยศึกเอง”
“หรือมาจะมายกมือยอมแพ้ แล้วให้ไทยจับเป็นเชลยศึกก็ได้นะ ได้ทั้งนั่งกินนอนกิน แถมกลับไปได้เป็นฮีโร่อีก”
“สมกับเป็นกองพันรองเท้าแตะ เฉียบแหลมยิ่งนัก เอาสกิลขอทานมาผสมผสานความฉลาดได้อย่างลงตัว ไม่ต้องไปรบแถมได้”เงินทาน เยี่ยมจริง ๆ”
