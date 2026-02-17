กองทัพไทย ได้รับแจ้งเหตุเขมรจุดไฟเผาป่า ไม่กังวลกระทบความมั่นคง
กองทัพไทย ได้รับแจ้งเหตุเขมรจุดไฟเผาป่า ไม่กังวลกระทบความมั่นคง เตือนขอให้ระวังเรื่องกระสุนตกค้าง ซึ่งอาจจะปะทุขึ้นอีกครั้ง
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ถึงกรณีพบการเผาป่าบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในบริเวณฝั่งกัมพูชาตรงข้ามกับพื้นที่ช่องบก พื้นที่พระวิหาร และพื้นที่ช่องคนา
จากการตรวจสอบยืนยันว่าไม่ใช่การกระทำจากฝ่ายไทย ส่วนจะเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทหาร หรือด้านการเกษตรนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ความร้อนจากการเผาไหม้ในบางพื้นที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปะทุของกระสุนและวัตถุระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ หน่วยที่เกี่ยวข้องจึงได้เพิ่มความระมัดระวังและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านความมั่นคงและไม่เป็นที่น่ากังวล
ส่วนกรณีที่มีรายงานว่าพบเสียงคล้ายการยิงปืนนั้น จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีเหตุปะทะหรือการใช้อาวุธแต่อย่างใด
โฆษกกองทัพบกได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงตรวจการปฏิบัติงาน และเยื่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของที่มั่นและฐานปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย และพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะต่อกรณีจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
รวมถึงให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดจากกรณีปัญหาของทุ่นระเบิด ซึ่งน่าจะมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งยอมรับว่าปัญหาทุ่นระเบิดยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำงานอยู่พอสมควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขมรเผาป่าพื้นที่แนวหน้า คาดบดบังทัศนวิสัย ปกปิดเคลื่อนย้ายกำลังพล
- รมว.วัฒนธรรม แจงปมกัมพูชาชง “มหาสงกรานต์” ขึ้นยูเนสโก ยันไม่กระทบไทย
- นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: