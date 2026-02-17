บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 13:18 น.
110
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด "โสดแล้วงานเยอะ"

ไม่โสดแล้ว! นัตตี้ ข่าวสด โพสต์รูปคู่เปิดตัวแฟนหนุ่ม ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ” ทำหนุ่ม ๆ ทั่วประเทศอกหักเป็นแถว

เชื่อว่าทุกคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตา และรู้จักชื่อเสียงของเธอคนนี้กันเป็นอย่างดี สำหรับ นัตตี้ ธัญลักษณ์ วรรณโคตร ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สังกัด ข่าวสดออนไลน์ และเป็นพิธีกรในคอนเทนต์ ข่าวสดจุดเกิดเหตุ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “นัตตี้ ข่าวสด” สาวแว่นแสนสดใสที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถในทุก ๆ ครั้งที่ลงพื้นที่

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-2

ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา คงจะเคยได้ยินคลิปเสียงไวรัลที่ถูกเปิดผ่านรายการสด กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ที่มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย” ทำเอาชาวเน็ตตามหาตัวว่าเจ้าของวลีเด็ดนี้คือใครกัน ก่อนจะได้รับการเฉลยว่า นัตตี้ ข่าวสด เป็นเจ้าของวลีเด็ดในตำนานที่กลายเป็นไวรัลนั่นเอง

ล่าสุดดูเหมือนว่าสาวเก่งคนนี้จะต้องปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย” ไปเสียแล้ว เพราะเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ. 69) นัตตี้ ข่าวสด ได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มหล่อพร้อมช่อดอกไม้และแววตาหวานซึ้ง เขียนข้อความประกอบว่า “สาวติ๋มคอยรักต่อไป นต ไม่คอยแล้ว 5555 ขอบคุณที่เดินสวนกัน วันต่อจากนั้นก็มีสีสันทุกวันเลยย” สงสัยหนุ่ม ๆ ทั้งประเทศคงต้องนั่งจมกองน้ำตากันเสียแล้ว

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-1
ภาพจาก : FB เกิดไม่ทัน

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-4

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-3

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-4

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-5

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-6

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด โสดแล้วงานเยอะ-7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : IG nutty.thanyalak, FB เกิดไม่ทัน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

20 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

38 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 13:18 น.
110
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button