อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”
ไม่โสดแล้ว! นัตตี้ ข่าวสด โพสต์รูปคู่เปิดตัวแฟนหนุ่ม ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ” ทำหนุ่ม ๆ ทั่วประเทศอกหักเป็นแถว
เชื่อว่าทุกคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตา และรู้จักชื่อเสียงของเธอคนนี้กันเป็นอย่างดี สำหรับ นัตตี้ ธัญลักษณ์ วรรณโคตร ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สังกัด ข่าวสดออนไลน์ และเป็นพิธีกรในคอนเทนต์ ข่าวสดจุดเกิดเหตุ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “นัตตี้ ข่าวสด” สาวแว่นแสนสดใสที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถในทุก ๆ ครั้งที่ลงพื้นที่
ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา คงจะเคยได้ยินคลิปเสียงไวรัลที่ถูกเปิดผ่านรายการสด กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ที่มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย” ทำเอาชาวเน็ตตามหาตัวว่าเจ้าของวลีเด็ดนี้คือใครกัน ก่อนจะได้รับการเฉลยว่า นัตตี้ ข่าวสด เป็นเจ้าของวลีเด็ดในตำนานที่กลายเป็นไวรัลนั่นเอง
ล่าสุดดูเหมือนว่าสาวเก่งคนนี้จะต้องปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย” ไปเสียแล้ว เพราะเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ. 69) นัตตี้ ข่าวสด ได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มหล่อพร้อมช่อดอกไม้และแววตาหวานซึ้ง เขียนข้อความประกอบว่า “สาวติ๋มคอยรักต่อไป นต ไม่คอยแล้ว 5555 ขอบคุณที่เดินสวนกัน วันต่อจากนั้นก็มีสีสันทุกวันเลยย” สงสัยหนุ่ม ๆ ทั้งประเทศคงต้องนั่งจมกองน้ำตากันเสียแล้ว
ภาพจาก : IG nutty.thanyalak, FB เกิดไม่ทัน
