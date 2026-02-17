มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่
มือปืนโหดประกบยิง รามีโล เดอ กุซมาน รองมิสเอิร์ธดับสยองคารถต่อหน้าลูก 3 คน แฟนหนุ่มคาดปมสังหารมาจากงานสังคมต้านบูลลี่ ตร.เร่งล่าตัวคนร้าย
กลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนวงการนางงาม กรณี ลูเล็ต เจน รามีโล เดอ กุซมาน (Lullete Jane Ramilo-De Guzman) หญิงเก่งผู้ครองตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสฟิลิปปินส์เอิร์ธ 2013 ต้องจบชีวิตลงในวัยเพียง 32 ปี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บารังไก คาบาริตัน ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะที่เธอกำลังกลับเข้าบ้านพักถูกลอบสังหารอุกอาจที่เกิดขึ้นต่อหน้าลูก ๆ
สื่อท้องถิ่นอย่าง Inquirer เผยว่า รามีโล เดอ กุซมาน นั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับลูก ๆ ทั้ง 3 คน ขณะที่พ่อของเธอลงจากรถเพื่อไปเปิดประตูรั้วบ้าน จู่ ๆ มีคนร้ายเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เข้ามาประชิดตัวรถ จากนั้นชักอาวุธปืนรัวยิงใส่เธอหลายนัด กระสุนเจาะเข้าที่บริเวณใบหน้าและชายโครงอย่างจัง
แม้จะถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่อดีตนางงามทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนลูกทั้ง 3 คน ปลอดภัยทางกาย แต่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงที่ต้องเห็นแม่ถูกยิงต่อหน้าต่อตา
ล่าสุด พันตรี โรเจลิโอ นาทิวิแดด เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี เปิดเผยว่า ขณะนี้มือปืนได้หลบหนีไปทันทีหลังก่อเหตุ และยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยหรือแรงจูงใจที่แน่ชัดได้ โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และวิถีกระสุนเพื่อแกะรอยคนร้าย
ประเด็นการสอบสวนเบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว, ปัญหาจากการทำงาน และ ความขัดแย้งอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
ด้าน คลิฟฟอร์ด เดลา ครูซ คนรักของรามีโล เดอ กุซมาน ซึ่งรีบบินด่วนกลับมาจากงานสัมมนาในกรุงมะนิลาทันทีที่ทราบข่าว ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้น โดยเขามีข้อสันนิษฐานว่า “เหตุการณ์นี้อาจเกิดจากความไม่พอใจของคนบางกลุ่มที่มีต่อบทบาททางสังคมของเธอ โดยเฉพาะแคมเปญต่อต้านการกลั่นแกล้งที่เธอขับเคลื่อนอย่างจริงจัง”
การจากไปของ รามีโล เดอ กุซมาน ไม่ใช่แค่การสูญเสียนางงาม แต่คือการสูญเสียนักสู้ของชุมชน เธอเคยเปิดใจว่าถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักในวัยเด็ก แต่เลือกที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลัง จนกลายเป็นคนเข้มแข็งและกล้าเผชิญหน้ากับความอยุติธรรม
เธอเคยครองมงกุฎ Miss San Manuel ก่อนจะคว้าตำแหน่งรองในเวทีใหญ่ Miss Philippines Earth 2013 โดยเธอทุ่มเทรณรงค์เรื่องการรู้หนังสือและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากต่างร่วมไว้อาลัยและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งลากคอคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับเธอและครอบครัวที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปอย่างไม่มีวันกลับ
ข้อมูลจาก : dantri
