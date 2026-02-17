นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า

นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉเมาแล้วทำร้ายร่างกายแฟนเก่า ย้ำ รอดูหลักฐานก่อน ทำชาวเน็ตตามใส่ใจ
เริ่มต้นสัปดาห์มาได้เพียง 2 วันวงการบันเทิงก็มีเรื่องใหญ่ให้ชาวเน็ตตามใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อเพจเฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน ออกมาโพสต์ข้อความแฉ ครูไพบูลย์ ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาวภายในที่พัก หลังเกิดมีปากเสียงกันอย่างหนัก พร้อมแนบภาพของผู้หญิงรายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บทั้งที่ดวงตา ปาก และร่างกายส่วนอื่น ๆ มีรอยฟกช้ำหลยจุด
ขณะที่ทางฝั่งของ ครูไพบูลย์ ก็ออกมาโต้ข่าวในทันทีว่า ตนไม่ได้มีนิสัยชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิง ทั้งยังยืนยันว่าตัวผู้หญิงเกิดอาการเมาแล้วคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเอง แถมยังมีการข่มขู่เกิดขึ้นด้วย วอนสื่อช่วยเช็กประวัติย้อนหลังของผู้หญิงคนนี้ก่อน
ล่าสุด นิวนิว เอวเด้ง สาวคนสนิทของ ครูไพบูลย์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังครูถูกแฉทำร้ายร่างกายผู้หญิง ลั่น“แปลกดีนะ ตอนครูโดนตีสลบเข้าโรงพยาบาลเงียบกริบ แต่พอถึงคราวตัวเอง กลับโพสต์เล่าเรียกความเห็นใจทันที สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่กำลัง “สร้างภาพ”? ไม่สนับสนุนให้ทำร้ายร่ายกายผู้หญิงนะคะ รอดูหลักฐานก่อนน๊า ค่อยตัดสินกัน” ท่ามกลางความคิดเห็นชาวเน็ตที่ต่างส่งกำลังใจให้กับครูไพบูลย์ และชื่นชมนิวนิวที่ไม่ทอดทิ้งครู รีบออกมาโพสต์ปกป้องทันที
