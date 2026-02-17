บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 11:21 น.
59
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต
@kerri_annedonaldson

วงการบันเทิงผู้ดีเศร้า เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นสาวจากรายการ Britain’s Got Talent ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักเพียง 3 วัน หลังถูกจับกุมในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา พี่สาวเผยพบจดหมายสั่งเสียและรูปถ่ายครอบครัวในที่เกิดเหตุ

แฟนรายการ Britain’s Got Talent (BGT) ต่างพากันช็อกหนัก ! เมื่อมีการเปิดเผยรายละเอียดในการไต่สวนการเสียชีวิต เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นสาวอนาคตไกลวัย 38 ปี หนึ่งในสมาชิกวงคิงส์แอนด์ควีนส์ (Kings and Queens) ที่เคยสร้างชื่อจนถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อปี 2014

เหตุสลดเกิดขึ้นหลังจากเคอร์รี-แอนน์ ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2023 ในข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศซึ่งเธอยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ถูกสร้างเรื่องขึ้นมา

อย่างไรก็ตามหลังได้รับการปล่อยตัวเพียง 3 วัน คารา โดนัลด์สัน พี่สาวของเธอได้ไปพบร่างที่ไร้วิญญาณของน้องสาวภายในบ้านพักย่านฟาร์นโบโร แฮมป์เชียร์

นักเต้นเสียชีวิต
ภาพ IG @kerri_annedonaldson

ในที่เกิดเหตุ พี่สาวพบจดหมายที่วางไว้ตรงบันไดซึ่งเขียนเตือนไม่ให้เธอเข้าไปข้างใน พร้อมกับรูปถ่ายสุนัขตัวโปรดและครอบครัวที่วางไว้ใกล้กัน นอกจากนี้ยังมีเสียงเพลง “You are so Beautiful” เปิดทิ้งไว้ในขณะที่พบร่าง ผลชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการแขวนคอ และตรวจพบปริมาณยาในกระแสเลือดซึ่งสอดคล้องกับการรับประทานยาเกินขนาด

คาราเล่าทั้งน้ำตาว่า หลังจากเคอร์รี-แอนน์ น้องสาวได้รับอิสรภาพจากการคุมตัว ต่อมากลับหายตัวไปจนครอบครัวต้องแจ้งความคนหาย ก่อนจะพบตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสภาพกินยาเกินขนาด และถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งในตอนนั้นเคอร์รี-แอนน์ยอมรับกับหมอว่า “อยากจบชีวิตตัวเอง”

พี่สาวยังเปิดเผยอีกว่า ในคืนสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกัน เคอร์รี-แอนน์ยังคงมีท่าทีร่าเริงและส่งข้อความขอบคุณพร้อมอิโมจิรูปหัวใจมาให้ ทำให้เธอคิดว่าน้องสาวเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้ว กระทั่งมาพบความจริงที่น่าใจหายในเช้าวันรุ่งขึ้น

เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักเต้นและผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีพรสวรรค์ เธอเคยร่วมงานกับนักเต้นมืออาชีพชื่อดังจากรายการ “Strictly Come Dancing” หลายคน ซึ่งเพื่อนร่วมวงการต่างออกมาโพสต์ไว้อาลัยถึง “หัวใจทองคำ” และ “รอยยิ้มที่แสนสดใส” ของเธอ โดยยกย่องว่านี่คือนักเต้นที่สวยงามทั้งท่วงท่าและจิตใจ.

จุดจบอันน่าสลดของ เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน แห่งรายการ BGT
ภาพ IG @kerri_annedonaldson
พบร่างนักเต้นเสียชีวิต เพียงไม่กี่วันหลังถูกจับกุมคดีทางเพศ
ภาพ IG @kerri_annedonaldson
ดาวดัง BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน เสียชีวิตในวัย 38 ปี
ภาพ IG @kerri_annedonaldson
การไต่สวนเผยนาทีสุดท้ายอันบีบหัวใจของดาวเด่น BGT
ภาพ @instagram

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021

