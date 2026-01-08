อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ “เนื้องอก” ใหญ่เท่าส้มโอ
นพ.อรัณ ไตรตานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านนตินารีเวช ได้ออกมาโพสต์เล่าเคสคนไข้สุดพีกผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “อรัณ ไตรตานนท์ โต๊ะทำงาน” เตือนสาวๆ ที่มั่นใจในรูปร่างว่าอย่าชะล่าใจ เพราะความผอมเพรียวอาจซ่อนโรคร้ายไว้โดยไม่รู้ตัว
คุณหมออรัณเล่าถึงคนไข้รายนี้ว่า เป็นหญิงสาววัย 36 ปี ดีกรีอดีตธิดางานผลไม้จังหวัดดัง รูปร่างดี สวยเป๊ะ เธอไปวิ่งออกกำลังกายริมฝั่งโขงกับสามี จู่ๆ เชือกรองเท้าหลุด จึงอ้อนให้สามีช่วยผูกให้ แต่ฝ่ายชายปฏิเสธ จึงต้องก้มลงผูกเอง
จังหวะนั้นเองที่เธอตกใจสุดขีด เพราะก้มไม่ลง ตอนแรกเข้าใจว่าติดหน้าอก แต่เมื่อสังเกตดีๆ กลับพบว่าสิ่งที่ค้ำอยู่คือพุง ทั้งที่ตัวเองเป็นคนหุ่นดี จึงรีบมาปรึกษาแพทย์
เมื่อทำ CT Scan ผลปรากฏว่าสิ่งที่ขวางพุงอยู่ไม่ใช่ไขมัน แต่เป็นเนื้องอกมดลูก ขนาดมหึมา เปรียบเทียบความใหญ่เท่า มะพร้าวน้ำหอมเมืองนนท์ หรือกลมดิกราวกับส้มโอเมืองนครปฐม มิหนำซ้ำตรงกลางก้อนยังพบจุดสีขาวคล้ายดาวลูกไก่ ซึ่งมีความเสี่ยงว่าอาจเป็นมะเร็ง
ฝ่ายสามีซึ่งเป็นนักมวย เมื่อทราบเรื่องก็เกิดความกังวลอย่างหนัก ขอให้คุณหมอผ่าตัดด่วนที่สุดเพราะเป็นห่วงภรรยา
การผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่นใช้เวลาเพียง 50 นาที เสียเลือดน้อยมาก (25 ซีซี) ท่ามกลางบรรยากาศที่คุณหมอเล่าติดตลกว่าต้องยืนกลั้นธุระหนักจนปวดหลัง เมื่อนำก้อนเนื้อออกมาได้ สามีถึงกับร้องเสียงหลงเพราะความตกใจในขนาดของมัน
หลังจากรอผลตรวจชิ้นเนื้อ 14 วัน ผลออกมาว่าเป็น เนื้องอกธรรมดา ไม่ใช่มะเร็ง สร้างความโล่งใจให้กับทั้งคนไข้กับครอบครัว
นอกจากเรื่องโรคภัย คุณหมอยังทิ้งท้ายเรื่องฮาๆ ในห้องตรวจ เมื่อพยาบาลสาวถึงกับต้องกรี๊ด เพราะสามีนักมวยใส่กางเกงบอลผ้าลื่นนั่งรอฟังผล จนเกิดอุบัติเหตุทางสายตาเล็กน้อย (ไข่โผล่) ทำเอาวงแตก
คุณหมออรัณฝากเตือนทิ้งท้ายถึงสาวๆ ทุกคนว่าคนสวยขา อย่ามั่น ถึงจะหุ่นนางแบบ ผอมเพรียวแค่ไหน ก็สามารถมีก้อนเนื้อซ่อนอยู่ในท้องได้ ดังนั้นควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย และก้มดูพุงตัวเองบ้าง ก่อนที่จะสายเกินไป
