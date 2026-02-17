ข่าวการเมือง

งามหน้า! อินฟลูฯ โต้กลับ กกต. ปมคลิป ‘แจ้งไม่ไปใช้สิทธิ’ โผล่หลังหมดเขต แฉยับทำงานล่าช้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:27 น.
คลิปของอินฟลูเอนเซอร์เผยแพร่ก่อนกำหนดการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
FB/Suthida Love Cat

สะท้อนประสิทธิภาพการทำงานองค์กรอิสระ? อินฟลูฯ เจ้าของคลิปสุดทน ร่อนชี้แจงถูกทัวร์ลงฟรี กกต. ดีเลย์โพสต์คลิปแนะวิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ “หลังหมดเขต” ทั้งที่ส่งงานตรงเวลา หวั่นสูญงบโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สื่อข่าว The Thaiger ได้รายงานถึงข้อสังเกตความผิดปกติบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของ สำนักงาน กกต. ที่มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ “วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทั้งที่ตามระเบียบราชการนั้น กำหนดการวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนว่า หน่วยงานรัฐทำงานล่าช้ากว่าสถานการณ์จริงหรือไม่

ล่าสุด เมื่อเวลา 19.45 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า Suthida Love Cat ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้จัดทำและแสดงในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตนเอง หลังถูกกระแสสังคมตีกลับ (Backlash) เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผลิตสื่อ

คลิปแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถูกเผยแพร่โดย กกต. ช้าเกินไป
FB/Suthida Love Cat

อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของคลิปตั้งข้อสังเกตว่า คลิปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการว่าจ้างประชาสัมพันธ์ (PR Budget) ซึ่งควรจะมีแผนการปล่อยเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบเวลาทางกฎหมาย คือก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่การที่ กกต. นำมาเผยแพร่ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่ง “เลยกำหนด” ไปแล้วนั้น อาจเข้าข่ายการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์

เจ้าตัวยืนยันว่าได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวในช่องทางส่วนตัวไปตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งทันตามกำหนดเวลา แต่ทางเพจหลักของ กกต. กลับนำไปโพสต์ล่าช้าข้ามวัน ทำให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กลายเป็นไร้ประโยชน์ และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทางกฎหมาย

กกต. ปล่อยคลิป “วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ” หมดเขตไปแล้วแต่เพิ่งมาสอน ล่าสุด สาวในคลิปชี้แจงแล้ว

เมื่อทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบบน TikTok ของคุณ Suthida Love Cat ที่ชื่อว่า ฟ้าปุริม ก็พบว่าคลิปดังกล่าว ได้โพสต์เมื่อ 2 วันก่อน หรือก็คือวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั่นเอง

อินฟลูเอนเซอร์ออกมาชี้แจงเรื่องคลิปที่ถูกโจมตีจากสังคม
FB/Suthida Love Cat

ส่วนด้านของ กกต. ล่าสุด วันอังคารที่ 17 ก.พ. 69 เวลา 10:19 น. พบว่าได้ลบโพสต์คลิปออกจากเฟซบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ดราม่าดังกล่าวดำเนินมาเกือบ 2 วัน

จากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเวลาของหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจ กกต. เข้าใจผิดและพุ่งเป้าโจมตีมาที่ตัวอินฟลูเอนเซอร์ว่าไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งที่ในความเป็นจริง ตนได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาแล้ว

อินฟลูเอนเซอร์ชี้แจงการเผยแพร่คลิปหลังหมดเขตของ กกต.
สำนักงาน กกต.

เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดีย แต่กำลังตั้งคำถามตัวโต ๆ ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงมาตรฐานการทำงานเชิงรุก การบริหารจัดการงบประมาณด้านการสื่อสาร และความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ต้องแบกรับความเชื่อมั่นของประเทศ

@skypurimm อนาคตเรา เราเลือกเองนะลูก #ออกเสียงประชามติ #เลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง #กกต ♬ เสียงต้นฉบับ – ฟ้าปุริม

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

