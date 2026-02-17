บุ๋ม ปนัดดา ซวย โดนอายัดบัญชี มิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ทำเรื่องปลดยุ่งยากมาก

บุ๋ม ปนัดดา ไลฟ์สดระบาย บัญชีมูลนิธิฯ และบัญชีส่วนตัวถูกอายัดเกลี้ยง หลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ขนาดเป็นคนดังยังทำเรื่องปลดยาก กังวลตาสีตาสา
สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับคนทำงานเพื่อสังคม หลัง “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นักแสดง พิธีกรชื่อดัง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ความยาวกว่า 27 นาที ระบายความอัดอั้นตันใจ ชี้แจงกรณีที่บัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ รวมถึงบัญชีส่วนตัวทั้งหมดของเธอถูกทางการสั่งอายัด สาเหตุมาจากถูกแก๊งมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชน
บุ๋ม ปนัดดา เปิดเผยต้นสายปลายเหตุพฤติการณ์สุดแสบของแก๊งมิจฉาชีพว่า บัญชีขององค์กรทำดี (ธนาคารกสิกรไทย) ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากมีกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำเลขบัญชีของมูลนิธิฯ ไปโพสต์ส่งต่อเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญ เมื่อมีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้ามา ยอดเริ่มต้นประมาณ 4,800 บาท มิจฉาชีพจะใช้จังหวะนี้หลอกล่อให้เหยื่อกดลิงก์และดึงเข้ากลุ่มไลน์ ก่อนจะใช้กลอุบายหลอกตุ๋นเงินเหยื่อจนหมดตัวในที่สุด
หลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอก ผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี แม้ผู้เสียหายจะระบุชัดเจนและรับทราบว่า บุ๋ม ปนัดดา และทางมูลนิธิฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ แต่ตามขั้นตอนของกฎหมายและการสืบสวนกวาดล้าง “บัญชีม้า” เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องสั่งอายัดบัญชีที่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง
แต่ปัญหาที่สร้างความปวดหัวหนักที่สุดคือ ระบบได้ทำการตรวจสอบชื่อผู้เปิดบัญชี ตามบัตรประชาชน ซึ่งก็คือชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา ส่งผลให้ทุกบัญชีธนาคาร ที่เปิดในชื่อของตนถูกสั่งอายัดแบบเหมารวมทั้งหมด ไม่ได้โดนอายัดเพียงแค่บัญชีของมูลนิธิฯ ที่รับโอนเงินเท่านั้น
ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เผยถึงความเดือดร้อนอย่างหนักจากการถูกอายัดบัญชีว่า เนื่องจากเธอจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายในโครงการการกุศลต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น, ค่าจัดสร้างศาลเจ้าของทางมูลนิธิฯ รวมถึงค่าจัดทำบังเกอร์เพื่อส่งมอบให้กับทหารตามแนวชายแดน ซึ่งทั้งหมดต้องหยุดชะงักลง
บุ๋ม ปนัดดา ทิ้งท้ายอย่างน่าคิดว่า หลังจากติดต่อธนาคาร ทางธนาคารแจ้งว่าต้องไปติดต่อดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตนเองเพื่อขอถอนอายัด ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดมีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก
“ขนาดตัวเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงยังต้องเจอขั้นตอนที่ลำบากยากเย็นขนาดนี้ แล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดขึ้นกับชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกแอบอ้าง พวกเขาจะไม่ยิ่งเดือดร้อนและลำบากไปกว่านี้หรือ?” ดร.ปนัดดา สะท้อนปัญหาถึงความเดือดร้อนของการอายัดบัญชีแบบเหมารวม
