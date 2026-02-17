ข่าวดาราบันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ซวย โดนอายัดบัญชี มิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ทำเรื่องปลดยุ่งยากมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:14 น.
98
บุ๋ม ปนัดดา ซวย โดนอายัดบัญชี มิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ทำเรื่องปลดยุ่งยากมาก

บุ๋ม ปนัดดา ไลฟ์สดระบาย บัญชีมูลนิธิฯ และบัญชีส่วนตัวถูกอายัดเกลี้ยง หลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ขนาดเป็นคนดังยังทำเรื่องปลดยาก กังวลตาสีตาสา

สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับคนทำงานเพื่อสังคม หลัง “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นักแสดง พิธีกรชื่อดัง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ความยาวกว่า 27 นาที ระบายความอัดอั้นตันใจ ชี้แจงกรณีที่บัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ รวมถึงบัญชีส่วนตัวทั้งหมดของเธอถูกทางการสั่งอายัด สาเหตุมาจากถูกแก๊งมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชน

บุ๋ม ปนัดดา เปิดเผยต้นสายปลายเหตุพฤติการณ์สุดแสบของแก๊งมิจฉาชีพว่า บัญชีขององค์กรทำดี (ธนาคารกสิกรไทย) ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากมีกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำเลขบัญชีของมูลนิธิฯ ไปโพสต์ส่งต่อเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญ เมื่อมีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้ามา ยอดเริ่มต้นประมาณ 4,800 บาท มิจฉาชีพจะใช้จังหวะนี้หลอกล่อให้เหยื่อกดลิงก์และดึงเข้ากลุ่มไลน์ ก่อนจะใช้กลอุบายหลอกตุ๋นเงินเหยื่อจนหมดตัวในที่สุด

หลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอก ผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี แม้ผู้เสียหายจะระบุชัดเจนและรับทราบว่า บุ๋ม ปนัดดา และทางมูลนิธิฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ แต่ตามขั้นตอนของกฎหมายและการสืบสวนกวาดล้าง “บัญชีม้า” เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องสั่งอายัดบัญชีที่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง

บุ๋ม ปนัดดา ซวย โดนอายัดบัญชี มิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกเหยื่อ ทำเรื่องปลดยุ่งยากมาก

แต่ปัญหาที่สร้างความปวดหัวหนักที่สุดคือ ระบบได้ทำการตรวจสอบชื่อผู้เปิดบัญชี ตามบัตรประชาชน ซึ่งก็คือชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา ส่งผลให้ทุกบัญชีธนาคาร ที่เปิดในชื่อของตนถูกสั่งอายัดแบบเหมารวมทั้งหมด ไม่ได้โดนอายัดเพียงแค่บัญชีของมูลนิธิฯ ที่รับโอนเงินเท่านั้น

ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เผยถึงความเดือดร้อนอย่างหนักจากการถูกอายัดบัญชีว่า เนื่องจากเธอจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายในโครงการการกุศลต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น, ค่าจัดสร้างศาลเจ้าของทางมูลนิธิฯ รวมถึงค่าจัดทำบังเกอร์เพื่อส่งมอบให้กับทหารตามแนวชายแดน ซึ่งทั้งหมดต้องหยุดชะงักลง

บุ๋ม ปนัดดา ทิ้งท้ายอย่างน่าคิดว่า หลังจากติดต่อธนาคาร ทางธนาคารแจ้งว่าต้องไปติดต่อดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตนเองเพื่อขอถอนอายัด ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดมีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก

“ขนาดตัวเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงยังต้องเจอขั้นตอนที่ลำบากยากเย็นขนาดนี้ แล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดขึ้นกับชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกแอบอ้าง พวกเขาจะไม่ยิ่งเดือดร้อนและลำบากไปกว่านี้หรือ?” ดร.ปนัดดา สะท้อนปัญหาถึงความเดือดร้อนของการอายัดบัญชีแบบเหมารวม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

3 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

21 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

40 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

51 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:14 น.
98
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button