ศุภณัฐ งัดหลักฐานจับโป๊ะ กปน. เพิ่ม 3 แต้มฟรีให้ ภูมิใจไทย เทียบใบคะแนนไม่ตรงกัน
ศุภณัฐ สส.พรรคประชาชน แฉหลักฐานจับโป๊ะ กกต. นับขีดได้ 93 แต่ใบสรุปโผล่ 96 ประเคนแต้มฟรีให้พรรคดัง ชี้ช่องโหว่ทุจริต
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าที่ สส. สมัยที่ 2 แบงค์ – ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในการนับคะแนนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ระบบการทำงานของ กกต. ที่เปิดช่องว่างให้เกิดความผิดพลาดหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้
ศุภณัฐ ระบุว่า จากหลักฐานภาพถ่ายที่มีอาสาสมัครบันทึกไว้ได้ พบว่าในเอกสารใบขีดคะแนน (ใบ 5/11) มีการขีดนับคะแนนจริงได้เพียง 93 แต้ม แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำไปเขียนลงในใบสรุปผลคะแนน (ใบ 5/18) กลับระบุตัวเลขเป็น 96 แต้ม ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับ พรรคภูมิใจไทย ไปฟรีๆ ถึง 3 คะแนน
สส.ศุภณัฐ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ กกต. ว่า การที่ กกต. ไม่ใช้ใบ 5/11 (ใบขีดคะแนนจริง) เป็นตัวสรุปผล แต่กลับให้เจ้าหน้าที่นำตัวเลขไปเขียนลงในใบ 5/18 (ใบสรุป) แทน ถือเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เกิดความผิดพลาดจากการจดบันทึก หรือเปิดโอกาสให้จงใจทุจริตแก้ไขตัวเลขได้ง่าย
ห้ามถ่ายรูป ปิดกั้นการตรวจสอบ กกต. ไม่เปิดเผยใบ 5/11 ให้ตรวจสอบข้ามกัน (Crosscheck) ยิ่งไปกว่านั้น ในบางหน่วยเลือกตั้ง กปน. ยังสั่งห้ามประชาชนถ่ายภาพใบ 5/11 ขณะนับคะแนน ทำให้ประชาชนไม่มีหลักฐานใดๆ ไปยืนยันเลยว่าคะแนนในใบสรุปนั้นตรงกับความจริงหรือไม่
เคสนี้ถือว่าโชคดีที่มีอาสาสมัครถ่ายภาพใบ 5/11 ไว้ได้ทัน จึงสามารถนำมาตรวจสอบความผิดพลาดได้ แต่สำหรับหน่วยอื่นๆ ที่ถ่ายภาพไม่ทัน ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยคะแนนไปฟรีๆ
ศุภณัฐ ทิ้งท้ายข้อสังเกตอย่างแหลมคมว่า หากไปดูรายงานจำนวนบัตรดีที่ใช้ และบัตรที่เหลือ จะรู้ได้ทันทีว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้นับตรวจสอบยอดบัตรที่เหลือจริงๆ เพราะในความเป็นจริง หากคะแนนถูกเขียนเพิ่มเข้าไป 3 แต้ม จำนวนบัตรดีที่ใช้ จะต้องน้อยกว่ายอดที่สรุปไว้ 3 ใบ และจำนวนบัตรที่เหลือ ก็จะต้องมีมากกว่ายอดที่สรุปไว้ 3 ใบเช่นกัน
