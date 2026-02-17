ข่าวการเมือง

สรยุทธ-ปริญญา แฉระเบียบ กกต. ข้อ 184 มัดรวม “ต้นขั้ว-บัตรเลือกตั้ง” ลงหีบเดียวกัน ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:27 น.
67
ภาพนายสรยุทธชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง มาตรา 85
FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

งัดหลักฐานระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 ข้อ 181 และ 184 ยันชัดสุดท้าย “ต้นขั้ว” ไปรวมกับ “บัตร” ในหีบเดียวกัน ทำลายหลักการลงคะแนนลับ เปิดช่องหัวคะแนนเช็กผลได้

เมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ตั้งคำถามสั้น ๆ ว่า “อ้าว ไหน กกต.ว่าแยกเก็บ” พร้อมแชร์ข้อมูลจาก ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน ที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส.” ที่อาจขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับ

จับพิรุธ ข้ออ้าง “สแกนบาร์โค้ด” ไม่กระทบความลับ?

ประเด็นร้อนนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ กกต. เคยชี้แจงข้อกังวลเรื่องการพิมพ์ “บาร์โค้ด” และ “คิวอาร์โค้ด” ลงบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้ระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้ว่าใครเลือกใคร โดย กกต. ยืนยันหนักแน่นว่า “บัตรเลือกตั้ง” และ “ต้นขั้วบัตร” จะถูกแยกเก็บคนละที่ จึงไม่มีทางนำมาตรวจสอบย้อนหลังได้ และไม่กระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับ

ผศ.ปริญญาแสดงหลักฐานการเก็บต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งในหีบเดียวกัน
FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อาจารย์ปริญญา งัดระเบียบข้อ 184 สวนกลับ “สุดท้ายก็เก็บรวมกัน!”

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ทำการตรวจสอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (พ.ศ. 2566) เพื่อพิสูจน์คำชี้แจงดังกล่าว และพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ ดังนี้

1. จุดเริ่มต้น (ข้อ 181) ระเบียบกำหนดให้บัตรเลือกตั้งที่เหลือ และ “ต้นขั้วบัตร” ถูกส่งไปยัง กกต. เขต

2. จุดจบที่หีบเดียวกัน (ข้อ 184) เมื่อไปถึงเขต ระเบียบข้อ 184 กลับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยุบรวมถุงบัตรเลือกตั้งที่เหลือ และ “นำต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง” ไป “บรรจุรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง”

สรุปคือ คำชี้แจงที่ว่าแยกเก็บนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่ในทางปฏิบัติขั้นสุดท้าย “ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งกลับมาอยู่รวมกันในหีบใบเดิม” ซึ่งหีบดังกล่าวก็ไม่ได้มีการปิดผนึกแน่นหนาในระดับที่ใครจะเข้าไปยุ่งย่ามไม่ได้

การรวมต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หลักฐานชัด ภาพถ่ายมัดตัว ส่อขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85

ผศ.ปริญญา ยังยกตัวอย่างภาพหลักฐานจากเพจ “เอื้อการย์ อารามรักษ์” ที่เผยให้เห็นการเก็บหีบบัตรและต้นขั้วไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน

“เมื่อต้นขั้วและบัตรอยู่ด้วยกัน ก็สามารถนำไปสแกนดูจนรู้ได้ว่าใครเลือกใคร การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่มีหลักการเลือกตั้งโดยลับอีกต่อไป แม้ตอนกาจะไม่มีใครเห็น แต่หากคนอื่นมารู้ได้ในภายหลัง ก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 แน่นอน” ผศ.ปริญญา ระบุ

นอกจากประเด็นการเก็บรักษาบัตรแล้ว นักวิชาการดังยังชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ร้ายแรงในขั้นตอนการนับคะแนน เพราะเมื่อกรรมการประจำหน่วยชูบัตรขึ้นเพื่อนับคะแนน หัวคะแนนหรือผู้ซื้อเสียงสามารถ “ถ่ายรูป” หรือสแกนบาร์โค้ดบนบัตรได้ทันที ทำให้รู้ว่าผู้ที่รับเงินไปนั้น กาเลือกผู้สมัครตามที่ตกลงไว้หรือไม่

ประเด็นนี้ถือเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ กกต. จำเป็นต้องเร่งออกมาชี้แจง ก่อนที่ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้จะพังทลายลง

หลักฐานจากเพจเผยให้เห็นการเก็บหีบเลือกตั้งที่ผิดระเบียบ
FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

20 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

38 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:27 น.
67
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button