สรยุทธ-ปริญญา แฉระเบียบ กกต. ข้อ 184 มัดรวม “ต้นขั้ว-บัตรเลือกตั้ง” ลงหีบเดียวกัน ส่อขัดรัฐธรรมนูญ
งัดหลักฐานระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 ข้อ 181 และ 184 ยันชัดสุดท้าย “ต้นขั้ว” ไปรวมกับ “บัตร” ในหีบเดียวกัน ทำลายหลักการลงคะแนนลับ เปิดช่องหัวคะแนนเช็กผลได้
เมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ตั้งคำถามสั้น ๆ ว่า “อ้าว ไหน กกต.ว่าแยกเก็บ” พร้อมแชร์ข้อมูลจาก ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน ที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส.” ที่อาจขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับ
จับพิรุธ ข้ออ้าง “สแกนบาร์โค้ด” ไม่กระทบความลับ?
ประเด็นร้อนนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ กกต. เคยชี้แจงข้อกังวลเรื่องการพิมพ์ “บาร์โค้ด” และ “คิวอาร์โค้ด” ลงบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้ระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้ว่าใครเลือกใคร โดย กกต. ยืนยันหนักแน่นว่า “บัตรเลือกตั้ง” และ “ต้นขั้วบัตร” จะถูกแยกเก็บคนละที่ จึงไม่มีทางนำมาตรวจสอบย้อนหลังได้ และไม่กระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับ
อาจารย์ปริญญา งัดระเบียบข้อ 184 สวนกลับ “สุดท้ายก็เก็บรวมกัน!”
ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ทำการตรวจสอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (พ.ศ. 2566) เพื่อพิสูจน์คำชี้แจงดังกล่าว และพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ ดังนี้
1. จุดเริ่มต้น (ข้อ 181) ระเบียบกำหนดให้บัตรเลือกตั้งที่เหลือ และ “ต้นขั้วบัตร” ถูกส่งไปยัง กกต. เขต
2. จุดจบที่หีบเดียวกัน (ข้อ 184) เมื่อไปถึงเขต ระเบียบข้อ 184 กลับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยุบรวมถุงบัตรเลือกตั้งที่เหลือ และ “นำต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง” ไป “บรรจุรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง”
สรุปคือ คำชี้แจงที่ว่าแยกเก็บนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่ในทางปฏิบัติขั้นสุดท้าย “ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งกลับมาอยู่รวมกันในหีบใบเดิม” ซึ่งหีบดังกล่าวก็ไม่ได้มีการปิดผนึกแน่นหนาในระดับที่ใครจะเข้าไปยุ่งย่ามไม่ได้
หลักฐานชัด ภาพถ่ายมัดตัว ส่อขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
ผศ.ปริญญา ยังยกตัวอย่างภาพหลักฐานจากเพจ “เอื้อการย์ อารามรักษ์” ที่เผยให้เห็นการเก็บหีบบัตรและต้นขั้วไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน
“เมื่อต้นขั้วและบัตรอยู่ด้วยกัน ก็สามารถนำไปสแกนดูจนรู้ได้ว่าใครเลือกใคร การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่มีหลักการเลือกตั้งโดยลับอีกต่อไป แม้ตอนกาจะไม่มีใครเห็น แต่หากคนอื่นมารู้ได้ในภายหลัง ก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 แน่นอน” ผศ.ปริญญา ระบุ
นอกจากประเด็นการเก็บรักษาบัตรแล้ว นักวิชาการดังยังชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ร้ายแรงในขั้นตอนการนับคะแนน เพราะเมื่อกรรมการประจำหน่วยชูบัตรขึ้นเพื่อนับคะแนน หัวคะแนนหรือผู้ซื้อเสียงสามารถ “ถ่ายรูป” หรือสแกนบาร์โค้ดบนบัตรได้ทันที ทำให้รู้ว่าผู้ที่รับเงินไปนั้น กาเลือกผู้สมัครตามที่ตกลงไว้หรือไม่
ประเด็นนี้ถือเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ กกต. จำเป็นต้องเร่งออกมาชี้แจง ก่อนที่ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้จะพังทลายลง
ข้อมูลจาก FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
