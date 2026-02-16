ข่าวการเมือง

กกต. ปล่อยคลิป “วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ” หมดเขตไปแล้วแต่เพิ่งมาสอน ล่าสุด สาวในคลิปชี้แจงแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:17 น.
124
คลิป กกต. สอน Gen Z เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.พ.
ภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โซเชียลเดือดปุด กกต. หวังดีปล่อยคลิป “พี่ฟ้า” สอน Gen Z รักษาสิทธิการเมือง แต่ดันโพสต์วันที่ 16 ก.พ. ทั้งที่เขตแจ้งเหตุวันสุดท้ายคือ 15 ก.พ. ทำคนแห่ถาม “ทำงานกันยังไง?”

กลายเป็นประเด็นร้อนต้อนรับวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทันที เมื่อเพจและช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอรณรงค์ชุด “อนาคตเรา เราเลือกเองนะ” โดยมีตัวละคร “พี่ฟ้า” ออกมาให้ความรู้กับน้อง ๆ Gen Z เกี่ยวกับความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ

คอนเทนต์ดี แต่ไทม์ไลน์ผิดจังหวะ

เนื้อหาในคลิปทำออกมาได้ดี เข้าใจง่าย มีการเตือนถึงโทษของการไม่ไปใช้สิทธิว่าจะถูก “ตัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี” (ห้ามลงสมัคร ส.ส., ส.ว., การเมืองท้องถิ่น หรือรับราชการการเมือง) พร้อมแนะนำทางออกสำหรับคนที่ไปไม่ได้จริงๆ คือต้อง “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ”

แต่จุดพีคที่ทำให้ชาวเน็ตกำหมัด คือช่วงท้ายคลิปที่ระบุวันเวลาการแจ้งเหตุไว้อย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่ทันจริง ๆ ก็ให้แจ้งภายใน 7 วัน หลังเลือกตั้ง ก็คือวันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์”

ชาวเน็ตวิจารณ์ กกต. ปล่อยคลิปหลังหมดเขตแจ้งเหตุไปแล้ว 1 วัน
ภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซึ่งปัญหาคือ… คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเลยกำหนดวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไปแล้ว 1 วันเต็ม ๆ!

คอมเมนต์เดือด! ชาวเน็ตตั้งคำถาม โพสต์ช้าไปไหม?

ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ ประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. อย่างดุเดือด โดยไม่ได้โกรธนักแสดงในคลิป แต่ตั้งคำถามถึงระบบการบริหารจัดการขององค์กร ดังนี้

“หมดเขตแจ้งวันที่ 15 แต่ลงคลิปวันที่ 16 เจริญมากจ้าาาาา”

“ช้ามาก ทำงานก็ไม่ฉลาด สรุปคือหาข้อดีไม่ได้”

“ไหน ๆ ก็เปิดเม้นท์ละ ถามเลยละกัน กกต.เป็นไรกะเงินน้ำท่วมนักหนา จะอนุมัติเห็นชอบให้เมื่อไหร่ ชาวบ้านเดือดร้อนรอเงินเยียวยาอยู่ รอกกต.เห็นชอบอย่างเดียว ลีลาอยู่นั่นตาแหวง”

คลิปมีการเตือนโทษการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 2 ปี
ภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เคสนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญของงานสื่อสารองค์กรภาครัฐ การทำคอนเทนต์ให้โดนใจคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ สไตล์การเล่าเรื่อง แต่หัวใจสำคัญคือความถูกต้องและทันเวลา

เมื่อข้อมูลที่ควรจะเป็นประโยชน์ กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะมาผิดเวลา จากเสียงชื่นชมจึงกลายเป็นเสียงก่นด่า และยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านลบให้กับองค์กรที่มีต้นทุนความเชื่อมั่นต่ำอยู่แล้วให้ดิ่งลงไปอีก

งานนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่า ทาง กกต. จะออกมาชี้แจงความผิดพลาดเรื่องไทม์ไลน์การปล่อยคลิปนี้อย่างไร หรือจะปล่อยผ่านไปเหมือนคอมเมนต์ของประชาชน

ล่าสุด ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวของ กกต. พบว่า ทางเฟซบุ๊ก เพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ปิดช่องแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

18 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

36 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง &quot;ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?&quot; หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า ข่าวดารา

นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:17 น.
124
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button