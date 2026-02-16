กกต. ปล่อยคลิป “วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ” หมดเขตไปแล้วแต่เพิ่งมาสอน ล่าสุด สาวในคลิปชี้แจงแล้ว
โซเชียลเดือดปุด กกต. หวังดีปล่อยคลิป “พี่ฟ้า” สอน Gen Z รักษาสิทธิการเมือง แต่ดันโพสต์วันที่ 16 ก.พ. ทั้งที่เขตแจ้งเหตุวันสุดท้ายคือ 15 ก.พ. ทำคนแห่ถาม “ทำงานกันยังไง?”
กลายเป็นประเด็นร้อนต้อนรับวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทันที เมื่อเพจและช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอรณรงค์ชุด “อนาคตเรา เราเลือกเองนะ” โดยมีตัวละคร “พี่ฟ้า” ออกมาให้ความรู้กับน้อง ๆ Gen Z เกี่ยวกับความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
คอนเทนต์ดี แต่ไทม์ไลน์ผิดจังหวะ
เนื้อหาในคลิปทำออกมาได้ดี เข้าใจง่าย มีการเตือนถึงโทษของการไม่ไปใช้สิทธิว่าจะถูก “ตัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี” (ห้ามลงสมัคร ส.ส., ส.ว., การเมืองท้องถิ่น หรือรับราชการการเมือง) พร้อมแนะนำทางออกสำหรับคนที่ไปไม่ได้จริงๆ คือต้อง “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ”
แต่จุดพีคที่ทำให้ชาวเน็ตกำหมัด คือช่วงท้ายคลิปที่ระบุวันเวลาการแจ้งเหตุไว้อย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่ทันจริง ๆ ก็ให้แจ้งภายใน 7 วัน หลังเลือกตั้ง ก็คือวันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์”
ซึ่งปัญหาคือ… คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเลยกำหนดวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไปแล้ว 1 วันเต็ม ๆ!
คอมเมนต์เดือด! ชาวเน็ตตั้งคำถาม โพสต์ช้าไปไหม?
ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ ประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. อย่างดุเดือด โดยไม่ได้โกรธนักแสดงในคลิป แต่ตั้งคำถามถึงระบบการบริหารจัดการขององค์กร ดังนี้
“หมดเขตแจ้งวันที่ 15 แต่ลงคลิปวันที่ 16 เจริญมากจ้าาาาา”
“ช้ามาก ทำงานก็ไม่ฉลาด สรุปคือหาข้อดีไม่ได้”
“ไหน ๆ ก็เปิดเม้นท์ละ ถามเลยละกัน กกต.เป็นไรกะเงินน้ำท่วมนักหนา จะอนุมัติเห็นชอบให้เมื่อไหร่ ชาวบ้านเดือดร้อนรอเงินเยียวยาอยู่ รอกกต.เห็นชอบอย่างเดียว ลีลาอยู่นั่นตาแหวง”
เคสนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญของงานสื่อสารองค์กรภาครัฐ การทำคอนเทนต์ให้โดนใจคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ สไตล์การเล่าเรื่อง แต่หัวใจสำคัญคือความถูกต้องและทันเวลา
เมื่อข้อมูลที่ควรจะเป็นประโยชน์ กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะมาผิดเวลา จากเสียงชื่นชมจึงกลายเป็นเสียงก่นด่า และยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านลบให้กับองค์กรที่มีต้นทุนความเชื่อมั่นต่ำอยู่แล้วให้ดิ่งลงไปอีก
งานนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่า ทาง กกต. จะออกมาชี้แจงความผิดพลาดเรื่องไทม์ไลน์การปล่อยคลิปนี้อย่างไร หรือจะปล่อยผ่านไปเหมือนคอมเมนต์ของประชาชน
ล่าสุด ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวของ กกต. พบว่า ทางเฟซบุ๊ก เพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ปิดช่องแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
