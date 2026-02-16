ข่าว

“นายใหญ่” ไม่ปลื้ม กกต. ยกชุด ส่อพ่นพิษโมฆะ-เสี่ยหนูตกม้าตาย?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 16:07 น.
การเมืองเดือดระอุ! เพจทนายคู่ใจเปิดพิมพ์เขียวเขย่าเก้าอี้ กกต. หลังปม “เลือกตั้งไม่ลับ” พ่นพิษ ชู 5 มาตรการผ่าทางตัน กู้ศรัทธาสังคมก่อนความเชื่อมั่นติดลบ ลั่นหากฟื้นความเชื่อมั่นไม่ได้ “การลาออก” คือทางเดียวที่เป็นคำตอบ!

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาถนนทุกสายมุ่งสู่สำนักงาน กกต. ทันที หลังจากที่ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เจ้าของเพจ “ทนายคู่ใจ” ออกมาสะบัดปากกาโพสต์ข้อความสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางวงล้อมการเมืองว่า “วงในเล่ามา นายใหญ่ไม่ปลื้ม กกต. ทั้งคณะแล้วตอนนี้ เตรียมรับแรงเท!” พร้อมติดแฮชแท็กชวนคิด #เลือกตั้งต้องลับ

ความน่าสนใจไม่ได้จบแค่เรื่องแรงเท แต่ทนายรณณรงค์ยังคอมเมนต์ขยี้ต่อชนิดที่คนฟังต้องสะดุ้ง เมื่อเขาระบุว่าเหตุการณ์นี้อาจ “หักปากกาเซียน” แทนที่ “เสี่ยหนู” จะได้ครองอำนาจยาวนาน 4 ปี แต่อาจจะต้องมาตกม้าตายเพราะ “การเลือกตั้งส่อแววโมฆะ” เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามหลักความลับ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

ภาพ Facebook @applawyer

ขณะเดียวกันวันนี้ (16 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่ม We Watch พร้อมด้วยภาคประชาชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้พิจารณาข้อผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อการจัดการเลือกตั้ง 2569 ครั้งนี้ โดยรายละเอียด 5 ประการที่เรียกร้องให่ กกต. ต้องเร่งดำเนินการทันที หากยังอยากรักษาเกียรติยศและตำแหน่งไว้ มีดังนี้

1. เปิดข้อมูลหมดเปลือก ต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกจุด

2. ชี้แจงเชิงเทคนิค กรณีเว็บล่มหรือคะแนนลด ต้องอธิบายโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์เบื้องหลัง ใครเข้าถึงข้อมูล? แก้ไขกี่ครั้ง? และแก้ไขไปเพื่ออะไร?

3. นับใหม่ในจุดกังขา หน่วยไหนที่สังคมตั้งข้อสงสัย ต้องกล้าเปิดหีบนับใหม่ภายใต้อำนาจกฎหมาย

4. ดึงภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสลายความคลางแคลงใจที่กำลังสะสม

5. รับผิดชอบต่อสปิริต ความชอบธรรมของ กกต. ไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ “ความศรัทธา” ของคนทั้งประเทศหากมาตรการทั้งหมดข้างต้นไม่สามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับคืนมาได้ ผู้ดำรงตำแหน่งใน กกต. ควรพิจารณาความรับผิดชอบของตนเองอย่างจริงจัง ซึ่งนั่นอาจหมายถึงการ “ลาออก” เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้

ถึงตรงนี้มีคนจำนวนมากเข้าไปรุมถามใต้โพสต์ของทนายคู่ใจว่า สรุปแล้วนายใหญ่คือใครแน่ ?.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

