พ่อคลั่ง ทะเลาะกับคนในครอบครัว ควักปืนยิงเมีย-ลูก กลางสนามฮ็อกกี้สหรัฐฯ (คลิป)

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:39 น.
พ่อคลั่ง ทะเลาะกับคนในครอบครัว ควักปืนยิงเมีย-ลูก ก่อนยิงตัวตาย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย กลางสนามฮ็อกกี้สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ WJAR รายงานว่า เกิดเหตุยิงกันในลานสเก็ตน้ำแข็ง ในเมืองพอว์ทักเก็ต ในรัฐโรดไอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยขณะเกิดเหตุเกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันไอซ์ฮ็อกกี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากครอบครัวทะเลาะกัน รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ก่อเหตุยิงภรรยา ยิงลูกสองคน ก่อนปลิดชีพตนเองด้วยอาวุธปืน ทั้งนี้ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องการพูดคุยกับครอบครัวก่อน

จากคำให้การของนักกีฬาฮ็อกกี้เล่าว่า ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงลูกโป่ง แต่พอเสียงดังต่อเนื่อง เขาเลยรู้ว่าเป็นเสียงปืน เขาและเพื่อนรีบวิ่งเข้าไปในห้องแต่งตัวและเอามือดันประตูเอาไว้ มันน่ากลัวมากๆ ทั้งนี้ไม่มีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

