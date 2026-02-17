พ่อคลั่ง ทะเลาะกับคนในครอบครัว ควักปืนยิงเมีย-ลูก กลางสนามฮ็อกกี้สหรัฐฯ (คลิป)
พ่อคลั่ง ทะเลาะกับคนในครอบครัว ควักปืนยิงเมีย-ลูก ก่อนยิงตัวตาย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย กลางสนามฮ็อกกี้สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ WJAR รายงานว่า เกิดเหตุยิงกันในลานสเก็ตน้ำแข็ง ในเมืองพอว์ทักเก็ต ในรัฐโรดไอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยขณะเกิดเหตุเกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันไอซ์ฮ็อกกี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากครอบครัวทะเลาะกัน รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ก่อเหตุยิงภรรยา ยิงลูกสองคน ก่อนปลิดชีพตนเองด้วยอาวุธปืน ทั้งนี้ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องการพูดคุยกับครอบครัวก่อน
จากคำให้การของนักกีฬาฮ็อกกี้เล่าว่า ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงลูกโป่ง แต่พอเสียงดังต่อเนื่อง เขาเลยรู้ว่าเป็นเสียงปืน เขาและเพื่อนรีบวิ่งเข้าไปในห้องแต่งตัวและเอามือดันประตูเอาไว้ มันน่ากลัวมากๆ ทั้งนี้ไม่มีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
NEW: The man who opened fire in a Rhode Island ice arena shot and killed his wife and shot two of his kids before turning the gun on himself, according to Fox News.
The incident is being called a "domestic violence" altercation that turned deadly, according to the outlet.
All… pic.twitter.com/QXKOMa3D9M
— Collin Rugg (@CollinRugg) February 16, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ
- ด่วน! กราดยิงชุมชน-โรงเรียนแคนาดา ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย
- วาเลนไทน์เลือด ผัวเก่าบุกยิง “สาวลี้ภัยยูเครน” ดับสลดคาเตียงพร้อมแฟนใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: