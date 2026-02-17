นครบาลฯ ชี้แจงภาพตำรวจต่อแถวรับซองอั่งเป่า หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น
ตำรวจนครบาล ชี้แจงภาพตำรวจต่อแถวรับซองอั่งเป่า หลังโซเชียลวิจารณ์ ยอมรับเกิดขึ้นจริง ทำได้เพราะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษ
จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพตำรวจยืนต่อแถวที่บริษัทยาหอมปราสาททอง ในช่วงเวลากลางวัน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งชาวเน็ตได้มีการตั้งคำถามว่าเป็นการต่อแถวรับซองอั่งเป่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารร์นั้น
ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจริง โดยผู้แทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การแจกซองอั่งเปาดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธรรมเนียมประเพณีเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งบริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางมารับได้ ณ จุดที่กำหนด
โดยมิได้มีการเฉพาะเจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ก็สามารถเข้ารับได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้มีเจตนาแอบแฝงหรือมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการให้ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น อีกทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่มอบให้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด
กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันปราบปราม เฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัย กำชับการแต่งกายและการใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสม และห้ามเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบโดยเด็ดขาด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจแจงปม “เขมนันท์” แย่งปืน จนท. ก่อนบุกจับตัวประกัน สั่งเอาผิด 3 ข้อหา
- ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ
- สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: